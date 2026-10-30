HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like

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Comme s’il n’en avait pas assez sur les bras comme cela, HoYoverse se rajoute un autre free-to-play à alimenter avec Petit Planet, traduit chez nous sous le nom de P’tite Planète. Le jeu aura bientôt droit à une grande présentation, mais avant cela, le studio nous informe déjà de la date de sortie de son Animal Crossing-like.

P'tite Planète // Source : HoYoverse

Atterrissage sur votre propre planète dès le mois de décembre

On sait déjà ce que les amateurs de jeux cozy feront pendant les vacances de fin d’année. HoYoverse s’apprête en effet à sortir son P’tite Planète le 4 décembre prochain, comme on l’apprend avec cette nouvelle bande-annonce toute douce qui passe en revue le concept du jeu.

Pour rappel, P’tite Planète reprend les mêmes mécaniques qu’Animal Crossing, si ce n’est que vous gérez ici une mini-planète, et non une île. Vous devrez vous lier d’amitié avec les locaux de votre coin de galaxie (tout en invitant vos amis), tout en améliorant votre petit chez-vous avec divers accessoires, tout en jardinant et en récoltant des ressources.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce free-to-play à venir, notez dans vos agendas que HoYoverse tiendra un live de présentation ce dimanche 1ᵉʳ novembre à midi, heure de Paris. C’est là que vous pourrez vraiment découvrir le contenu de la version 1.0, avec les récompenses de lancement et les événements qui vous attendront à la sortie du jeu.

Pour le moment, P’tite Planète ne sortira que sur PC et les mobiles iOS et Android, mais on serait surpris de ne jamais le voir arriver sur consoles, surtout chez Nintendo.

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Date de sortie : N/C

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