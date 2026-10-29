Pardon My French Toast : 5 raisons de ne pas rater une miette de ce jeu de plateforme complètement décalé et français

Plantons le décor. Dans Pardon My French Toast, vous incarnez une tranche de pain tout sourire qui décroche un billet pour LA croisière de l’année, celle du célèbre Star-Tine. Alors qu’il embarque sur le bâteau, le capitaine se retrouve sans carte et doit naviguer à l’aveugle. Forcément, ce capitaine en carton se perd et vous devez parcourir des mondes aussi étonnants que fourmillants les uns que les autres pour trouver du carburant, aka des gros bonbons, afin de reprendre la route.

La bonne vieille recette qu’on aime

Pardon My French Toast est un jeu de plateforme « de la vieille époque ». Entendez par là qu’il reprend les codes des jeux de plateforme traditionnels, et tente de se cantonner à ce registre, pour notre plus grand plaisir. A vous les tentatives désespérées de traverser une salle sans tomber et devoir tout recommencer (ou serait-ce à cause de la caméra, qui elle aussi peut parfois sembler d’époque), de fouiller tous les recoins pour dénicher le moindre secret, ou encore de faire et refaire les niveaux pour viser le 100%. Ici, pas de RPG à proprement parler (hormis une personnalisation légère de votre tartine), pas de choix, pas de mécanique complexe à apprendre.

Et pourtant, Pardon My French Toast parvient à ne pas tomber dans l’éceuil du jeu de plateforme disons… plat justement, en proposant plusieurs couches de gameplay pour chacun et chacune sans jamais sentir le réchauffé. Une diversité bienvenue dans un jeu de plateforme, où chaque niveau dure pas plus d’un quart d’heure; et surtout quand on sait que trop de répétition à tendance à griller l’intérêt des joueurs et joueuses.

Plusieurs façons de tartiner votre temps libre

Entre les objets cachés, les capacités à débloquer mais aussi plusieurs défis et quêtes facultatifs, Pardon My French Toast ne se contente pas de vous servir du all-inclusive les pieds sous la table. En réalité, bien que les niveaux soient répartis dans une poignée de mondes seulement, les environnements et surtout leur manière de les traverser change continuellement, de manière à renouveler l’expérience. Ainsi, que vous préfériez tracer aussi vite que possible ou que vous décidiez de prendre votre temps (sans craindre de voir son toast carbonisé), il y en aura pour tous les goûts. Rassurez-vous en cas de pépin ou de chute, votre progression peut quand même être sauvegardée grâce aux mochikpoints, des mochis bien bavards.

La seule condition sera que vous ramassiez ou trouviez suffisamment de gros bonbons pour débloquer les niveaux suivants. Rassurez-vous, la progression est très simple, mais pour les amateurs et amatrices de défi ou de complétion, il se pourrait bien que vous ayez du pain sur la planche et que vous y trouviez votre compte. Surtout quand on voit comment certains oursons ou bonbons sont cachés dans l’environnement ou sujets à des malices que l’on ne voit pas forcément venir, jusqu’à même vous donner des avantages, comme une meillleure façon de repérer les collectibles dans un niveau grâce à une boussole.

Un grain de folie assumé

Forcément, quand on voit l’esthétique et la trombine de notre héros (sans oublier sa manière de se mouvoir), on se doute bien que le jeu ne se prend pas bien au sérieux. Et, c’est confirmé, l’humour, les jeux de mots ainsi que les situations cocasses s’enchaînent pour nous décrocher quelques ricanements devant les nombreuses références à la pop culture (et aux pubs bien de chez nous aussi), d’autant plus que de nombreuses blagues tournent à l’humour noir, si tant est que l’on soit réceptif.

