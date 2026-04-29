Codes Neverness to Everness : La liste de tous les coupons d’échange actifs (et comment les utiliser)
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Rédigé par Julien Blary
L’open world Neverness to Everness est maintenant disponible sur PS5, PC et smartphones. Sans grande surprise puisqu’il s’agit d’un gacha, le jeu propose une fonctionnalité de codes d’échange afin de récupérer divers cadeaux et autres tirages en jeu. Retrouvez ici tous les codes promotions de NTE valables au lancement et plus tard encore mais aussi comment les utiliser.
Comment utiliser un code d’échange dans Neverness to Everness ?
Ces traditionnels coupons, aussi appelés codes d’échange ou codes cadeaux, peuvent être utilisés à n’importe quel moment dans le jeu. Mais attention, la très grande majorité de ces codes expirent avec le temps. Il faut donc penser à les utiliser si vous en avez récupéré un ou si le studio en communique pour profiter de récompenses. Pour effectuer le redeem code, il faut avoir terminé le tutoriel, c’est-à-dire, une fois que vous serez en ville.
Utiliser un code d’échange en jeu
Une fois le tutoriel passé, vous pourrez donc facilement ajouter un coupon. Pour cela, rien de plus simple. Une fois en jeu :
- Ouvrez vos menus avec votre smartphone (échap. sur un ordinateur par exemple)
- Cliquez sur les options supplémentaires via les « … » situés en haut à droite de votre carte de profil
- Une fois cliqué, l’option « Code d’échange » apparaît
- Un menu s’ouvrira, vous invitant à remplir le code cadeau
Vous pouvez très bien l’écrire manuellement ou le copier coller.
Liste des coupons actifs NTE
Voici la liste des codes actifs pour recevoir des cadeaux en jeu (au lancement) :
- NTEGIFT : Annulith x50 + Guide de chasseur en devenir x5 + Teinture légère x5
- NTEHAVEFUN : Guide de chasseur en devenir x3 + Teinture légère x3 + Filou des égouts x3
- NTE0429 : Annulith x100 + Guide de chasseur d’élite x2 + Teinture chaotique x2 + Pièce coléoptère x12,000 (expire le 13 mai)
- NTENANALLYGO : Annulith x100 + Guide de chasseur senior x5 + Teinture incolore x5 + Pièce coléoptère x6,000 (expire le 13 mai)
- NTENOWTOENJOY : Annulith x100 + Guide de chasseur en devenir x5 + Teinture légère x5 + Pièce coléoptère x4,000 (expire le 13 mai)
Vous pouvez également participer en commentaire si vous en trouvez d’autres. Vous souhaitez d’autres guides et astuces sur le jeu ? Vous pouvez consulter notre soluce complète de Neverness to Everness, qui sera régulièrement mise à jour.
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Date de sortie : 29/04/2026