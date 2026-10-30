Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) trouve un éditeur, mais son échelle sera très réduite suite à l’abandon par Xbox

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Pendant un temps, John Romero œuvrait main dans la main avec Xbox sur un tout nouveau shooter développé par son propre studio. Cette entente n’aura duré qu’un temps, puisque Xbox a commencé à se rétracter de plusieurs projets en lien avec des studios, comme celui en préparation chez IO Interactive, et celui chez Romero Games. Heureusement, Romero a su trouver l’aide qu’il lui fallait malgré cet abandon, mais cela ne sera pas sans conséquence.

John Romero // Source : Natalie Greer

Le studio a pu réembaucher une partie de son équipe

Conscient qu’il allait devoir repenser son projet après avoir été lâché par Xbox, John Romero a déjà indiqué par le passé qu’il était en train de repenser l’échelle de son prochain jeu.

S’il promettait que le studio ne repartait pas de zéro, on a maintenant la confirmation que l’équipe a été drastiquement réduite. Le projet comptait initialement 110 personnes, mais selon VGC, qui a pu interviewer le créateur lors de la Gamescom Asia, Romero Games est maintenant limité à une quinzaine de personnes. De quoi fondamentalement changer les ambitions du jeu. Il faut dire que Romero Games est passé pas loin de la fermeture durant un temps, avec seulement 5 membres dans son équipe.

Les choses semblent cependant s’arranger, puisque Romero aurait trouvé un nouvel éditeur pour son jeu. Il avait déjà indiqué qu’un nouveau partenaire avait sauvé le jeu, mais il précise cette fois qu’il s’agit bien d’un éditeur. Il ne veut pas encore dire de qui il s’agit, mais cela permet à l’équipe de continuer le développement pour un projet qui sera forcément très différent de celui imaginé en premier lieu :

« Nous ne parviendrons pas à mener cet ancien projet jusqu’au bout. Il nous est impossible de finaliser ce jeu, car il a été conçu pour une équipe de 110 personnes. Il s’agit donc d’une refonte complète, mais qui réutilise une grande partie du travail accompli sur les projets précédents. Nous avons pu récupérer de nombreux éléments, comme les personnages, par exemple. […] Qu’il s’agisse des ressources artistiques ou du code — les jeux de tir partagent beaucoup de choses là-dessus —, nous avons transféré une grande quantité d’éléments vers ce nouveau projet. »

Romero préfère aussi voir le verre à moitié plein en indiquant préférer travailler avec une petite équipe, plutôt qu’une équipe de 100 personnes qui demande plus de gestion et de réunions. Il indique aussi qu’il n’est pas prêt à retravailler avec un grand éditeur, préférant celui avec lequel il a signé un contrat aujourd’hui, qui lui donne plus de libertés :

« L’éditeur avec lequel nous travaillons actuellement n’a aucune exigence créative pour ce jeu. Ils nous disent de faire ce qu’on veut, qu’ils se chargement de l’édition et qu’il ne nous diront pas quoi créer. C’est le rêve, non ? »

Espérons que Romero Games ne soit pas lâché une deuxième fois et parvienne cette fois-ci au bout de son projet.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Mouthwashing va lui aussi arriver sur grand écran, Sony a déjà trouvé une réalisatrice expérimentée pour adapter le jeu

pc ps5 xbox series switch ps4
Mouthwashing va lui aussi arriver sur grand écran, Sony a déjà trouvé une réalisatrice expérimentée pour adapter le jeu

Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde

pc ps5 xbox series
Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde

Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3

Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3

HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like

pc switch ios android switch 2
HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
pc ps5 xbox series switch 2
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
pc ps5 xbox series switch 2
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock
pc xbox series
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock
La série animée Death Stranding Isolations se dévoile avec un premier teaser
La série animée Death Stranding Isolations se dévoile avec un premier teaser
Gears of War: E-Day ne se serait vendu qu’à 400 000 exemplaires selon The Verge
pc xbox series
gears of war: e-day-durée-de-vie
L’acteur Patrick Stewart (X-Men, Star Trek) est décédé à l’âge de 86 ans
L’acteur Patrick Stewart (X-Men, Star Trek) est décédé à l’âge de 86 ans
Netflix prépare une série PUBG en live-action, Donald Glover sera la tête d’affiche et mène le projet
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
pubg
Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
La sortie de Gears of War: E-Day ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur les ventes de Xbox Series dans certains pays
pc xbox series
gears-of-war-eday-mods2
The Elder Scrolls VI : Sentinel serait le nom complet du prochain opus, une annonce officielle ne devrait pas tarder
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
pc
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
Pardon My French Toast : 5 raisons de ne pas rater une miette de ce jeu de plateforme complètement décalé et français
pc switch
Pardon My French Toast
Aniimo Saison 1 Partie 2 : Nouvelle région, nouvelles créatures et nouveaux secrets… Toutes les nouveautés de cette mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo Saison 1 Partie 2
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
switch 2
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
ps5 xbox series
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
pc ps5
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
[MAJ] Le RPG Resonance of Fate a déjà eu droit à son remaster, mais ce dernier vient aussi d’être remasterisé à son tour sur PC et PS5
pc
Resonance of Fate 4K / HD Edition - Liste des guides et astuces
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif
xbox series
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif