Comment gagner des fons ?

Il n’y a pas vraiment de route de farm dans Neverness to Everness, contrairement à certains gachas, mais rassurez-vous, pour amasser rapidement des fons, vous aurez de nombreuses activités qui pourront vous permettre d’en gagner. L’article sera un peu long mais on vous liste ici tout ce qu’il faut faire pour amasser de l’argent facilement.

Ouvrir des coffres-forts secrets

Il existe plusieurs coffres-forts que vous pouvez crocheter dans le monde ouvert. Cela vous permettra de récupérer plus de 450.000 fons en seulement 5 minutes ! Autant vous dire qu’il s’agit ici de la première chose à faire si vous souhaitez récolter rapidement de l’argent. Cependant, une fois ouverts, il semblerait les coffres ne se referment pas. Nous ne savons pas encore si le montant sera réinitialisé, par exemple, de façon hebdomadaire ou lorsqu’il y aura de nouvelles mises à jour.

Si vous souhaitez tous les trouver, on vous invit à consulter notre guide dédié à l’emplacement de tous les coffres-forts de NTE ; on vous donne leur localisation et on vous dit comment les ouvrir.

Casse des pattes roses

L’activité la plus lucrative reste le casse de la banque des pattes roses. Ici, vous pouvez récupérer jusqu’à 1 000 000 de fons, et ce, sans dépenser d’énergie. Autant vous dire qu’il s’agit indéniablement de la meilleure activité à faire. Néanmoins, il est nécessaire d’avoir atteint le niveau 10 de magnat dans votre ville pour débloquer cette activité, sinon, on vous dira que l’activité est temporairement indisponible. Une fois que vous avez atteint ce prérequis, il vous suffit de discuter avec Chiz à l’intérieur de la banque, située dans le Quartier de New Herland.

Ramasser les pierres d’oracle

En plus d’aider à avancer sur l’exploration (et aussi de gagner des fons en récompense dans votre journal du voyage), ramasser les pierres d’oracle vous permettra de récolter facilement plusieurs centaines de milliers de fons. En effet, remettre les pierres à la sorcière vous en fera gagner : tous les deux paliers, elle vous donnera 30 000 fons, ce qui permet d’amasser un petit butin à force. Allez donc remettre vos cailloux au PNJ Oiseau Noir, qui se situe dans la maison de la sorcière. Si vous voulez connaitre la localisation de tous les corbeaux, on vous dresse là aussi un guide avec l’emplacement de toutes les pierres d’oracle.

Gérer votre café

Assez rapidement, lorsque vous aurez débloqué les activités de ville, vous pourrez ouvrir et acheter vos propres boutiques. Il s’agit de l’activité Le Café par Origen, qui vous propose d’ouvrir un petit café. Au début, cela va surtout demander de l’investissement puisqu’il faudra acheter le local (jusqu’à 5 emplacements), débloquer les différents menus que vous pourrez proposer aux clients, etc… Mais à terme, cette activité deviendra rapidement lucrative et vous permettra d’avoir des revenus passifs tous les jours, et donc, une rentrée de fons assez régulière.

Utilisez vos endurance urbaine

En restant dans les activités listées dans votre menu de magnat, vous avez la possibilité de faire des courses de rue, de la pêche, des livraisons en ville, faire le taxi pour la population… chaque activité rapporte quelques milliers de fons, mais attention, cela consomme de l’endurance urbaine. Cette énergie n’est récupérée qu’une fois par semaine, donc faites attention à prioriser ce qui rapporte le plus (ou ce qui est nécessaire dans votre progression). Mais pensez à bien l’utiliser avec la remise à zéro. Le Super Son est sans doute ce qui rapporte le plus.

Avancer dans les quêtes principales et secondaires

L’astuce peut paraître un peu risible et pourtant, avancer dans les missions est l’une des activités les plus lucratives pour récolter des fons. Il n’est pas rare qu’une quête principale vous octroie 40 000 ou 50 000 fons, tandis que les spin-off peuvent grimper parfois bien plus. Les missions secondaires, en bleu, sont aussi intéressantes car souvent plus courtes. Prenez donc un peu de temps pour suivre la trame principale (et secondaire) !

Guide d’exploration

Et dans la lignée du conseil précédent, pensez à avancer sur votre guide d’exploration. Celui-ci propose pas mal de petits objectifs souvent faciles à réaliser, sachant que chaque étape vous donne entre 4 et 6 000 fons. C’est toujours ça de pris !

A quoi servent les fons ?

Les fons sont la principale monnaie d’Hethereau, c’est-à-dire qu’il s’agit de l’économie locale que va utiliser la population. Vous en aurez besoin pour acheter des objets, de la nourriture et autres dans les commerces mais aussi pour acheter des meubles, des propriétés et bien d’autres choses. Les fons servent également à acheter des devises et des matériaux via l’échange de chasseur dans le centre commercial. Autant dire qu’il s’agit d’une ressource très utile.

Bien sûr, d’autres activités vous permettront de récupérer des fons, comme les courses, mais le gain est moins significatif. Vous pouvez aussi sortir la carte bleue pour payer avec du vrai argent via la boutique du jeu. Pour d’astuces guides, on vous conseille de vous rendre sur notre soluce complète de NTE.