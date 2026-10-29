Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans

Valhalla a droit à son mode New Game+

Ubisoft débute cette grande prise de parole par une sorte de mea culpa envers la communauté d’Assassin’s Creed, en indiquant vouloir être plus transparent à l’avenir. L’éditeur indique aussi qu’il veut travailler sur une « narration plus cohérente qui respecte et développe l’univers d’Assassin’s Creed », tout en préservant « l’identité et des piliers uniques » de la saga.

S’il reste volontairement flou sur ce que cela indique, il promet que le futur de la licence est en train de se dessiner en interne, et veut nous faire patienter avec quelques miettes d’informations avant de pouvoir en dire un peu plus l’année prochaine.

Commençons donc par les jeux auxquels vous pouvez déjà jouer, comme Assassin’s Creed Black Flag Resynced, qui vient de recevoir sa mise à jour contenant le mode New Game+.

Pas de surprise ici, mais on apprend que Valhalla (qui a dépassé les 40 millions de joueurs) va suivre le même chemin puisque le même mode arrivera dès le 5 novembre prochain. Celui-ci apportera un nouveau mode de progression, une nouvelle ressource (le mithril) et de nouveaux succès et runes, ainsi qu’une tenue faisant écho à Naoe de l’opus Shadows.

Hexe donnera des nouvelles en 2027

Ubisoft est ensuite revenu sur les jeux en développement, à savoir Invictus et Hexe. Le premier est un jeu multijoueur qui semble patiner en interne, et cela se confirme après de premiers retours qui pointaient du doigt des éléments à améliorer :

« Le retour du JcJ multijoueur a reçu un accueil extrêmement positif. Les testeurs ont particulièrement apprécié le parkour et la verticalité de nos cartes, la collaboration dynamique et la possibilité d’incarner plusieurs personnages d’Assassin’s Creed disposant chacun de compétences et styles de jeu uniques. Un élément est toutefois ressorti de vos retours : les joueurs ont vu du potentiel dans les bases, mais voulaient voir davantage les piliers qui définissent Assassin’s Creed. L’équipe a passé les derniers mois à mettre ces retours en pratique et Invictus évolue désormais dans une direction palpitante qui reflète ces piliers, tout en restant fidèle à ces ambitions de jeu multijoueur. »

Pas d’autres informations pour le moment concernant une éventuelle date de sortie, Ubisoft souhaitant visiblement peaufiner sa formule avant de la présenter publiquement.

Pour ce qui est d’Assassin’s Creed Hexe, les progrès sont pour l’instant plus confidentiels, mais l’éditeur promet qu’il nous en dira davantage sur cet épisode dès 2027. N’espérez donc pas en savoir plus aux Game Awards, mais le billet de blog a laissé un message cryptique à déchiffrer pour les fans les plus téméraires.

Aucun remake d’Assassin’s Creed n’est en développement

Et c’est tout ? On pouvait supposer que d’autres épisodes étaient en cours de développement, dont des remakes, surtout après la sortie de Resynced. De plus, un remake du premier Assassin’s Creed aurait du sens à l’approche du vingtième anniversaire de la saga. Il n’en est rien. Ubisoft affirme qu’aucun remake d’Assassin’s Creed n’est en développement pour l’instant, même s’il est ouvert à l’idée :

« Aujourd’hui, nous souhaitons être transparents sur le fait qu’aucun remake de jeu Assassin’s Creed n’est actuellement en cours de développement. Nos équipes se concentrent déjà sur le prochain chapitre des jeux Assassin’s Creed, et notamment sur des projets dont vous n’avez pas encore entendu parler, dans de nouveaux environnements, avec des histoires inédites. Mais n’allez pas croire que nous fermons la porte. Comme nombre d’entre vous, nous adorons l’idée de revisiter des classiques et nous continuerons à explorer la possibilité de redonner vie à d’anciens titres. »

Parmi les autres éléments notables, Ubisoft a adressé un mot sur la série en live-action en préparation sur Netflix, dont la production touche à sa fin. On sait désormais que c’est Hannah Peel (Insomnia, Rogue Agent, Game of Thrones: The Last Watch) qui composera la bande-son de la série. Rendez-vous en 2027 pour en savoir plus.