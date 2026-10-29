World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO

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Depuis que Blizzard est entré dans l’escarcelle de Xbox, beaucoup de personnes se demandent si World of Warcraft finira un jour ou l’autre sur une console Xbox. La question se pose plus que jamais aujourd’hui avec la sortie de World of Warcraft Forever, dont la bêta a intégré un support pour les manettes. GamesRadar a voulu savoir si cela signifiait que Blizzard allait bientôt franchir le pas.

World of Warcraft Forever // Source : Blizzard

Un portage pour la Helix ?

World of Warcraft Forever est-il en chemin vers la Xbox Series ? C’est ce que certains pensent suite à la dernière bêta du jeu, et GamesRadar est allé demander à Holly Longdale, productrice sur World of Warcraft, si le support manette était un galop d’essai avant un portage sur consoles. Sans affirmer qu’une telle version est prévue, l’objectif de Blizzard est bien d’étendre la compatibilité du MMO avec plusieurs plateformes :

« Pouvoir jouer où vous voulez et, à terme, sur le support de votre choix, c’est ce que nous visons. Mais la première étape de ce parcours consiste à assurer une excellente prise en charge des manettes dans World of Warcraft et nous avons pensé que Forever était le point de départ idéal pour ça. Quand on entend parler de ce qu’il se passe autour du projet Helix et d’autres choses, je pense que les plateformes vont devenir bien plus omniprésentes. Honnêtement, nous voulons simplement qu’il soit possible d’y jouer n’importe où. Nous avons déjà vu des utilisateurs faire fonctionner le jeu sur une ROG Ally X… »

La mention du projet Helix, qui est la prochaine génération de consoles chez Xbox, est forcément intéressante ici puisque celle-ci entend brouiller les frontières entre le PC et les consoles traditionnelles. D’une manière ou d’une autre, World of Warcraft pourrait bien finir par être jouable sur une console Xbox dans quelques années, si celle-ci adopte une architecture plus proche d’un PC, alors autant que Blizzard se prépare à cela.

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Jaquette de World of Warcraft Forever
World of Warcraft Forever
pc

Date de sortie : 04/11/2026

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