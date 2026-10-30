Mouthwashing va lui aussi arriver sur grand écran, Sony a déjà trouvé une réalisatrice expérimentée pour adapter le jeu

Le prochain gros succès horrifique en salles ?

Mouthwashing est l’un des jeux les plus angoissants de 2024, qui a connu son petit succès avec une imagerie désormais assez iconique. Dans cette aventure un peu spéciale, vous devez suivre les aventures d’un équipage de vaisseau cargo échoué, avec un capitaine qui se retrouve complètement mutilé. Manque de chance, les cargaisons à bord du navire ne contiennent que du bain de bouche, qui sera finalement plus destructeur qu’on ne pourrait le croire (à cause de l’alcool contenu à l’intérieur).

Sony Pictures a donc flairé le bon filon et a obtenu les droits d’une adaptation en long-métrage auprès du studio Wrong Organ et de l’éditeur Critical Reflex. Deadline nous apprend aussi que le projet est en réalité assez avancé puisqu’il a trouvé sa réalisatrice, qui n’est autre que Karyn Kusama.

Une artiste assez spécialisée dans l’horreur, qui s’est fait connaître du grand public avec Jennifer’s Body avant de réaliser The Invitation et Destroyer. Elle a aussi continué sa carrière à la télévision en s’illustrant sur la série Yellowjackets, et elle va même assurer la réalisation de deux épisodes de la série Life is Strange à venir. Elle sera épaulée par Matt Manfredi et Phil Hay, avec qui elle a collaboré sur ses précédents films (Hay étant aussi son mari).

Pas encore de casting, mais on imagine que, contrairement à d’autres adaptations, celle-ci devrait avancer un peu plus vite pour surfer sur la tendance en cours chez Hollywood.