Comme d’habitude, cette sélection est entièrement subjective, non exhaustive, et les jeux présents dedans sont classés par ordre alphabétique. Nous n’avons retenu que les Souls-like « purs et durs » et non les productions dites « Souls-lite », qui reprennent certains codes du genre, comme Black Myth: Wukong, Stellar Blade, les Blasphemous, les Star Wars Jedi, Onimusha: Way of the Sword, ou encore Phantom Blade Zero.

Another Crab’s Treasure

Développeur/éditeur : Aggro Crab

: Aggro Crab Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

Commercialisé fin avril 2024, Another Crab’s Treasure est un titre qui dénote parmi les Souls-like. Chapeauté par Aggro Crab, studio américain indépendant qui s’est fait depuis davantage connaitre grâce au succès mondial rencontré par un certain PEAK, il nous invite à suivre l’histoire de Kril, un pauvre bernard-l’hermite qui a perdu sa coquille. Comme si ça ne suffisait pas, l’omniprésence de détritus dans les fonds marins où il vit ont transformé son quotidien en un lieu sombre et pollué, au point d’être peuplé de nombreux et dangereux ennemis.

Pour espérer l’emmener au bout de son périple, nous devons arpenter des zones plus ou moins ouvertes en 3D, tout en faisant attention aux créatures qui veulent notre peau. Heureusement, nous avons la possibilité de nous équiper des déchets croisés sur notre route pour nous protéger et, ainsi, nous préparer aux défis assez relevés qui nous attendent. Autre particularité de ce jeu, plusieurs options peuvent être activées afin de rendre l’expérience plus accessible. Un ajout très intéressant pour permettre aux néophytes de découvrir le genre du Souls-like de façon moins abrupte que par le biais d’un FromSoftware par exemple.

Code Vein II

Développeur/éditeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Son prédécesseur n’ayant pas vraiment marqué les esprits en 2019, peu de personnes s’attendaient à voir débarquer un jour un Code Vein II. Pourtant, celui-ci a été une réalité dès le Summer Game Fest 2025, avant de sortir quelques mois plus tard sur PC et consoles. Se déroulant dans un univers post-apocalyptique, nous y incarnons un chasseur ou une chasseuse de Revenants entièrement personnalisable. Après avoir perdu la vie au cours d’une mission, celui ou celle-ci est ressuscité(e) par Lou Magmell, un personnage capable de voyager dans le temps. A ses côtés, nous devons explorer un siècle d’événements liés à la Luna Rapacis, une mystérieuse corruption transformant les Revenants en créatures appelées « Abominations » et risquant de provoquer l’effondrement du monde.

Pour atteindre notre objectif, le titre nous demande de terrasser de nombreux ennemis, en concevant et optimisant la build la mieux adaptée à notre style de jeu tout au long de l’aventure. De plus, une des principales mécaniques du gameplay consiste à faire appel à des Partenaires au combat, en vue de nous aider à franchir les obstacles présents sur notre chemin. Chacun est doté de ses propres forces et faiblesses et il ne tient qu’à nous d’en tirer parti, en l’invoquant directement sur le champ de bataille ou en « l’absorbant » afin de bénéficier d’un bonus de puissance.

Notez que le Souls-like de Bandai Namco a accueilli un DLC payant le 9 septembre 2026 : Mask of Idris. Nécessitant d’avoir atteint la fin « Luna Fraterna » du scénario principal et terminé la quête secondaire « La demande de Valentin » pour y accéder, il nous permet de découvrir une nouvelle campagne prenant place dans le Monde Oublié et mettant en scène la gardienne de l’espace et du temps Liv Voda. En parallèle, une mise à jour 2.0 introduisant notamment du contenu endgame inédit et gratuit à été également déployée.

