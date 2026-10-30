EA Sports FC 27 dévoile la seconde équipe Ultimate Scream

Seconde équipe Ultimate Scream !

Après la septième Team Of The Week, et la première équipe de l’évènement actuel, EA Sports FC 27 nous propose la seconde équipe Ultimate Scream. Rappelons que les cartes auront une amélioration temporaire à l’arrivée de la Pleine Lune, le 24 novembre, date de la Lune du Castor, avec une statistique à 99 de général et un collectif au maximum, et ce pour une durée sept jours.

Vous allez pouvoir packer Olise (91), Ginola (90), Messi (90), Laudehr (89), Kvaratskhelia (89), Valverde (88), McTominay (88), Quaresma (87), Matheus Cunha (87), Ryerson (86), Jonsdottir (86), Garner (86), Perisic (86), Ciss (85), Amoura (85), Laura Perez (85) et Crnogorcevic (85).

EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.