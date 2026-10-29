The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027

Quand en 2027, ça, on l’ignore

Le premier test réseau de The Duskbloods avait été pour le moins catastrophique, non pas à cause de la qualité même du titre, mais des serveurs qui n’ont pas tenu la cadence et qui n’ont pas permis à tout le monde de découvrir le jeu. Malgré tout, le studio a pu recueillir des retours précieux pour l’aider à améliorer le jeu, et c’est pourquoi il décide aujourd’hui de repousser The Duskbloods à 2027 :

« Même si le développement de The Duskbloods est dans sa phase finale, nous avons pris la décision de repousser le lancement en 2027. Nous tenons à présenter nos excuses envers les jours qui patientent pour jouer au jeu et nous vous remercions pour votre soutien. Durant le test réseau, nous avons vu beaucoup d’intérêts autour des piliers du jeu, dont les combats, l’aspect stratégique et la liberté d’approche. Pour améliorer ces aspects, nous avons décidé de repousser la sortie du jeu, nous laissant plus de temps pour des derniers ajustements et pour un meilleur équilibrage. »

Puisque le jeu n’avait toujours pas de date de sortie fixe à ce jour, on se doutait qu’une sortie cette année était de toute façon compromise. Il est plus étonnant de voir que From Software n’a même pas envie de s’aventurer à donner une période de sortie précise ici, ce qui veut dire que l’on ne sait pas si le titre arrivera dans quelques mois ou dans un an. Puisque le développement est dans sa dernière phase, on ose espérer qu’une sortie durant la première moitié de l’année est envisageable.

Pour rappel, The Duskbloods sortira uniquement sur Nintendo Switch 2.