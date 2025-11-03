Paris Games Week 2025 : Nous avons testé Limit Zero Breakers, que vaut ce free-to-play à la Genshin Impact ?

Une mise en bouche classique sur l’interface

Avant tout chose, les personnes présentes sur place dans cette merveilleuse Paris Games Week 2025, nous ont précisé la nature de cette version. S’il y a quelques éléments déjà de la partie sur les versions montrées au TGS ou à la Gamescom 2025, cette session de jeu se focalisait sur les combats de boss, jouables en coopération jusqu’à trois joueurs, voire en solo.

Le tout, dans un hub social qui paraissait pour l’heure basique sur le papier. Sur cette version bridée que nous avons testée, il n’était possible de parler qu’à Amalin, qui sera censée vous donner des quêtes, ou participer à des raids. Ici, nous devions lui parler et ensuite accéder à divers combats de boss parmi les cinq disponibles. D’ailleurs, chacun représentaient plus ou moins des éléments, chose qui sera importante dans le système de jeu.

De plus, un didacticiel était de la partie, afin de se familiariser avec le gameplay, que nous allons aborder plus tard dans l’article. Au total sur cette démo, pas moins de 11 personnages étaient jouables. Chacun avaient des spécialités élémentaires comme le feu, l’eau, la terre, l’électricité ou le vent. Nous ne les avons pas tous testés, mais dans l’ensemble, chacun avait l’air d’avoir ses propres combos, pour un résultat satisfaisant.

Enfin, concernant le hub social, difficile d’en savoir plus pour le moment. Outre le fait de pouvoir fabriquer des armes avec les matériaux récoltés en fin de combat de boss en guise de récompenses, nous restons encore dans le flou sur le feu final et sa progression. On se doute que le soft va se calquer sur quelques mécaniques de Genshin Impact, et cela se voyait d’ailleurs sur l’interface, présentant quelques similitudes. Cela peut faire tiquer, mais le tout semblait efficace. Il nous tarde de voir en tout cas de quoi il en retourne sur ce hub social qui sera bien amené, on l’espère.

Des combats aussi dynamiques que palpitant ?

Une fois le tour effectué sur l’interface du soft qui n’avait pas l’air d’offrir une franche originalité, il faut dire que les combats contre chaque boss nous ont vraiment plu à tous les étages. Les combos sortent d’une manière ultra-fluides tout comme le dash qui offre une possibilité très utile pour éviter les attaques du boss. Un petit ralenti se déclenche par ailleurs une fois le dash réussi, permettant aux joueurs d’enchainer sans vergogne le boss.

Par ailleurs, la combinaison des éléments sera cruciale si vous voulez vaincre ces énormes bestioles le plus rapidement possible. Afin de lui faire le plus de dégâts possibles, vous devrez détruire sa barre d’étourdissement, vous autorisant à lui faire perdre beaucoup plus de vie par la suite. Également, si vous combinez les éléments dans l’ordre en changeant de personnage sur le combat (feu et eau par exemple), vous pouvez instantanément obtenir un boost de dégâts sur la jauge d’étourdissement, la faisant fondre plus rapidement.

À l’inverse, si vous combinez l’eau puis le feu, toujours en passant d’un personnage de cet élément à un autre, un boost de dégât prendra place. Vous ferez ainsi plus de dommages à votre adversaire, vous donnant la faculté d’en venir le plus vite possible à bout. Concrètement, cette mécanique de jeu est jouissive, bien pensée, et sachez que l’éradication de la jauge d’étourdissement lorsque le boss n’a presque plus de vie, vous donne la possibilité de déclencher via la barre espace un « weaver launch », tuant le boss sur le coup avec une lance lancée depuis le ciel.

Pour le reste, les compétences de chaque personnage nous ont semblé pour le moins complémentaires. Dans le mode coopération à trois joueurs en compagnie des développeurs, nous avions le loisir de choisir un seul personnage de notre côté, comme du leur. Cela donnait lieu à des combats tout à fait lisibles, pêchus, et permettant de balancer nos attaques classiques ou nos compétences spéciales ou l’ultime de chaque héros.

On reste toutefois dubitatif sur l’équilibrage étant donné que les affrontements nous ont parus faciles. Si les compétences ultimes ne peuvent pas se déclencher simultanément en mode coop (encore heureux), il faut dire que nous n’avons eu que peu de difficulté à disposer des boss. Sûrement que la version finale offrira des combats plus ardus, mais pour l’heure, seul l’équilibrage des combats nous interrogent encore.

En tout cas sur les combats, Limit Zero Breakers nous en a mis plein la vue sur le boss, et il faudra voir en pratique ce que donnera le titre sur les quêtes basiques. Idem pour le côté boutiques que nous n’avons pu voir, même si on se doute que les développeurs devraient logiquement proposer un système free-to-play, on l’espère équitable.

On termine avec la partie graphique, qui nous a pour le moins impressionné pour un titre qui sera jouable gratuitement. Les détails sur les personnages est franchement bien fignolés, les décors sont vraiment attrayants et soignés, et la plupart des effets visuels en jettent. Le côté animé est bien ficelé également, et avec une fluidité remarquable. Il n’y a pas à dire, ce titre pourrait être dans l’un des plus beaux en free-to-play. D’ailleurs, un trailer est aussi tombé pour le titre afin annoncer sa présence à cette Paris Games Week 2025, et que vous pouvez visionner ci-dessous.

Limit Zero Breakers laisse une trace relativement positive sur cette première prise en main. VIC Game Studios semble savoir ce qu’il fait sur les combats avec une vélocité et fluidité très agréable à prendre en main. Le système de jeu à base d’éléments et personnages à combiner successivement sur les combats fonctionne du feu de dieu, comme son mode coopération, qui va faire plaisir aux joueurs. On se questionne encore sur d’autres éléments de gameplay, le modèle économique ou l’équilibrage, voire l’interface, mais indéniablement, en plus d’être assez beau, Limit Zero Breakers pourrait bien faire venir des joueurs de Genshin Impact et tenter de se faire une place dans les free-to-play gacha. C’est très positif, et rendez-vous en 2026 pour sa sortie sur PC et mobiles.