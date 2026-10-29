Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

En 2027 auront lieu les 20 ans de la saga Assassin’s Creed. Une année importante qui laisse à penser qu’Ubisoft a prévu quelques surprises pour les fans de la première heure. L’éditeur a voulu prendre les devants aujourd’hui en laissant la parole à Jean Guesdon, responsable des contenus, qui est venu faire le point sur l’avenir de la saga en parlant des jeux en cours de développement et des mises à jours attendues sur le titres déjà sortis.

La licence Assassin's Creed // Source : Ubisoft

Valhalla a droit à son mode New Game+

Ubisoft débute cette grande prise de parole par une sorte de mea culpa envers la communauté d’Assassin’s Creed, en indiquant vouloir être plus transparent à l’avenir. L’éditeur indique aussi qu’il veut travailler sur une « narration plus cohérente qui respecte et développe l’univers d’Assassin’s Creed », tout en préservant « l’identité et des piliers uniques » de la saga.

S’il reste volontairement flou sur ce que cela indique, il promet que le futur de la licence est en train de se dessiner en interne, et veut nous faire patienter avec quelques miettes d’informations avant de pouvoir en dire un peu plus l’année prochaine.

Commençons donc par les jeux auxquels vous pouvez déjà jouer, comme Assassin’s Creed Black Flag Resynced, qui vient de recevoir sa mise à jour contenant le mode New Game+.

Pas de surprise ici, mais on apprend que Valhalla (qui a dépassé les 40 millions de joueurs) va suivre le même chemin puisque le même mode arrivera dès le 5 novembre prochain. Celui-ci apportera un nouveau mode de progression, une nouvelle ressource (le mithril) et de nouveaux succès et runes, ainsi qu’une tenue faisant écho à Naoe de l’opus Shadows.

Hexe donnera des nouvelles en 2027

Assassins creed codename 1

Assassin’s Creed Hexe // Source : Ubisoft

Ubisoft est ensuite revenu sur les jeux en développement, à savoir Invictus et Hexe. Le premier est un jeu multijoueur qui semble patiner en interne, et cela se confirme après de premiers retours qui pointaient du doigt des éléments à améliorer :

« Le retour du JcJ multijoueur a reçu un accueil extrêmement positif. Les testeurs ont particulièrement apprécié le parkour et la verticalité de nos cartes, la collaboration dynamique et la possibilité d’incarner plusieurs personnages d’Assassin’s Creed disposant chacun de compétences et styles de jeu uniques. Un élément est toutefois ressorti de vos retours : les joueurs ont vu du potentiel dans les bases, mais voulaient voir davantage les piliers qui définissent Assassin’s Creed. L’équipe a passé les derniers mois à mettre ces retours en pratique et Invictus évolue désormais dans une direction palpitante qui reflète ces piliers, tout en restant fidèle à ces ambitions de jeu multijoueur. »

Pas d’autres informations pour le moment concernant une éventuelle date de sortie, Ubisoft souhaitant visiblement peaufiner sa formule avant de la présenter publiquement.

Pour ce qui est d’Assassin’s Creed Hexe, les progrès sont pour l’instant plus confidentiels, mais l’éditeur promet qu’il nous en dira davantage sur cet épisode dès 2027. N’espérez donc pas en savoir plus aux Game Awards, mais le billet de blog a laissé un message cryptique à déchiffrer pour les fans les plus téméraires.

Aucun remake d’Assassin’s Creed n’est en développement

Assassins creed 1 2

Le premier Assassins Creed // Source : Ubisoft

Et c’est tout ? On pouvait supposer que d’autres épisodes étaient en cours de développement, dont des remakes, surtout après la sortie de Resynced. De plus, un remake du premier Assassin’s Creed aurait du sens à l’approche du vingtième anniversaire de la saga. Il n’en est rien. Ubisoft affirme qu’aucun remake d’Assassin’s Creed n’est en développement pour l’instant, même s’il est ouvert à l’idée :

