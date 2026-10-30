Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock

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Le divorce consommé entre Hideo Kojima et Sony ne change rien au fait que le créateur japonais devait d’abord se concentrer sur la sortie d’OD: Knock, avant de penser à tout ce qui entoure Physint. Pour autant, le jeu d’horreur se fait attendre depuis la grève qui a eu lieu à Hollywood et qui a ralenti la production. On se contentera donc de quelques miettes pour l’instant, comme cette nouvelle affiche.

OD, le prochain jeu de Kojima // Source : Kojima Productions

Kojima balaie devant sa porte

Pour fêter les 10 ans de son studio, Hideo Kojima et ses équipes vont organiser l’événement Beyond the Strand, qui aura lieu à Tokyo pendant deux mois du 31 octobre au 20 décembre prochain. Une exposition qui sera largement consacrée à Death Stranding, comme l’indique son nom, mais pas que.

Sur place, une porte rouge évoquant celle du jeu OD: Knock a été mise en place, pour teaser ce prochain jeu. Comme tout le monde ne peut pas se rendre sur place pour voir cela, Hideo Kojima a aussi partagé une nouvelle affiche pour le titre, sur laquelle on voit le personnage incarné par Sophia Lillis regarder un balai entièrement rouge, ce qui ne manquera pas de nous faire poser pas mal de questions sur ce que le jeu tentera de nous raconter. Le photoréalisme ayant été poussé à son paroxysme dans les teasers du jeu, on se demanderait presque si l’on voit ici vraiment l’actrice ou son modèle 3D.

Il faudra pour l’instant se contenter de cela, car Kojima n’a pas donné d’autres informations sur son jeu qui sortira exclusivement sur Xbox Series et PC. L’attente continue.

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