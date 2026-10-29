Netflix prépare une série PUBG en live-action, Donald Glover sera la tête d’affiche et mène le projet

Top 1 ou tap-in ?

Déjà choisi pour donner naissance à une série animée visiblement disparue des radars, PUBG : Battlegrounds va connaître une nouvelle adaptation, et c’est cette fois peut-être la bonne. Le média Deadline nous informe que Netflix travaille sur une série en live-action, autrement dit avec de vrais acteurs et actrices en prise de vue réelle.

Pour mener ce projet, la plateforme de streaming a fait appel à nul autre que Donald Glover, celui qui a brillé dans les séries Community et Atlanta, ou en tant que Childish Gambino (son pseudonyme dans l’industrie musicale), notamment via son clip mémorable de « This is America ». L’artiste sera à la réalisation, occupera le rôle principal et collaborera aussi avec son frère Stephen Glover pour la partie écriture et production exécutive.

La thématique du Battle Royale a évidemment été traitée à plusieurs reprises sur petit et grand écran, et si PUBG n’est pas la licence la plus excitante à voir adaptée, faisons confiance à Glover pour trouver la meilleure façon possible de la mettre en scène.