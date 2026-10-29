Aniimo Saison 1 Partie 2 : Nouvelle région, nouvelles créatures et nouveaux secrets… Toutes les nouveautés de cette mise à jour

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Le 16 septembre dernier se lançait Aniimo, un action-RPG en monde ouvert où vous devez aussi collectionner toute sorte de créatures. Alors que la saison 2 est prévue pour le 10 décembre prochain, le jeu vient de déployer la Partie 2 de sa saison 1, proposant par la même occasion une nouvelle région, de nouveaux Aniimo et tout un tas de nouvelles quêtes et curiosités. On fait le point sur tout ce qu’il fallait retenir de cette mise à jour 1.1.

Aniimo Saison 1 Partie 2
Aniimo Saison 1 Partie 2 "Départ au gré du vent" // Source : ActuGaming

La maintenance, d’une durée de 9h, semble s’être déroulée sans accroc. Le lancement de cette deuxième partie a donc eu lieu ce 29 octobre comme prévu, clôturant tout ce qui touchait à la première partie. Cela veut dire que votre Manuel du compagnon ainsi que vos tampons de saison ont été réinitialisés, que vous ayez tout terminé et récolté, ou non. En guise de compensation, vous devriez obtenir 500 x Scintille, à récupérer dans votre messagerie en jeu.

Voyons maintenant tout ce que cette mise à jour nous a apporté. Au passage, n’oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos guides sur les événements à durée limitée ou encore notre guide du débutant dans notre wiki complet dédié à Aniimo.

Les îles Murmillon s’ouvrent à vous

Cette Partie 2 est principalement dominée par l’apparition d’une toute nouvelle région sur la carte d’Idylle, à savoir les Îles Murmillon, un archipel entouré par l’océan. Composées de 4 zones distinctes, ces Îles constituent votre prochain étape dans votre découverte de ce monde étonnant, et vous donnera plusieurs dizaines d’heures de jeu supplémentaires, si l’on en croit tout ce qui nous y attend. On retrouvera dans ces 4 zones tous les éléments de leur description officielle :

  • La Baie du croissant (niv 54-59) : Des bulles géantes, telles un rêve cristallin, enveloppent doucement l’arbre solitaire au milieu du lac. La famille des Algobulle dérive tranquillement à la surface de l’eau de la baie de la Lune. Dans le village paisible et serein de Mirmer, perché sur la falaise, les insulaires et les Aniimo vivent ensemble en harmonie.
  • Les Marécages rosés (niv 60-62) : La rivière nourrit des zones humides et des forêts luxuriantes.La substance visqueuse et merveilleuse de la famille des Poissucre ajoute des couleurs oniriques aux berges, tout en causant des soucis aux autres Aniimo vivant dans les zones humides.
  • Les Gorges des Eaux sauvages  (niv 61-63) : Il s’agit d’une gorge traversée par des rapides rugissants. Endurcis par les courants, des Aniimo pleins de puissance et d’énergie vivent parmi les rapides et les rochers. La famille des Sciéleron chevauche les vagues à travers les eaux déchaînées, tandis que la famille des Gambaston considère cet endroit comme un terrain d’entraînement naturel.
  • Les chutes de Nuage-Lointain (niv 62-64) : L’eau du lac, au sommet de la falaise, déborde par des fissures, créant une cascade spectaculaire. Sous cette immense chute d’eau, seuls les Aniimo qui n’abandonnent jamais peuvent escalader cette cascade qui s’élève jusqu’au ciel. Avec la famille Jebond, remontez le courant, explorez la falaise recouverte par la cascade et continuez à grimper avec persévérance pour atteindre le sommet de la cascade.

