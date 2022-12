Remnant 2

Remnant 2 est un action-RPG développé par Gunfire Games et édité par Gearbox Publishing. Jouable en solo ou en coopération à deux, cette suite de Remnant: From the Ashes invite les joueurs et les joueuses à parcourir un nouvel univers peuplé de créatures, monstres et boss redoutables afin de sauver l'humanité de l'extinction en mettant fin au mal qui menace de détruire la réalité elle-même.