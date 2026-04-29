Comment utiliser un code d’échange dans Neverness to Everness ?

Ces traditionnels coupons, aussi appelés codes d’échange ou codes cadeaux, peuvent être utilisés à n’importe quel moment dans le jeu. Mais attention, la très grande majorité de ces codes expirent avec le temps. Il faut donc penser à les utiliser si vous en avez récupéré un ou si le studio en communique pour profiter de récompenses. Pour effectuer le redeem code, il faut avoir terminé le tutoriel, c’est-à-dire, une fois que vous serez en ville.

Utiliser un code d’échange en jeu

Une fois le tutoriel passé, vous pourrez donc facilement ajouter un coupon. Pour cela, rien de plus simple. Une fois en jeu :

Ouvrez vos menus avec votre smartphone (échap. sur un ordinateur par exemple)

Cliquez sur les options supplémentaires via les « … » situés en haut à droite de votre carte de profil

Une fois cliqué, l’option « Code d’échange » apparaît

Un menu s’ouvrira, vous invitant à remplir le code cadeau

Vous pouvez très bien l’écrire manuellement ou le copier coller.

Liste des coupons actifs NTE

Voici la liste des codes actifs pour recevoir des cadeaux en jeu (au lancement) :

NTEGIFT : Annulith x50 + Guide de chasseur en devenir x5 + Teinture légère x5

: Annulith x50 + Guide de chasseur en devenir x5 + Teinture légère x5 NTEHAVEFUN : Guide de chasseur en devenir x3 + Teinture légère x3 + Filou des égouts x3

: Guide de chasseur en devenir x3 + Teinture légère x3 + Filou des égouts x3 NTE0429 : Annulith x100 + Guide de chasseur d’élite x2 + Teinture chaotique x2 + Pièce coléoptère x12,000 (expire le 13 mai)

: Annulith x100 + Guide de chasseur d’élite x2 + Teinture chaotique x2 + Pièce coléoptère x12,000 (expire le 13 mai) NTENANALLYGO : Annulith x100 + Guide de chasseur senior x5 + Teinture incolore x5 + Pièce coléoptère x6,000 (expire le 13 mai)

: Annulith x100 + Guide de chasseur senior x5 + Teinture incolore x5 + Pièce coléoptère x6,000 (expire le 13 mai) NTENOWTOENJOY : Annulith x100 + Guide de chasseur en devenir x5 + Teinture légère x5 + Pièce coléoptère x4,000 (expire le 13 mai)

Vous pouvez également participer en commentaire si vous en trouvez d’autres. Vous souhaitez d’autres guides et astuces sur le jeu ? Vous pouvez consulter notre soluce complète de Neverness to Everness, qui sera régulièrement mise à jour.