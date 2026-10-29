Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs

L’avion français montre ce qu’il sait faire

Vous ne connaissez peut-être pas encore Lionel Rafale, mais Lion Rafale est moins inconnu. Le personnage français apparu dans le deuxième opus de Virtua Fighter laisse ici la place à ce que l’on suppose être son fiston Lionel, qui semble avoir bien appris le style de combat de son probable papa. Si RGG Studio ne veut pas nous dire pourquoi Lionel vient casser quelques dents dans la ville de Vilasapara, le studio nous montre une partie de la palette de coups du personnage dans une première vidéo de gameplay où l’adversaire a peu le temps de respirer.

Tout ça ne nous dit malheureusement pas quand ce Virtua Fighter Crossroads sortira. Il est toujours prévu pour le courant de l’année 2027, mais sans plus de précisions pour le moment. On ignore même encore les plateformes qui sont ici visées, signe qu’il faudra sans doute encore attendre plusieurs mois.

On imagine tout de même que RGG Studio souhaite voir son jeu être disponible avant le grand rendez-vous de l’EVO l’été prochain…