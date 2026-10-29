Netflix prépare une série PUBG en live-action, Donald Glover sera la tête d’affiche et mène le projet
La liste de franchises vidéoludiques ayant fait l’objet d’adaptations sur petit ou grand écran est désormais longue comme le bras, mais il y a visiblement toujours de la place pour accueillir un nouveau. Aujourd’hui, on apprend que c’est au tour de PUBG de se voir mis le grappin dessus par Netflix. Une adaptation en live-action semble prévue, avec l’homme aux multiples casquettes Donald Glover pour diriger ce projet.
Top 1 ou tap-in ?
Déjà choisi pour donner naissance à une série animée visiblement disparue des radars, PUBG : Battlegrounds va connaître une nouvelle adaptation, et c’est cette fois peut-être la bonne. Le média Deadline nous informe que Netflix travaille sur une série en live-action, autrement dit avec de vrais acteurs et actrices en prise de vue réelle.
Pour mener ce projet, la plateforme de streaming a fait appel à nul autre que Donald Glover, celui qui a brillé dans les séries Community et Atlanta, ou en tant que Childish Gambino (son pseudonyme dans l’industrie musicale), notamment via son clip mémorable de « This is America ». L’artiste sera à la réalisation, occupera le rôle principal et collaborera aussi avec son frère Stephen Glover pour la partie écriture et production exécutive.
La thématique du Battle Royale a évidemment été traitée à plusieurs reprises sur petit et grand écran, et si PUBG n’est pas la licence la plus excitante à voir adaptée, faisons confiance à Glover pour trouver la meilleure façon possible de la mettre en scène.