Netflix prépare une série PUBG en live-action, Donald Glover sera la tête d’affiche et mène le projet

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

La liste de franchises vidéoludiques ayant fait l’objet d’adaptations sur petit ou grand écran est désormais longue comme le bras, mais il y a visiblement toujours de la place pour accueillir un nouveau. Aujourd’hui, on apprend que c’est au tour de PUBG de se voir mis le grappin dessus par Netflix. Une adaptation en live-action semble prévue, avec l’homme aux multiples casquettes Donald Glover pour diriger ce projet.

pubg
PUBG : Battlegrounds // Source : Krafton

Top 1 ou tap-in ?

Déjà choisi pour donner naissance à une série animée visiblement disparue des radars, PUBG : Battlegrounds va connaître une nouvelle adaptation, et c’est cette fois peut-être la bonne. Le média Deadline nous informe que Netflix travaille sur une série en live-action, autrement dit avec de vrais acteurs et actrices en prise de vue réelle.

Pour mener ce projet, la plateforme de streaming a fait appel à nul autre que Donald Glover, celui qui a brillé dans les séries Community et Atlanta, ou en tant que Childish Gambino (son pseudonyme dans l’industrie musicale), notamment via son clip mémorable de « This is America ». L’artiste sera à la réalisation, occupera le rôle principal et collaborera aussi avec son frère Stephen Glover pour la partie écriture et production exécutive.

La thématique du Battle Royale a évidemment été traitée à plusieurs reprises sur petit et grand écran, et si PUBG n’est pas la licence la plus excitante à voir adaptée, faisons confiance à Glover pour trouver la meilleure façon possible de la mettre en scène.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de PUBG : BATTLEGROUNDS
PUBG : BATTLEGROUNDS
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one

Date de sortie : 23/03/2017

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton

pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton

PUBG met de côté ses versions PS4 et Xbox One, qui ne seront plus prises en charge dès le mois de novembre

pc ps4 xbox one
PUBG

PUBG : Le passage en free-to-play lui a fait du bien !

pc stadia ps4 xbox one
PUBG

Comme promis, PUBG est désormais disponible en free-to-play

pc stadia ps4 xbox one
pubg
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
La sortie de Gears of War: E-Day ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur les ventes de Xbox Series dans certains pays
pc xbox series
gears-of-war-eday-mods2
The Elder Scrolls VI : Sentinel serait le nom complet du prochain opus, une annonce officielle ne devrait pas tarder
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
pc
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
Pardon My French Toast : 5 raisons de ne pas rater une miette de ce jeu de plateforme complètement décalé et français
pc switch
Pardon My French Toast
Aniimo Saison 1 Partie 2 : Nouvelle région, nouvelles créatures et nouveaux secrets… Toutes les nouveautés de cette mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo Saison 1 Partie 2
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
switch 2
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
ps5 xbox series
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
pc ps5
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
Le RPG Resonance of Fate a déjà eu droit à son remaster, mais ce dernier vient aussi d’être remasterisé à son tour sur PC
pc
Resonance of Fate 4K / HD Edition - Liste des guides et astuces
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif
xbox series
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif
No Man’s Sky révèle Forsaken, sa dernière mise à jour à l’ambiance inquiétante
pc ps5 xbox series switch ios ps4 xbox one switch 2
No Man’s Sky révèle Forsaken, sa dernière mise à jour à l’ambiance inquiétante
Exodus : 40 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Mass Effect, où l’on part à la rescousse de grenouilles aliens
pc ps5 xbox series
Exodus : 40 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Mass Effect, où l’on part à la rescousse de grenouilles aliens
Cronos: Lazarus, le DLC de Cronos: The New Dawn, annonce en vidéo sa sortie pour le 3 décembre
pc ps5 xbox series switch 2
Cronos: Lazarus, le DLC de Cronos: The New Dawn, annonce en vidéo sa sortie pour le 3 décembre
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en novembre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Winds of Viridia, un charmant et coloré jeu d’action-aventure, s’annonce sur Switch 2 et PC
pc switch 2
Winds of Viridia, un charmant et coloré jeu d’action-aventure, s’annonce sur Switch 2 et PC
Indie World : Winds of Viridia, Sword of the Sea, Tenjutsu… Voici les 15 jeux Switch et Switch 2 à retenir de cette édition
switch switch 2
Indie World : Winds of Viridia, Sword of the Sea, Tenjutsu… Voici les 15 jeux Switch et Switch 2 à retenir de cette édition
PlayStation révèle la collection Prism, proposant trois nouveaux coloris de DualSense et de façades PS5
pc ps5
PlayStation révèle la collection Prism, proposant trois nouveaux coloris de DualSense et de façades PS5
Xbox admet que tester un jeu sur sa plateforme peut être compliqué pour la presse et promet d’y remédier
pc ps5 xbox series switch 2
call-of-duty-modern-warfare-4-gamepass3