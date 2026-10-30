Queen’s Domain, RPG rétro inspiré de la licence King’s Field de FromSoftware, sort aujourd’hui

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FromSoftware marche aujourd’hui d’un pas écrasant sur le paysage de l’action-RPG. Tant et si bien que le plus grand nombre l’a découvert sur un Soulsborne ou avec Elden Ring. Pourtant, au tout début de son existence, la série King’s Field a jalonné le début de son histoire. Ces dungeon crawler en 3D proposaient déjà des éléments de l’ADN FromSoft, et c’est une ambiance que l’équipe indé de Freshly Baked Games a voulu revisiter. Celle-ci nous propose en effet, et aujourd’hui, Queen’s Domain.

Queen's Domain // Source : Future Friend Games

Bienvenue sur une île qui vous veut du mal

L’appétit mêlé du rétro et de la vibe indé a cet avantage de se voir régulièrement assouvi par des productions voulant faire du neuf avec du vieux. Queen’s Domain, qui ne cache pas son influence de la série King’s Field, jusque dans son nom, fait partie de celles-ci. Un hommage vibrant disponible dès maintenant.

En pleine mer, votre bateau s’échoue sur l’île de Neasied après la vision d’une entité puissante et maléfique. À la recherche de votre père, vous voilà coincé sur des terres particulièrement hostiles où de nombreuses créatures et dangers vous attendent. Équipé de la sainte épée Endu, à vous d’explorer les zones et secrets de l’île labyrinthique tout en pourfendant les ennemis plus ou moins coriaces sur votre route.

Le combat est évidemment au centre du jeu avec par exemple un système d’endurance pour rendre les affrontements intenses et exigeants. L’arsenal à disposition est également conséquent en comptant pas moins de 50 armes de mêlée améliorables, auxquelles s’ajoutent 20 types d’armes de jet secondaires. Côté progression, les traditionnels points d’EXP seront de la partie avec la possibilité de déguster de bons petits plats pour se booster.

Évidemment, n’oublions pas l’éléphant dans la pièce en parlant de cette esthétique rétro façon PlayStation première du nom, toujours en vogue du côté du marché indé. De même, l’ambiance musicale aussi étrange qu’inquiétante semble sortir du lot. Bref, si la recette vous donne envie, vous voilà sans doute parti pour des dizaines d’heures sans trop de problèmes.

Queen’s Domain sort aujourd’hui sur PC (via Steam) PS5, Xbox Series et Switch 2.

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