The First Berserker: Khazan

Développeur/éditeur : Neople/Nexon

: Neople/Nexon Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Bien qu’il ne soit pas parvenu à convaincre autant de joueurs et joueuses qu’espéré par l’éditeur asiatique Nexon, The First Berserker: Khazan est une production qui mérite sa place dans cet article. Commercialisée fin mars 2025, elle nous propose de suivre le récit tragique et sanglant de Khazan, environ 800 ans avant les événements narrés dans le MMO Dungeon Fighter Online. Véritable héros de guerre aux yeux de son peuple, ce grand général finit pourtant par être trahi, torturé et exilé, tandis que son frère d’arme et ami Ozma est purement et simplement exécuté. Déterminé à se venger, nous sommes amenés à arpenter le monde d’Arad sous ses traits, dans l’optique de vaincre de nombreux adversaires à travers des affrontements nerveux et exigeants particulièrement plaisants.

Lies of P

Développeur/éditeur : Round8 Studio/Neowiz

: Round8 Studio/Neowiz Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series – Nintendo Switch 2

Si vous pensiez déjà tout savoir de Pinocchio, attendez de voir ce que Lies of P vous réserve. Chapeauté par Round8 Studio et Neowiz, ce Souls-like sud-coréen revisite l’univers du personnage de conte pour enfants dans une version sombre et glauque dont les décors, inspirés pour la plupart de la période de la Belle Epoque française (19ème siècle), font plus ou moins souvent penser à ceux visibles dans un certain Bloodborne. Au sein de Krat, une cité autrefois prospère grâce à son industrie de marionnettes, nous devons aider P à se frayer un chemin parmi le chaos qui s’est abattu sur cette dernière, dans le but de retrouver son créateur Geppetto. Pour y arriver, il faut constamment améliorer les caractéristiques propres à notre style de jeu, ainsi qu’affiner nos connaissances du bestiaire peuplant les rues de la ville.

Un peu moins de deux ans après sa sortie, le titre s’est offert une extension payante : Overture. Présentée comme une préquelle des événements narrés dans le scénario de base, il nous invite à nouveau à incarner P, quelques jours avant la chute de Krat et suivant les traces d’une Rodeuse légendaire en quête de vengeance. Sachez aussi qu’une suite, qui pourrait s’appeler Wonders of O, est en préparation mais nous ignorons quand celle-ci sera disponible au moment d’écrire ces lignes.

Lords of the Fallen (2023)

Développeur/éditeur : Hexworks/CI Games

: Hexworks/CI Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Malgré un lancement assez difficile (surtout sur le plan technique !), Lords of the Fallen a trouvé son public et s’est imposé comme une référence parmi les meilleurs Souls-like commercialisés ces dernières années. Se voulant être à la fois une suite et un reboot de l’épisode du même nom de 2014, il nous met dans la peau d’un Noir-Croisé, un guerrier chargé d’affronter et vaincre définitivement le dieu maléfique Adyr. Afin d’y arriver, nous devons sillonner des zones plus ou moins vastes et interconnectées dans lesquelles nous sommes susceptibles de rencontrer des ennemis divers et variés.

Outre des combats punitifs à souhait, l’expérience intègre un système où, par le biais d’une étrange lanterne, nous pouvons voyager entre Axiom, le monde des vivants, et Umbral, celui des morts. Exploitée à fond par les développeurs, cette fonctionnalité nous donne l’occasion de nous confronter à un level design particulièrement travaillé et une direction artistique d’une incroyable richesse. Bref, si vous ne l’avez pas encore fait, profitez-en, d’autant plus que sa suite, Lords of the Fallen II, devrait débarquer pendant le 1er trimestre 2027.

Mortal Shell II

Développeur/éditeur : Cold Symmetry/Playstack

: Cold Symmetry/Playstack Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Apprécié par certains, fortement critiqué par les autres, Mortal Shell a fait une entrée mitigée sur la scène du Souls-like en 2020. Malgré ça, pas question pour Cold Symmetry d’abandonner sa licence et le studio américain a eu raison d’insister, au vue des louanges faites par la presse et le public depuis la sortie de Mortal Shell II au cours de l’été 2026. Bien meilleur en tous points que son prédécesseur, cet épisode nous pousse à explorer un monde ouvert sombre et en ruines, afin de détrôner les faux dieux qui en ont pris le contrôle. Dépourvu de jauge d’endurance, le gameplay mise sur des affrontements intenses et dynamiques, ainsi que sa fameuse mécanique nous permettant de prendre possession des enveloppes de différents guerriers tombés au combat, pour nous inciter à ne jamais vouloir lâcher la manette.