Le monde dans lequel notre personnage évolue est également très improbable, avec ce richissime (vraiment ?) Star-Tine qui embarque notre héros dans une croisière de misère, ou encore les environnements remplis de pâtisseries, jungles tropicales, îlots gelés et autres gourmandises. L’ensemble nous est présenté dans un écrin très coloré qui colle assez bien à l’univers burlesque de cette aventure.

Les PNJ ne sont pas en reste, tous plus ravagés les uns que les autres, et viennent donc enfoncer le clou d’un concept déjà bien barré, d’autant plus qu’ils disposent pour certains de quêtes secondaires utiles. Comme la possibilité de retrouver les pages d’un livre de recettes qui vous permettra au final, de personnaliser l’apparence de votre héros. Pas obligatoire, mais c’est justement pour ça que c’est plutôt sympa. Mais Pardon My French Toast n’en n’oublie pas d’être aussi ce qu’il est, c’est à dire un jeu vidéo, et sur ça aussi, il dispose de plusieurs couches.

Un pain (vraiment) complet

En réalité, si Pardon My French Toast attire premièrement par l’apparence de son héros et son univers, il n’en reste pas moins étonnant de voir comment il parvient à rendre sa progression cohérente sans tomber dans le classisisme à outrance. Démarrant simplement avec un saut, notre tartine préférée va alors apprendre à frapper le sol et les ennemis, puis débloquer un dash avant de se transformer en musclor pour détruire des dalles de chocolat, absorber du lait pour devenir bien gorgé et arroser des mécanismes ou encore se coller aux murs grâce à du bon miel bien frais. Même la manière de nous communiquer une nouvelle capacité est complètement décalée.

Ceci n’est qu’un échantillon des mystérieux pouvoirs disponibles dans Pardon My French Toast qui en compte en réalité près d’une dizaine (dont la Barbapapa notre préféré, mais chuuut), répartis au fil des niveaux pour une progression continue et une recette qui prend forme minute après minute. Et c’est là que l’on se rend compte que notre ami a plus d’une mie dans son sac. Car pour tous les débloquer, vous devrez donc mettre la main à la pâte et parcourir les quelques dizaines de niveaux qui vous attendent, parfois en combinant vos pouvoirs pour davantage d’efficacité.

Par exemple, les capacités « Pain perdu » et « Vermicelles colorés » vous permettront de faire apparaître des éléments invisibles puis de nouveau les faire disparaître en leur crachant dessus. Ou encore la combinaison « Glissade beurrée » et « Chocolat figé » qui vous permettra de glisser sur le sol (souvent dans des espaces exigus) puis de briser des obstacles verticaux avec vos biscotos. Des associations qui permettent notamment des défis croisés et qui raviront assurément les fans de plateforme et de mécaniques bien toastées par moments.

Dites oui au toast français

Bon, on triche un peu pour ce dernier point, mais il nous paraît important de le souligner. Car oui, Pardon My French Toast est développé par un studio lyonnais, ReRolled Studio, fondé en 2018 suite à la fermeture de Bigpoint Lyon et déjà à l’œuvre sur Best Day Ever. Ces anciens développeurs de chez Little Worlds Studio sont en réalité deux vétérans de l’industrie du jeu vidéo, Pierre-Cédric Thomart et Kévin Jolicard, entourés d’une jolie petite équipe. Un projet de grande envergure pour le studio qui souhaitait retrouver et faire retrouver aux joueurs et joueuses le plaisir d’un jeu de plateforme traditionnel où la gestion des sauts et du timing prime sur les systèmes complexes. Un studio qui a décidé d’auto-financer son bébé pour mieux gérer la participation au capital de leur entreprise et pour préserver leur indépendance créative.

Pardon My French Toast est disponible dès ce 29 octobre sur PC (via Steam) et Nintendo Switch au prix de 19,99€, parfait pour votre prochain petit-déjeuner vidéoludique. Le jeu reste compatible avec la Nintendo Switch 2 sans toutefois proposer de version native. Il est proposé en version sous-titrée français, anglais et japonais.