My Hero Academia: All’s Justice – On y a joué durant la Gamescom 2025, premier avis

Arena Fighter for All

Mis à part Dragon Ball et parfois One Piece (quand il a de la chance), les adaptations de shōnen en jeu vidéo bénéficient rarement de budgets colossaux ou du temps nécessaire pour offrir une aventure vraiment complète aux fans. Si l’on peut regretter l’absence de projets plus ambitieux, ces titres parviennent généralement à séduire les passionnés désireux d’incarner leurs héros préférés manette en main. My Hero Academia: All’s Justice se veut toutefois plus travaillé que les précédents jeux de la licence, notamment grâce à une meilleure exploitation de la puissance des consoles actuelles.

Avec un manga désormais achevé et un anime qui s’apprête à diffuser son arc final, l’œuvre de Kōhei Horikoshi vit son chant du cygne. Loin de se contenter de recycler la formule de One’s Justice 2, All’s Justice propose une approche revue et corrigée. On y retrouve bien sûr l’ADN des épisodes précédents avec des combats en arène dynamiques où chaque héros ou vilain exploite son Alter de façon spectaculaire, mais enrichi par plusieurs nouveautés majeures.

Parmi elles, on note l’introduction du système “Rising”, pensé pour amplifier la sensation de puissance lors des affrontements. Côté contenu, le roster s’annonce massif, avec enfin l’intégralité de la classe 1-A et de nombreux visages emblématiques de l’arc final du manga. All’s Justice entend ainsi couvrir ce fameux arc, tout en proposant une narration originale conçue pour le jeu, selon Bandai Namco (qui n’a pas encore donné plus de détails).

Notre session de démo débutait avec un combat symbolique entre Deku et Shigaraki, conclu par une cinématique impressionnante sur fond de You Say Run (difficile de ne pas se laisser emporter par l’intensité du moment). Par la suite, nous avons pu enchaîner plusieurs matchs contre l’IA avec six personnages jouables : Deku, Bakugo, Shigaraki, Todoroki, Dabi et Himiko.

Le système de combat repose désormais sur des équipes de trois, avec la possibilité de changer de personnage à la volée pour prolonger des combos dévastateurs. La victoire est acquise lorsqu’une équipe élimine les trois membres adverses. Que ce soit en attaque ou en défense, basculer d’un personnage à l’autre devient un outil clé. Par rapport aux précédents titres, on gagne ainsi en dynamisme et il y a un gros potentiel stratégique pour créer des synergies entre les différentes personnages et Alters.

Detroit Smash or Pass ?

De plus, une fois la jauge “Plus Ultra” chargée, les trois membres de l’équipe peuvent déclencher une attaque combinée dévastatrice. Ce finisher spectaculaire fusionne les Alters de chaque personnage pour infliger des dégâts massifs et conclure un affrontement en beauté. À cela s’ajoute le système Rising, véritable mécanique clé capable de renverser une situation défavorable. Une fois la jauge remplie, le combattant entre dans un état temporaire renforcé (avec une transformation pour certains héros), bénéficiant d’un bonus d’attaque, de vitesse, de récupération ainsi que de nouveaux coups.

Le Rising s’active automatiquement lorsqu’il ne reste plus qu’un membre dans l’équipe, ou dans celle de l’adversaire. Bien que les combats restent plaisants et spectaculaires, certains points faibles apparaissent déjà. Les déplacements manquent encore de fluidité, les dash vers l’ennemi auraient besoin de plus de punch, et les obstacles dans les arènes entraînent parfois des situations d’approche un peu ridicules. On sent toutefois un effort du studio Byking pour donner plus de profondeur au système de combat, surtout au vu de l’énorme casting attendu si tous les personnages du manga sont intégrés. Néanmoins, il serait étonnant que le jeu dépasse réellement le stade du simple arena fighter fan service.

Autre point qu’il faudra vérifier lors du test : l’équilibrage entre les personnages, qui se ressent déjà dans cette démo. Shigaraki semble largement au-dessus du lot, tandis qu’Himiko paraît en position de faiblesse. Respecter la différence de puissance tout en intégrant la diversité des Alters n’est sans doute pas une tâche facile, mais ce sera l’un des enjeux pour éviter que le roster ne devienne déséquilibré dès la sortie.

Graphiquement, le bond en avant est évident. Nous avons des modélisations plus affinées, des effets visuels plus spectaculaires et les cinématiques (déjà un point fort dans les précédents opus) gagnent en intensité. Le doublage japonais et anglais sera bien entendu de la partie. On espère également retrouver davantage de morceaux iconiques de l’OST de l’anime, à l’image du furtif You Say Run entendu dans la démo, même si l’expérience des adaptations de ce type incite à tempérer nos attentes sur ce point.

En somme, My Hero Academia: All’s Justice s’annonce comme un titre plus ambitieux que ses prédécesseurs, misant sur un système de combat enrichi, un casting colossal et une réalisation enfin à la hauteur du matériau d’origine. Malgré tout, il ne faudra sans doute pas s’attendre à mieux étant donné qu’il conserve encore les limites inhérentes au genre de l’arena fighter. En tant que fan, on ne peut nier que cette nouvelle itération semble avoir de solides arguments pour séduire les amateurs du manga et de l’anime, surtout à l’approche de son arc final.