Fortnite Chapitre 7 Saison 5 : Voici la toute nouvelle île des pirates de cette « Chasse aux trésors » lancée demain

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Ce 1er novembre, l’ultime saison du Chapitre 7 de Fortnite sera lancée. Ultime, car le chapitre se clôturera comme chaque année début décembre, pour laisser la place à la suite de l’histoire du Battle Royale, nous vous en parlons un peu plus bas. La mini-saison d’un mois qui s’annonce a été dévoilée publiquement il y a quelques jours et se consacrera largement aux trésors, aux pirates et notamment à l’univers de One Piece. On a pu enfin découvrir la nouvelle île, très inspirée, de cette toute nouvelle saison, voici à quoi elle va ressembler.

Fortnite "Chasse aux tresors" // Source : ActuGaming

Shine bright like a diamond

La mise à jour aura lieu ce dimanche 1er novembre de 6h à 9h du matin environ, heure française. Mini-saison oblige avec une très large attention portée à l’univers de One Piece, cette toute nouvelle île remplace donc complètement celle que l’on connaissait dans la saison précédente et dispose même d’un nom : l’Île aux Os Mêlés. Place à une forme de tête de mort, aux zones aquatiques éparpillées un peu partout. On dénombre par ailleurs 12 lieux notables, dont la Forteresse de Lil’Uzi, Le Coffre, Loguetown, Village de Fushia ou encore le Havre des veinards. Une île qui n’accueillera que 80 joueurs en simultané, comme pour la saison Simpson l’an passé et qui devrait accueillir de nouveaux Esprits.

Fortnite chasse aux tresors carte 1

La carte officielle de Fortnite Chapitre 7 Saison 5 « Chasse aux trésors » // Source : ActuGaming

Fortnite Chapitre 7 Saison 5 sera lancée ce 1er novembre en milieu de matinée, restez connecté pour découvrir toutes les nouveautés de cette saison dans notre traditionnel article récapitulatif, notamment concernant les Journées du Capitaine du 1er, 7, 12, 14 et 21 novembre, les dimanches Heures des trésors et autres Lundis de maîtrise. Le site officiel du jeu en profite d’ailleurs pour déjà nous donner rendez-vous le 5 décembre prochain, en teasant la fin du Chapitre 7.

Un petit conseil pour la chasse au trésor : réservez votre samedi 5 décembre. Le temps joue en votre faveur… pour le moment. Ne manquez pas l’événement de fin du Chapitre 7 qui s’annonce inoubliable.

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Date de sortie : 25/07/2017

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