La saga Nioh

Développeur/éditeur : Team Ninja/Koei Tecmo

: Team Ninja/Koei Tecmo Plateformes : PC – PlayStation 4 (les deux premiers uniquement) – PlayStation 5

Inaugurée en février 2017, la franchise Nioh de la Team Ninja et Koei Tecmo fait figure de valeur sûre au sein des Souls-like. Se déroulant dans les années 1600, pendant l’ère Sengoku, le premier opus nous plonge dans l’épopée de William Adams, un personnage inspiré du premier samouraï occidental portant le même nom. Sur la piste d’un dangereux ennemi, il vogue en direction du Japon pour retrouver ce dernier. Malheureusement, il découvre un pays ravagé par les guerres en arrivant sur les lieux. Pire encore, des esprits et créatures maléfiques issues du folklore nippon ont profité de l’occasion pour participer à ce chaos (saloperie de Nue !). Nous devons donc les terrasser en arpentant plusieurs niveaux, jusqu’à réussir à localiser et arrêter la cible que nous sommes venus chercher.

En mars 2020, Nioh 2 débarque sur PlayStation 4, avant de sortir environ un an plus tard sur PC et PlayStation 5. Prenant toujours place durant l’ère Sengoku mais avant les événements narrés dans le premier épisode de la saga, nous y incarnons un personnage masculin ou féminin entièrement personnalisable. Au sein d’un Japon dévasté par les conflits et l’apparition de dangereux yōkai, nous devons venir à bout des redoutables adversaires qui veulent notre peau tout au long de la partie. Pour y parvenir, nous pouvons notamment compter sur l’Amrita, une ressource précieuse qui nous laisse user de puissantes capacités propres aux yōkai.

Enfin, en février 2026, Nioh 3 est venu compléter la première trilogie de la série asiatique. Nous emmenant cette fois-ci en 1622, lors de l’ère Edo, notre protagoniste, Takechiyo Tokugawa, se prépare à devenir Shogun. Cependant, son frère, Kunimatsu, ne l’entend pas de cette oreille et fomente un complot provoquant l’invasion massive de yōkai. Ayant désormais pour responsabilité de purifier le monde du mal, nous devons combattre et éliminer les nombreux ennemis disséminés sur notre route pour tenter de mettre un terme aux agissements de notre cadet. Une quête ardue qui nous incite à alterner intelligemment entre deux styles de jeu pour l’accomplir : « Samouraï » et « Ninja ».

Remnant II

Développeur/éditeur : Gunfire Games/Arc Games

: Gunfire Games/Arc Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Un peu à l’image de Mortal Shell, la licence Remnant n’a pas rencontré un franc succès pour ses débuts en 2019 avec Remnant: From the Ashes. Mais quatre ans plus tard, le studio texan Gunfire Games a revu sa copie, au point de nous proposer un Remnant II bien plus plaisant à jouer en solo comme en coopération. Se déroulant dans un univers post-apocalyptique où les derniers survivants de l’espèce humaine tentent de vaincre un fléau baptisé « la Racine », nous incarnons l’un d’eux avec pour objectif de terrasser les divers mobs et boss menaçant le monde. Dans ce but, nous sommes constamment et librement invités à explorer des niveaux générés procéduralement, afin de renforcer les attributs de notre personnage et améliorer son équipement.

Si vous avez apprécié l’expérience de base, sachez que celle-ci s’est étoffée par le biais de trois DLC payants après son lancement : The Awakened King, The Forgotten Kingdom et The Dark Horizon.

