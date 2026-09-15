Neowiz enregistre la marque Wonders of O, qui pourrait être la suite de Lies of P

Après les mensonges, place aux merveilles

Plutôt que Lies of P 2, cette suite pourrait donc se nommer Wonders of O. C’est en tout cas ce que l’on devine en jetant un œil au site officiel des dépôts de marques en Europe, où l’on constate que Neowiz, studio à qui l’on doit Lies of P avec Nough Studio, a enregistré ce nom le 10 septembre. Il est assez facile de faire le lien avec le premier jeu ici, certains estimant que le « O » majuscule fait référence au magicien d’Oz, histoire de continuer sur le monde des contes. Cela voudrait aussi dire qu’avec cette suite, il faut probablement s’attendre à un léger changement d’ambiance.

De son côté, Neowiz n’a encore rien confirmé, mais Nough Studio a récemment évoqué son travail sur ce prochain jeu, sans en révéler le titre. Si celui-ci se limitait à un simple « Lies of P 2 », le studio jouerait peut-être moins la carte du mystère. On ignore encore quand il sera révélé, mais puisque les étoiles semblent s’aligner, il n’est pas impossible que de premières images soient révélées durant les prochains Game Awards, qui auront lieu en décembre.