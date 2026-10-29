EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week

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EA Sports FC 27 vient d’annoncer la septième Team Of The Week. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.

Ea sports fc 27 totw 7 // Source : ActuGaming

Septième TOTW !

  • Le gardien : Muslera (80).
  • La défense : Gabriel (90), Balerdi (83), Dudek (83) et Hill (80).
  • Le milieu de terrain : Stanway (87), Milinkovic-Savic (85), Berenguer (81), Mohya (80), Joao Guilherme (80), Tel (80), Flint (80) et Szymanski (80).
  • L’attaque : Mbappé (92), Buhl (89), Osimhen (86), Kramaric (83), Vangsgaard (82), Jackson (81), Douvikas (80), Vanat (80), Kone (80) et Lonebu (80).

EA Sports FC 27  est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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EA Sports FC 27
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Date de sortie : 25/09/2026

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