Emplacement de tous coffres-forts à crocheter – Neverness to Everness

Où trouver tous les coffres dans NTE

Si vous cherchez à gagner pas mal d’argent dans Neverness to Everness, il y a cette astuce : trouver et ouvrir les coffres-forts. Ils regorgent de fons, mais pour l’instant, on ne sait pas s’ils vont être réalimentés au fil du temps. Quoiqu’il en soit, il suffit d’en trouver un et de faire « Ouvrir de force » pour qu’une animation de crochetage se lance. On vous montre l’emplacement de tous les coffres du jeu.

Banque des Pattes roses

Récompense : 200 000 fons

Le coffre le plus intéressant se situe au siège social de la Banque des Pattes roses, dans le quartier de New Herland. Rentrez dans le bâtiment, longez sur la droite pour arriver à l’étage et voici le coffre.

Atelier d’arcs de Midas

Récompense : 100 000 fons

Toujours un bâtiment, toujours dans le quartier de New Herland, cette fois-ci, au niveau de l’atelier d’arcs de Midas. Rentrez puis prenez directement l’escalier à votre gauche, puis en haut, encore à gauche pour trouver le coffre.

Ville chimérique

Récompense : 50 000 + 1 250 fons

Dans un quartier résidentiel de la ville chimérique, vous retrouverez deux coffres côte à côte. Il y a souvent une activité illégale avec des adversaires à neutraliser à cet endroit.

Ancien garage, quartier de Miguel

Récompense : 50 000 + 1 250 fons

Chantier, quartier de Miguel

Récompense : 50 000 + 2 500 + 1 250 + 1 250

Pour le dernier coffre coffret, rendez-vous à l’est du quartier de Miguel dans un coin industriel. Vous remarquerez un bâtiment en chantier avec plusieurs malfrats sur place. Le premier point de rendez-vous, c’est au 2ème étage, en prenant l’ascenseur de chantier. Là, vous trouverez un coffre avec 50 000 fons dedans.

Puis une fois fait, il y a encore d’autres coffres à trouver, avec moins d’argent certes, mais toujours bon à prendre. Deux se situent au troisième étage, donc reprenez l’ascenseur pour y aller. Puis le dernier coffre se situe entre les 2 étages : Sautez et planez au lieu de prendre l’ascenseur jusqu’à trouver l’ouverture que vous voyez sur notre capture d’écran de droite.

Pour d’astuces astuces sur NTE, vous pouvez revenir sur notre guide complet de Neverness to Everness. On vous dresse notamment l’emplacement de toutes les pierres d’oracle.