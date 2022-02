Salt and Sacrifice

Salt and Sacrifice est un action-RPG en 2D de type Souls-like développé et édité par Ska Studios. Suite de Salt and Sanctuary, le joueur ou la joueuse incarne un inquisiteur marqué (Marked Inquisitor) chargé de protéger un royaume paisible d'une invasion de mages qui sont l'incarnation du chaos élémentaire. Pourchassez, traquez et terrassez vos ennemis à travers le monde et servez-vous de leur chair et de leurs os afin de fabriquer des armes et armures toujours plus puissantes.