Salt and Sanctuary

Développeur/éditeur : Ska Studios

: Ska Studios Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

Fêtant son 10ème anniversaire en 2026, Salt and Sanctuary fait presque figure d’OVNI dans cette sélection, en raison de sa structure en 2D tout droit inspirée du genre Metroidvania. Pourtant, le titre de Ska Studios est bel et bien un pur Souls-like dans l’esprit et l’exécution, avec ses affrontements exigeants et sa dimension RPG à la fois riche et complexe. Nous mettant dans la peau d’un marin échoué sur une île inconnue, nous devons chercher un moyen de fuir cet endroit grouillant de créatures étranges et d’un mal mystérieux oublié depuis longtemps par l’humanité.

Si vous l’avez apprécié, notez que ce jeu a eu droit à une suite en 2022 : Salt and Sacrifice. Moins bien reçue toutefois que son prédécesseur, elle nous propose de contrôler un Inquisiteur qui a pour mission de traquer des Mages provoquant le chaos à travers tout un royaume.

Steelrising

Développeur/éditeur : Spiders/Nacon

: Spiders/Nacon Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

A défaut d’avoir su pleinement convaincre la critique et le public depuis son lancement en septembre 2022, Steelrising demeure un Souls-like sympathique et intéressant à découvrir, ou redécouvrir, de nos jours. Imaginé par feu Spiders, ce titre nous plonge dans une version uchronique de la Révolution française, en 1789. Réprimant violemment le soulèvement massif du peuple par l’intermédiaire de son armée d’automates, le roi Louis XVI est devenu un tyran qu’il est désormais primordial de renverser. Dans ce but, nous incarnons justement un soldat mécanique qui, en plus d’être le garde du corps de la reine Marie-Antoinette, a été créé pour accomplir cette mission. Sous ses traits, à nous de sillonner les rues sombres de Paris et d’éliminer les nombreux ennemis qui veulent nous empêcher de réaliser cette quête.

Outre une dimension RPG suffisamment travaillée pour nous laisser progresser selon notre propre style de jeu, la production dispose d’un mode « Accessibilité ». Comme son nom l’indique, il donne la possibilité aux néophytes d’ajuster divers paramètres, dans l’optique de profiter d’une expérience personnalisée et adaptée à leur niveau.

The Surge & The Surge 2

Développeur/éditeur : Deck 13 Interactive/Pullup Entertainment

: Deck 13 Interactive/Pullup Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

Délaissant l’ambiance dark fantasy traditionnelle des Souls-like pour nous immerger dans un cadre orienté science-fiction, les The Surge de l’entreprise allemande Deck 13 Interactive n’ont pas trop souffert du poids des années pour mériter leur place dans ce papier. Sorti en mai 2017, le premier opus nous raconte l’histoire de Warren, un protagoniste en situation de handicap fraichement recruté par la méga-corporation CREO. Acceptant d’être opéré et équipé d’un exosquelette pour retrouver l’usage de ses jambes, il connait cependant un premier jour très compliqué.

Non seulement l’intervention ne se déroule pas bien mais, pour couronner le tout, son lieu de travail est désormais envahi de machines incontrôlables et collègues ayant perdu la raison. Déterminé à comprendre les raisons qui ont abouti à cette situation, nous devons l’aider à survivre au sein de cette société devenue hostile, ce qui passe notamment par le renforcement de notre « armure » tout au long de l’aventure. Pour y arriver, le gameplay se dote, entre autres, d’une mécanique nous permettant de cibler et démembrer les parties du corps de nos ennemis, de façon à looter leur arme, leur protège-bras, etc.

Disponible depuis septembre 2019, The Surge 2 prend place quelques mois seulement après la conclusion de l’épisode 1 de la franchise. Cherchant surtout à améliorer les qualités et corriger les défauts de son prédécesseur, cette suite nous demande de percer les secrets de Jericho City, sous les traits d’un personnage entièrement personnalisable cette fois-ci. Une tâche pas si simple à effectuer étant donné que la ville est en proie au chaos, entre une armée essayant de contenir des robots en pleine folie meurtrière et la présence grandissante d’une mystérieuse tempête menaçant de s’abattre sur la zone.

