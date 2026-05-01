Carte interactive Neverness to Everness : Où trouver toutes les pierres d’oracle, cadeaux, cabines téléphoniques…

Où trouver la carte interactive NTE ?

Au lancement, il n’y a pas de carte interactive officielle ou approuvée par le studio, comme ce fût le cas avec Arknights Endfield par exemple. Il faudra donc composer avec des créations communautaires, qui proposent leur propre map. Et actuellement, il y en a sans doute deux qui se démarquent actuellement.

C’est le cas de la carte interactive de Zeroluck.gg qui propose une map assez complète, regroupant l’ensemble des points d’intérêt intéressants du jeu, notamment les points où se situent les cadeaux et les corbeaux. En cliquant sur un point d’intérêt, il y a généralement une capture d’écran d’un utilisateur pour vous inviter à avoir l’emplacement exact.

Une autre map intéressante, c’est la carte interactive de Game8.co. Ce site, spécialisé déjà dans les guides et astuces, proposent la sienne, avec les tours, les cabines téléphoniques, les zones d’anomalies, les pierres d’oracles, les cadeaux 11H et les quêtes secondaires. Là aussi, l’avantage, c’est que vous pouvez suivre votre progression et épinglé les points d’intérêt déjà ramassés. Avec ces cartes, vous saurez précisément tout ce qu’il se cache à Hethereau.

A quoi servent les maps interactives ?

Si vous n’êtes pas familiers avec le concept de carte interactive, sachez simplement qu’il s’agit ici d’une map qui servira de meilleur allié pour viser le 100% des choses à ramasser. Cela vous permet de retrouver toutes les ressources dont vous avez besoin, notamment les pierres d’oracle, les points de téléportation, les cadeaux 11 h et bien d’autres choses. Elles sont aussi vouées à évoluer, notamment grâce à la communauté et en fonction des mises à jour des sites. Nous actualiserons d’ailleurs cet article en fonction. En attendant, vous pouvez consulter plus d’astuces sur notre guide complet de NTE, on vous donne notamment tous les codes cadeaux.