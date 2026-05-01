Pierre d’oracle Neverness to Everness : Où trouver les corbeaux et où les utiliser ?
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Rédigé par Julien Blary
Quand vous parcourez le monde ouvert de Neverness to Everness, vous allez vite tomber sur de drôle de corbeaux, avec une sorte d’aura qui scintille autour d’eux. Quand vous les approchez, vous récupérez un collectible. Il y a en a énormément à dénicher dans la métropole de Hethereau mais à quoi servent-ils ? Voici l’emplacement de toutes les pierres d’oracle, où les trouver et comment les utiliser.
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A quoi servent les pierres d’oracle ?
Après avoir fait quelques pas juste après l’introduction, vous croiserez très rapidement un corbeau sur une corniche, pendant que le jeu vous invite à aller marquer votre premier point de téléportation. Sachez que ces corbeaux permettent de récupérer une pierre d’oracle, qui ont une utilisé assez similaire aux anémoculus et autres géoculus de Genshin Impact. En donnant ces pierres à un PNJ, vous récupérerez diverses récompenses.
Où échanger ses pierres (maison de la sorcière) ?
Pour échanger les pierres d’oracle, vous devez vous rendre à la Maison de la Sorcière, située dans la zone Croisée des Ponts (plutôt au sud-ouest de la Tour de Wertheimer) et parler au PNJ, Oiseau Noir.
Emplacement Pierre d’oracle dans NTE
Retrouvez l’emplacement de toutes les pierres d’oracle répertoriées par notre équipe, zone par zone. Notez qu’au niveau 3 chez la Sorcière, vous pouvez récupérer un Cristal de l’Oracle, vous permettant de localiser les pierres aux alentours. En attendant que la soluce soit complète, vous pouvez également vous aider de la carte interactive, ce qui vous permettra aussi de suivre votre progression.
(ce guide est en cours d’écriture)
Croisée des Ponts
- Sans doute le premier que vous croiserez automatiquement, il est posé sur la rambarde à l’extérieur du restaurant typiquement japonais
- Posé sur un banc, proche de la scène magique d’Houdinii
- Sur une corniche, sur la maison de la sorcière
Ville chimérique
- Posé sur la clôture qui jonche le coin d’herbe
- Sur le rebord du dernier mini-balcon du bâtiment
Rivages inconnus
- Au niveau des camps extérieur, posé sur un table de camping
- Posé sur un rebord
Quartier de New Herland
- Sur l’aération de la station de métro, juste à côté des cabines téléphoniques dont celle qui sert de point de téléportation
Quartier de Miguel
- Sur une corniche de la voie rapide, en hauteur proche du garage des Joueurs en Fureur
- Proche d’une habitation, non loin de la cabine téléphonique de la zone
- Dans une tente de la zone de camping, pas loin de la tour de la région
- Sur le balcon d’une habitation, dans le quartier résidentiel
Liste des récompenses
Au lancement, douze paliers sont à débloquer chez la sorcière. Voici ce que cela débloque et le nombre de pierres nécessaires :
- Niveau 1 (1) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 1 x Barre énergétique VitalMax
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Pièce coléoptère
- Niveau 2 (14) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 1 x Barre énergétique VitalMax
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Fons
- Niveau 3 (7) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 1 x Cristal de l’Oracle
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Pièce coléoptère
- Niveau 4 (9) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 1 x Barre énergétique VitalMax
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Fons
- Niveau 5 (12) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 1 x Barre énergétique VitalMax
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Pièce coléoptère
- Niveau 6 (15) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 1 x Barre énergétique VitalMax
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Fons
- Niveau 7 (18) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 1 x Barre énergétique VitalMax
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Pièce coléoptère
- Niveau 8 (21) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 1 x Barre énergétique VitalMax
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Fons
- Niveau 9 (25) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 1 x Barre énergétique VitalMax
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Pièce coléoptère
- Niveau 10 (28) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Fons
- Niveau 11 (31) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Pièce coléoptère
- Niveau 12 (35) :
- 50 x Annulith
- 200 x EXP de niveau de chasseur
- 10 x Boîte de sélection de matériaux d’anomalie I
- 30 000 x Fons
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Date de sortie : 29/04/2026