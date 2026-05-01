Pierre d’oracle Neverness to Everness : Où trouver les corbeaux et où les utiliser ?

A quoi servent les pierres d’oracle ?

Après avoir fait quelques pas juste après l’introduction, vous croiserez très rapidement un corbeau sur une corniche, pendant que le jeu vous invite à aller marquer votre premier point de téléportation. Sachez que ces corbeaux permettent de récupérer une pierre d’oracle, qui ont une utilisé assez similaire aux anémoculus et autres géoculus de Genshin Impact. En donnant ces pierres à un PNJ, vous récupérerez diverses récompenses.

Où échanger ses pierres (maison de la sorcière) ?

Pour échanger les pierres d’oracle, vous devez vous rendre à la Maison de la Sorcière, située dans la zone Croisée des Ponts (plutôt au sud-ouest de la Tour de Wertheimer) et parler au PNJ, Oiseau Noir.

Emplacement Pierre d’oracle dans NTE

Retrouvez l’emplacement de toutes les pierres d’oracle répertoriées par notre équipe, zone par zone. Notez qu’au niveau 3 chez la Sorcière, vous pouvez récupérer un Cristal de l’Oracle, vous permettant de localiser les pierres aux alentours. En attendant que la soluce soit complète, vous pouvez également vous aider de la carte interactive, ce qui vous permettra aussi de suivre votre progression.

(ce guide est en cours d’écriture)

Croisée des Ponts

Sans doute le premier que vous croiserez automatiquement, il est posé sur la rambarde à l’extérieur du restaurant typiquement japonais

Posé sur un banc, proche de la scène magique d’Houdinii

Sur une corniche, sur la maison de la sorcière

Ville chimérique

Posé sur la clôture qui jonche le coin d’herbe

Sur le rebord du dernier mini-balcon du bâtiment

Rivages inconnus

Au niveau des camps extérieur, posé sur un table de camping

Posé sur un rebord

Quartier de New Herland

Sur l’aération de la station de métro, juste à côté des cabines téléphoniques dont celle qui sert de point de téléportation

Quartier de Miguel

Sur une corniche de la voie rapide, en hauteur proche du garage des Joueurs en Fureur

Proche d’une habitation, non loin de la cabine téléphonique de la zone

Dans une tente de la zone de camping, pas loin de la tour de la région

Sur le balcon d’une habitation, dans le quartier résidentiel

Liste des récompenses

Au lancement, douze paliers sont à débloquer chez la sorcière. Voici ce que cela débloque et le nombre de pierres nécessaires :