GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
Une partie du public pouvait se plaindre il y a encore quelques mois à trouver mollassonne la communication de Rockstar au sujet de GTA 6. Mais ça, c’était avant. Des panneaux publicitaires presque de la taille d’un gratte-ciel, le Heat de Miami renommé le temps d’un match, des infos ici et là et même un sketch chez South Park, le rouleau-compresseur est en marche. La musique est également au cœur de la montée de hype avec un premier album annoncé en septembre. Et aujourd’hui, c’est celui de Justice qui révèle ses éditions physiques, disponibles à la précommande.
Le deuxième album de GTA 6, à la française
Pas un, mais deux albums distincts, voici un énième exemple de la démesure englobant GTA 6. En révélant son trailer de lancement il y a deux semaines, Rockstar a cassé les plateformes musicales en partageant par la même occasion le single accompagnant la vidéo.
Composé par Justice et sur lequel ont collaboré Tame Impala, SZA, et King Gizzard & The Lizard Wizard, « Flower in a Hurricane » n’était qu’une pièce d’un album entièrement à la charge du duo français. Et pourquoi se priver d’une sortie en bonne et due forme à la manière du premier album annoncé le 17 septembre ?
Disponible en précommande dès maintenant, l’album Grand Theft Auto VI: Original Score par Justice est annoncé pour le 11 décembre. Il sera composé de 30 pistes, dont « Pusher », le deuxième single fraîchement diffusé sur lequel on retrouve un autre français en la personne de Gesaffelstein. L’album comporte trois éditions :
- Une édition CD Standard à 16,99€
- Une édition vinyle standard à 40,99€
- Une édition vinyle édition limitée avec pressage transparent, à 44,99€
Voilà une collaboration des plus juteuses, pour les deux parties, même si cela ne peut pas nous empêcher de nous remémorer l’absence d’une vraie version physique pour GTA 6 lui-même, toujours attendu pour le 19 novembre.