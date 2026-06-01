Un remake de Baldur’s Gate 2 serait en développement, en plus d’un potentiel remake du premier épisode

Deux remakes qui seraient développés conjointement

PC Gamer a peu de détails en sa possession, mais assez pour affirmer que Wizards of the Coast (donc Hasbro) travaille actuellement sur un remake de Baldur’s Gate 2. Pour cela, il aura demandé à Kevin Martens, co-lead designer du jeu original de BioWare, de gérer le développement de cette nouvelle version. Avant de reprendre les rênes sur ce projet, Martens était déjà embauché par Wizards of the Coast sur Exodus, puisque Archetype Entertainment appartient à l’entreprise.

Et en réalité, ce remake ne serait pas seul. Le site affirme que le premier épisode serait lui aussi concerné par un remake, même si les informations au sujet de cette version sont un peu plus floues que pour Baldur’s Gate 2. PC Gamer indique que les deux jeux pourraient déjà être en développement en même temps, ce qui veut dire qu’il ne faut probablement pas s’attendre à des remakes incroyablement ambitieux, du moins d’un point de vue visuel. N’espérez pas que les jeux ressemblent à Baldur’s Gate 3 en somme, ce qui sera peut-être une bonne nouvelle pour les fans qui souhaitent que les deux jeux conservent leur identité.

À voir maintenant quand le tout sera officialisé, si ces projets viennent à bout, ce qui n’est pas forcément gagné chez Wizards of the Coast.