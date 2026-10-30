L’acteur Patrick Stewart (X-Men, Star Trek) est décédé à l’âge de 86 ans

Un acteur prolifique et apprécié de tous

Alors que l’on s’apprêtait à retrouver Patrick Stewart dans son rôle iconique de Charles Xavier dans le prochain Avengers: Doomsday, et peut-être sa suite, il faut maintenant se préparer à ce que ce soit là son dernier rôle posthume.

L’acteur est décédé ce 28 octobre dernier et laisse derrière lui des fans attristés, qui se souviendront de ses rôles incroyables, que ce soit au cinéma, à la télévision, au théâtre et même dans certains jeux vidéo. Il avait donné de la voix pour reprendre son rôle de leader des X-Men dans certains jeux liés aux films, tout comme il avait doublé Picard dans plusieurs jeux Star Trek. Il a aussi marqué de son empreinte The Elder Scrolls IV en interprétant l’empereur Uriel Septim VII, tandis qu’il avait permis au personnage de Zobek dans Castlevania: Lords of Shadows d’avoir une sacrée présence grâce à tout son talent.

Un immense talent qui sera regretté, en plus d’être un homme très apprécié de ses pairs pour sa bonté. Sur les réseaux sociaux, ses proches ont fait un appel pour soutenir diverses associations qui luttent contre la maladie d’Alzheimer. En France, vous pouvez soutenir la recherche et aider les personnes concernées via plusieurs associations comme France Alzheimer.