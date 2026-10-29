Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
Afin de célébrer les 40 ans de la franchise Zelda, il n’y a pas que Nintendo qui prévoit de quoi faire dépenser les fans. Si la Switch 2 collector pour l’anniversaire sort cette semaine, beaucoup d’autres produits dérivés arrivent ou sont en préparation. C’est notamment le cas pour la bande-son, qui avait déjà eu droit à une sortie vinyle, mais qui revient avec une belle réédition.
Une réédition pour les 40 ans
L’annonce date d’il y a quelques jours, mais comme nous sommes en pleine célébration des 40 ans, autant en profiter : iam8bit, Materia Collective et Maximum Entertainment ont décidé de collaborer pour sortir à nouveau une édition spéciale du vinyle Hero of Time. Celui-ci est disponible depuis quelques jours en France et propose des arrangements d’une heure inspirés de la bande originale composée par Koji Kondo pour The Legend of Zelda : Ocarina of Time, arrangés et composés par Eric Buchholz.
Avec le remake qui sortira dans quelques jours, ce vinyle est l’occasion de réécouter quelques morceaux cultes, et de se laisser bercer par ces mélodies qui ont bercé l’enfance de nombreuses personnes ici. Notez que cette réédition anniversaire comporte une toute nouvelle bande « obi », avec des détails sur l’album et le disque lui-même est pressé dans une toute nouvelle couleur : le « bleu Navi ».
Où acheter le vinyle Zelda Hero of Time
Si vous souhaitez mettre la main dessus, sachez que le vinyle est déjà disponible à l’achat au prix de 54.99€ chez :
Tracklist Hero of Time
Disque 1 – Side A
- Hero Of Time
- The Man With The Evil Eyes
- Fateful Morning
- Hyrule Field
- Castle Town Market
Disque 1 – Side B
- Princess Zelda
- Lon Lon Ranch
- Dungeon Dwellers
- The Legendary Blade
- Seven Years
- Sheik
Disque 2 – Side C
- Memories of the Forest
- Feast of the Fire Dragon
- Dark Waters
- Village Of Shadows
- Spirit Of The Valley
- Courage, Wisdom and Light
Disque 2 – Side D
- Ganon’s Tower
- Great King Of Evil
- The Desecration Of Power
- Epilogue
- Treasure
Rendez-vous la semaine prochaine, le 5 novembre, pour la sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2.