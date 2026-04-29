Reroll Neverness to Everness : Comment faire, quand et comment y arriver rapidement ?

Est-il possible de reroll dans NTE ?

Tout d’abord, oui, il est possible de reroll. Il sera cependant nécessaire de créer un nouveau compte, mais techniquement, vous pouvez le faire sans réellement de limitation et il ne semblerait pas y avoir de soucis de bannissement de la part du studio. Pour rappel, reroll est un procédé qui veut dire de relancer une nouvelle partie une fois les premières invocations débloquées pour espérer récupérer l’un des meilleurs personnages de base. Reste à voir si c’est vraiment nécessaire ?

Est-ce utile de reroll dans NTE ?

A vrai dire, plutôt, même si la réponse n’est pas une évidence. Il faut avouer que les personnages de lancement sont relativement bien équilibrés, et que si l’on devrait dresser une tier list prochainement, les départager serait assez délicat. Notez que Haniel est proposé gratuitement et est un bon personnage de soutien pour commencer. Cependant, comme le processus est relativement rapide pour arriver aux premières récompenses, on serait tenté de dire que cela peut valoir le coup de faire quelques essais.

Combien de temps pour reroll ?

Cela arrive assez vite dans Neverness to Everness. Il vous suffit de passer le tutoriel, à savoir :

Ce qui sert de mini cinématique d’introduction où vous allez prendre les mécaniques de combat en main

Puis une fois arrivé à la tour d’observation, vous ferez face à votre premier anomalie

Terminez celle-ci (quelques combats dont un simili boss) et c’est terminé

Comptez environ 15 minutes maximum, sachant que vous pouvez passer les cinématiques. Rajoutez à ça le délai de création de compte et les tirages pour obtenir votre personnage souhaité.

Comment faire pour reroll dans Neverness to Everness ?

Voici les étapes à faire pour reroll et avoir vos premiers tirages :

Créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail

Lancer le jeu avec le nouveau compte

Terminer le prologue en passant les cinématiques pour aller plus vite

Le prologue se termine lorsque vous arrivez en ville avec Menthe

Réclamer les récompenses dans votre boîte de réception

Ouvrez maintenant le menu pour lancer vos tirages en sélectionnant l’icône de dé (Foire)

Avec les bonus de lancement, vous pouvez avoir droit à une quarantaine de tirages.

Quel personnage prioriser pour le reroll ?

Nous vous dresserons prochainement une tier list des meilleurs personnages. Mais si vous tombez sur Nanally ou Sakiri, sachez que vous pouvez continuer avec. La priorité reste tout de même à ce premier personnage, Nanally, car en plus d’être le personnage actuel de la bannière, c’est aussi un personnage très facile à manier.

Voici les personnages que l’on recommande en cas de reroll :

Nanally

Sakiri

Hathor

Jonquille

Pour d’autres astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Neverness to Everness.