Valor Mortis

Développeur/éditeur : One More Level/Lyrical Games

: One More Level/Lyrical Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Imaginé par le studio polonais derrière l’excellente franchise Ghostrunner, Valor Mortis est un Souls-like sympathique et un peu à part au sein de cette sélection. Prenant le pari de proposer une expérience de jeu entièrement en vue à la première personne, ce qui n’est pas commun pour le genre, il nous met dans la peau de William, un soldat de la Grande Armée de Napoléon tombé au combat. Toutefois, au lieu de reposer en paix, ce personnage ressuscite dans une version sombre et alternative de l’Europe du 19ème siècle ravagée par un mystérieux fléau. Afin de comprendre les raisons qui ont conduit à cette situation, nous devons progresser en terrassant les nombreux ennemis présents sur notre chemin, grâce notamment à l’aide de capacités surnaturelles liées à la corruption qui gangrène le continent.

Wo Long: Fallen Dynasty

Développeur/éditeur : Team Ninja/Koei Tecmo

: Team Ninja/Koei Tecmo Plateformes : PC – PlayStation 4 – PlayStation 5 – Xbox One – Xbox Series

En attendant de mettre la main sur sa suite, Wo Long 2: Wings of Ember, dont le lancement est prévu le 4 mars 2027 sur PC et consoles, Wo Long: Fallen Dynasty demeure une bonne pioche pour celles et ceux à la recherche d’un Souls-like mêlant des vibes Nioh et Sekiro: Shadows Die Twice dans son expérience de jeu. Nous emmenant en l’an 184 après Jésus-Christ, en Chine, dans une version dark fantasy de la période des Trois Royaumes, la production de la Team Ninja et Koei Tecmo nous invite à contrôler un milicien personnalisable de la tête aux pieds. Survivant miraculeusement aux ravages causés par la guerre grâce à l’intervention de plusieurs esprits, nous avons pour mission de traquer un mystérieux ennemi profitant du conflit pour vendre aux clans humains une dangereuse substance transformant quiconque en bénéficie en démon.

Au cours de notre périple, nous sommes donc confrontés à la fois à des soldats, mercenaires et autres créatures issues de la mythologie chinoise. Et pour en venir à bout, user de notre skill, identifier les patterns adverses et améliorer les statistiques de notre personnage ne suffit pas. En plus de ça, il faut s’assurer en permanence d’avoir un niveau de moral (ou rang de Bravoure) suffisamment élevé avant le début d’un combat, sans quoi nous risquons de nous heurter rapidement à un mur de difficulté plus ou moins infranchissable.

Wuchang: Fallen Feathers

Développeur/éditeur : Leenzee Games/505 Games

: Leenzee Games/505 Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Nous terminons cet article avec Wuchang: Fallen Feathers, un jeu chapeauté par le studio asiatique Leenzee Games. Nous faisant incarner Wuchang, une guerrière pirate amnésique, ce Souls-like nous plonge au cœur de la région chinoise de Shu, vers la fin de l’époque de la dynastie Ming, au 17ème siècle. Rongée par les guerres et, surtout, une étrange épidémie transformant les êtres humains en oiseaux fous et sanguinaires, nous devons percer les secrets entourant cette maladie, afin de restaurer la paix dans le monde. Pour y arriver, nous pouvons compter sur les aptitudes au combat de notre héroïne, ainsi que sa Puissance Céleste (l’équivalent de la magie in-game).

Malgré de bons retours de la part de la critique et la constitution d’une « fan base » solide après sa sortie, ce titre a été qualifié officiellement d’échec commercial mi-avril 2026. Heureusement pour celles et ceux qui l’ont apprécié, ça ne l’empêchera pas d’avoir droit à un nouvel opus dans les prochaines années. En effet, fin avril, Digital Bros (505 Games) a racheté les droits de la licence et, l’été dernier, la conception d’une « suite » a été confirmée. Reste maintenant à savoir si celle-ci connaitra, ou non, un meilleur succès auprès du public. A suivre.

Voilà qui conclu cette sélection qui, rappelons-le, est non exhaustive et entièrement subjective. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à nous partager votre propre « top » des meilleurs Souls-like disponibles sur PC et consoles, en y incluant ou pas ceux de FromSoftware.