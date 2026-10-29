The Elder Scrolls VI : Sentinel serait le nom complet du prochain opus, une annonce officielle ne devrait pas tarder

La région du jeu est également évoquée

Au cours d’un long article de Tom Warren sur The Verge parlant notamment de Microsoft et son coup d’accélérateur sur l’IA, une petite partie est dédiée à The Elder Scrolls VI. Et d’après des sources proches des projets en cours chez Bethesda, le nom officiel pourrait bien être dévoilée bientôt, et ce serait The Elder Scrolls VI: Sentinel. L’article nous donne également un indice sur la contrée que nous visiterons et son pitch de base. Spoiler ci-dessous.

L’histoire prendrait place dans la région d’Hammerfell (Lenclume en version française), et explorerait pour la première fois en profondeur l’histoire des Parchemins des Anciens (les « Elder Scrolls », vous l’avez ?), ces artefacts mystérieux et dangereux.

L’annonce serait faite dans le cadre des 15 ans de Skyrim, sorti le 11 novembre 2011. Comprenez par là que, a priori, ce serait bel et bien au cours du mois prochain que la confirmation sera faite. Et si tel est le cas, on n’imagine mal une annonce autour de la sortie de GTA 6. On peut donc s’attendre à une officialisation avant le 19.

Et puis, reste à voir enfin les premières vraies images d’un jeu loué par une Asha Sharma qui a pourtant mis des bâtons dans les roues du développement en virant des gens, et donc des talents et du savoir-faire. Mais ça, ce n’est sans doute pas pour tout de suite.