Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) trouve un éditeur, mais son échelle sera très réduite suite à l’abandon par Xbox

Le studio a pu réembaucher une partie de son équipe

Conscient qu’il allait devoir repenser son projet après avoir été lâché par Xbox, John Romero a déjà indiqué par le passé qu’il était en train de repenser l’échelle de son prochain jeu.

S’il promettait que le studio ne repartait pas de zéro, on a maintenant la confirmation que l’équipe a été drastiquement réduite. Le projet comptait initialement 110 personnes, mais selon VGC, qui a pu interviewer le créateur lors de la Gamescom Asia, Romero Games est maintenant limité à une quinzaine de personnes. De quoi fondamentalement changer les ambitions du jeu. Il faut dire que Romero Games est passé pas loin de la fermeture durant un temps, avec seulement 5 membres dans son équipe.

Les choses semblent cependant s’arranger, puisque Romero aurait trouvé un nouvel éditeur pour son jeu. Il avait déjà indiqué qu’un nouveau partenaire avait sauvé le jeu, mais il précise cette fois qu’il s’agit bien d’un éditeur. Il ne veut pas encore dire de qui il s’agit, mais cela permet à l’équipe de continuer le développement pour un projet qui sera forcément très différent de celui imaginé en premier lieu :

« Nous ne parviendrons pas à mener cet ancien projet jusqu’au bout. Il nous est impossible de finaliser ce jeu, car il a été conçu pour une équipe de 110 personnes. Il s’agit donc d’une refonte complète, mais qui réutilise une grande partie du travail accompli sur les projets précédents. Nous avons pu récupérer de nombreux éléments, comme les personnages, par exemple. […] Qu’il s’agisse des ressources artistiques ou du code — les jeux de tir partagent beaucoup de choses là-dessus —, nous avons transféré une grande quantité d’éléments vers ce nouveau projet. »

Romero préfère aussi voir le verre à moitié plein en indiquant préférer travailler avec une petite équipe, plutôt qu’une équipe de 100 personnes qui demande plus de gestion et de réunions. Il indique aussi qu’il n’est pas prêt à retravailler avec un grand éditeur, préférant celui avec lequel il a signé un contrat aujourd’hui, qui lui donne plus de libertés :

« L’éditeur avec lequel nous travaillons actuellement n’a aucune exigence créative pour ce jeu. Ils nous disent de faire ce qu’on veut, qu’ils se chargement de l’édition et qu’il ne nous diront pas quoi créer. C’est le rêve, non ? »

Espérons que Romero Games ne soit pas lâché une deuxième fois et parvienne cette fois-ci au bout de son projet.