« Aujourd’hui, nous souhaitons être transparents sur le fait qu’aucun remake de jeu Assassin’s Creed n’est actuellement en cours de développement. Nos équipes se concentrent déjà sur le prochain chapitre des jeux Assassin’s Creed, et notamment sur des projets dont vous n’avez pas encore entendu parler, dans de nouveaux environnements, avec des histoires inédites. Mais n’allez pas croire que nous fermons la porte. Comme nombre d’entre vous, nous adorons l’idée de revisiter des classiques et nous continuerons à explorer la possibilité de redonner vie à d’anciens titres. »

Parmi les autres éléments notables, Ubisoft a adressé un mot sur la série en live-action en préparation sur Netflix, dont la production touche à sa fin. On sait désormais que c’est Hannah Peel (Insomnia, Rogue Agent, Game of Thrones: The Last Watch) qui composera la bande-son de la série. Rendez-vous en 2027 pour en savoir plus.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 09/07/2026

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous invite à reprendre la mer avec son mode New Game+

pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous invite à reprendre la mer avec son mode New Game+

Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le patch 1.0.7 permet de cacher les pistolets, voici les autres nouveautés

pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Le patch 1.0.7 permet de cacher les pistolets, voici les autres nouveautés

Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous permet désormais de cacher la sarbacane

pc ps5 xbox series
Edward Kenway Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag Resynced se vend bien mieux que ce qu’avait espéré Ubisoft

pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced se vend bien mieux que ce qu’avait espéré Ubisoft
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

La sortie de Gears of War: E-Day ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur les ventes de Xbox Series dans certains pays
pc xbox series
gears-of-war-eday-mods2
The Elder Scrolls VI : Sentinel serait le nom complet du prochain opus, une annonce officielle ne devrait pas tarder
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
pc
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
Pardon My French Toast : 5 raisons de ne pas rater une miette de ce jeu de plateforme complètement décalé et français
pc switch
Pardon My French Toast
Aniimo Saison 1 Partie 2 : Nouvelle région, nouvelles créatures et nouveaux secrets… Toutes les nouveautés de cette mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo Saison 1 Partie 2
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
switch 2
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
ps5 xbox series
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
pc ps5
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
Le RPG Resonance of Fate a déjà eu droit à son remaster, mais ce dernier vient aussi d’être remasterisé à son tour sur PC
pc
Resonance of Fate 4K / HD Edition - Liste des guides et astuces
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif
xbox series
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif
No Man’s Sky révèle Forsaken, sa dernière mise à jour à l’ambiance inquiétante
pc ps5 xbox series switch ios ps4 xbox one switch 2
No Man’s Sky révèle Forsaken, sa dernière mise à jour à l’ambiance inquiétante
Exodus : 40 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Mass Effect, où l’on part à la rescousse de grenouilles aliens
pc ps5 xbox series
Exodus : 40 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Mass Effect, où l’on part à la rescousse de grenouilles aliens
Cronos: Lazarus, le DLC de Cronos: The New Dawn, annonce en vidéo sa sortie pour le 3 décembre
pc ps5 xbox series switch 2
Cronos: Lazarus, le DLC de Cronos: The New Dawn, annonce en vidéo sa sortie pour le 3 décembre
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en novembre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Winds of Viridia, un charmant et coloré jeu d’action-aventure, s’annonce sur Switch 2 et PC
pc switch 2
Winds of Viridia, un charmant et coloré jeu d’action-aventure, s’annonce sur Switch 2 et PC
Indie World : Winds of Viridia, Sword of the Sea, Tenjutsu… Voici les 15 jeux Switch et Switch 2 à retenir de cette édition
switch switch 2
Indie World : Winds of Viridia, Sword of the Sea, Tenjutsu… Voici les 15 jeux Switch et Switch 2 à retenir de cette édition
PlayStation révèle la collection Prism, proposant trois nouveaux coloris de DualSense et de façades PS5
pc ps5
PlayStation révèle la collection Prism, proposant trois nouveaux coloris de DualSense et de façades PS5
Xbox admet que tester un jeu sur sa plateforme peut être compliqué pour la presse et promet d’y remédier
pc ps5 xbox series switch 2
call-of-duty-modern-warfare-4-gamepass3
Rayman Legends Retold annonce un skin Astro Bot exclusif à la version PlayStation
pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Legends Retold annonce un skin Astro Bot exclusif à la version PlayStation