GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles

Le deuxième album de GTA 6, à la française

Pas un, mais deux albums distincts, voici un énième exemple de la démesure englobant GTA 6. En révélant son trailer de lancement il y a deux semaines, Rockstar a cassé les plateformes musicales en partageant par la même occasion le single accompagnant la vidéo.

Composé par Justice et sur lequel ont collaboré Tame Impala, SZA, et King Gizzard & The Lizard Wizard, « Flower in a Hurricane » n’était qu’une pièce d’un album entièrement à la charge du duo français. Et pourquoi se priver d’une sortie en bonne et due forme à la manière du premier album annoncé le 17 septembre ?

Disponible en précommande dès maintenant, l’album Grand Theft Auto VI: Original Score par Justice est annoncé pour le 11 décembre. Il sera composé de 30 pistes, dont « Pusher », le deuxième single fraîchement diffusé sur lequel on retrouve un autre français en la personne de Gesaffelstein. L’album comporte trois éditions :

Une édition CD Standard à 16,99€

Une édition vinyle standard à 40,99€

Une édition vinyle édition limitée avec pressage transparent, à 44,99€

Voilà une collaboration des plus juteuses, pour les deux parties, même si cela ne peut pas nous empêcher de nous remémorer l’absence d’une vraie version physique pour GTA 6 lui-même, toujours attendu pour le 19 novembre.