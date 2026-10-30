Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)

Aha lance le feu d’artifice

La quête pionnière sur Planarcadia va donc toucher à sa fin dans la version 4.7 de Honkai Star Rail, avec l’Aion Aha qui sera à nos côtés pour faire face à une grande menace. Attendez-vous ici à ce que tous les personnages se réunissent pour un affrontement d’envergure, avec un nouveau boss à la clé.

Les bannières de la version 4.7

Le seul personnage inédit de cette version 4.7 sera justement Aha, qui sera de type Quantique et de la Voie de l’Allégresse, évidemment. C’est la première fois qu’un Aion sera jouable, et comme on pouvait s’en douter, celui-ci va booster tous les personnages suivant sa Voie. En plus des bonus passifs qu’il va offrir à chacun de ses personnages, elle peut aussi désigner un membre de l’équipe pour que celui-ci inflige des dégâts réels, et il faut s’attendre à ce qu’il soit au cœur des moments d’Aha.

Aha sera disponible durant toute la version 4.7. La première bannière comportera aussi trois autres personnages 5 étoiles, à savoir Yao Guang, Sparxie et Louve d’argent LV999. La deuxième bannière de la mise à jour mettra en avant Acheron, Jing Yuan et Dan Heng Imbibitor Lunae.

On notera aussi la présence d’une bannière spéciale pour obtenir certains objets et non des personnages ou des cônes de lumière. Ici, le but est d’obtenir un skin pour Aha. Chaque tirage gagnant vous récompensera d’un objet en particulier, et si vous obtenez le skin, tous les objets seront aussi débloqués pour vous.

Les événements de la version 4.7

Pour ce qui est des événements de la version 4.7, on retiendra d’abord un mini-jeu de gestion qui consistera à créer des desserts selon les demandes des clients, ainsi qu’un événement de combat avec des règles spéciales, dans des affrontements divisés en étapes où l’on récupère des bonus en cours de route.

Le plus gros ajout de cette version 4.7 sera surtout la refonte du mode Guerre des monnaies. Il s’agit là d’un mode endgame très apprécié de la communauté, qui va être un peu chamboulé. Les synergies seront retravaillées, et de nouvelles feront leur apparition. Le coût des personnages va changer, et il faut aussi s’attendre à des stratégies inédites, ainsi qu’à des événements uniques en cours de partie.

Les récompenses de la version 4.7

Plusieurs choses sont à noter ici en dehors d’un skin pour votre avatar et des 20 tirages qui seront offerts au lieu des 10 habituels. Vous obtiendrez déjà un objet pour invoquer l’un des personnages 5 étoiles de la boutique du jeu. Ils ne changent pas, à l’exception de Jiaoqiu qui vient s’ajouter à la liste.

De plus, vous pourrez obtenir un autre personnage gratuit parmi les trois suivants :

Acheron

Jing Yuan

Dan Heng Imbibitor Lunae

Ces personnes seront accompagnées par un Eidolon spécial. Il s’agit là d’une nouvelle mécanique, différente du Novaflare (système qui améliore les personnages déjà sortis). Dans le cas d’Acheron et de Dan Heng, les deux ont droit à une nouvelle attaque de suibi, tandis que Jing Yuan verra son Seigneur de la Foudre plus efficace. Vous obtiendrez l’un de ces Eidolon, indépendamment du personnage 5 étoiles gratuit choisi. Pour obtenir les 2 Eidolons restants, il faudra accumuler des points spéciaux en effectuant des tirages sur les bannières limitées.

Les codes jades stellaires

Comme lors de chaque live, des codes pour obtenir des objets et des jades stellaires ont été distribués et ne sont valables qur jusqu’à ce week-end :

NEVERGONNAGIVE

NEVERGONNAMAKE

AHABLESSYOU

Quand sortira la version 4.7 de Honkai Star Rail ?

La version 4.7 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 11 novembre prochain. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.