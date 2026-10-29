Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix

Une réédition pour les 40 ans

L’annonce date d’il y a quelques jours, mais comme nous sommes en pleine célébration des 40 ans, autant en profiter : iam8bit, Materia Collective et Maximum Entertainment ont décidé de collaborer pour sortir à nouveau une édition spéciale du vinyle Hero of Time. Celui-ci est disponible depuis quelques jours en France et propose des arrangements d’une heure inspirés de la bande originale composée par Koji Kondo pour The Legend of Zelda : Ocarina of Time, arrangés et composés par Eric Buchholz.

Avec le remake qui sortira dans quelques jours, ce vinyle est l’occasion de réécouter quelques morceaux cultes, et de se laisser bercer par ces mélodies qui ont bercé l’enfance de nombreuses personnes ici. Notez que cette réédition anniversaire comporte une toute nouvelle bande « obi », avec des détails sur l’album et le disque lui-même est pressé dans une toute nouvelle couleur : le « bleu Navi ».

Où acheter le vinyle Zelda Hero of Time

Si vous souhaitez mettre la main dessus, sachez que le vinyle est déjà disponible à l’achat au prix de 54.99€ chez :

Tracklist Hero of Time

Disque 1 – Side A

Hero Of Time

The Man With The Evil Eyes

Fateful Morning

Hyrule Field

Castle Town Market

Disque 1 – Side B

Princess Zelda

Lon Lon Ranch

Dungeon Dwellers

The Legendary Blade

Seven Years

Sheik

Disque 2 – Side C

Memories of the Forest

Feast of the Fire Dragon

Dark Waters

Village Of Shadows

Spirit Of The Valley

Courage, Wisdom and Light

Disque 2 – Side D

Ganon’s Tower

Great King Of Evil

The Desecration Of Power

Epilogue

Treasure

Rendez-vous la semaine prochaine, le 5 novembre, pour la sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2.