Mais, pour accéder à cette nouvelle région, il va vous falloir d’abord disposer de quelques prérequis, dont accéder à la quête principale L’histoire des Îles murmillon. Il s’agit de la quête « Un chant venu de la mer » disponible dans la Côté d’échoflux. Les Nomades seront alors guidés par un chant mystérieux et emportés par les vagues jusqu’aux Îles murmillon, aux côtés de la petite Aniimo Lyrelle et du jeune Thesseo. Ce n’est qu’une fois les quêtes d’histoire préalables terminées que le contenu lié aux Îles murmillon sera débloqué, y compris le Pèlerinage des Quatre Marées. Pour être plus précis, il vous faudra également disposer du niveau de personnage 55 (soit Avant-Garde I) pour pouvoir débloquer ces quêtes.

De nouvelles quêtes de Voyage vous y attendent, intitulées Légende de la forêt des Salasouche, La septième princesse dont on murmure le nom, La preuve des rapides, Qui a volé le miel doré ? et Itsy dans un premier temps, pour appprendre à connaître ce nouvel environnement et quelques espèces d’Aniimo qui y vivent, puis de nouvelles seront ajoutées ultieurement, comme La mer de corail des rêves, Poème de la révolution, Ode à la tranquillité ou encore Trésor doré.

De plus, pour vous faire une idée du contenu annexe attendu, les Îles Murmillon vous proposeront une nouvelle météo, le Vent, et disposent de :

  • 9 x Floraison
  • 7 x Borne Lumine + 12 x Collection de Lumine + 32 x Ambre lumin, soit 51 nouveaux Ambre lumin des îles Murmillon
  • 197 x Coffres
  • 2 x Oeufs
  • 4 x Aniimo Alpha
  • 13 x Défis de Nomade

La progression enfin débloquée

Si vous aviez atteint le plafond de progression des rangs délivrés par le Dr. Lewis lors de la Partie 1, cette mise à jour vous permet enfin de disposer de nouveaux rangs glorifiant votre progression, à savoir les grades Avant-garde II (plafond de niveau d’Aniimo 60 à 65) et Avant-garde III (niveau maximum des personnages 65 à 70, niveau maximum des Aniimo 65 à 70), ainsi que le déblocage de nouvelles compétences actives et de nouveaux talents passifs pour votre personnage. 70 est le dernier niveau de cette mise à jour, bien que le menu des niveaux affiche déjà jusqu’à une échelle jusqu’à 100. Mais cette évolution demandera un nouveau titre (Avant-Garde IV éventuellement, qui n’existe pas encore).

Attention désormais, à partir du niveau 60, vous devrez désormais disposer d’un objet d’évolution de l’élément principal de l’Aniimo pour le faire évoluer (cela s’appelle l’Ascension). Toujours à partir du niveau 60, l’Éveil de talent permet une réinitialisation qui consomme le nouvel objet Carte de réinitialisation du potentiel. De plus, au niveau 65, le Gain d’étoiles de Résonance ouvrira le palier stellaire 6.

De plus, l’entraînement d’élite débloque désormais le nouveau chapitre de Murmillon, disponible qu’une fois le rang Avant-garde I atteint et que les premières quêtes de l’histoire des Îles murmillon ont suffisamment progressé. L’entraînement d’élite fonctionne comme précédemment, si ce n’est que ce Chapitre est classé à part de celui des Plaines venteuses, pour mieux vous y retrouver. Ce sera d’ailleurs le cas de pas mal de choses, notamment les ambres lumins qui disposent d’un sous-titre relatif aux îles Murmillon par exemple.

Tout un tas de nouveaux Aniimo

Avec l’arrivée des Îles Murmillon, c’est un total de 32 nouvelles espèces et 51 nouveaux Aniimo qui font leur apparition, ainsi que de nouvelles formes Prismana à travers le monde ouvert (les 4 régions abritent de nouveaux Prismana exclusifs à savoir Gachapoulpe, Sucrini, Crustabasse et Morsquale) ainsi que d’autres qui constitueront les Prismana exclusifs à l’Abondance de veine chaque semaine du 30 octobre au 7 décembre prochain (Jeyser, Algoglam, Farfabourse et Royabeye). Regardez d’ailleurs le planning des événements prévus en fin d’article pour en savoir plus. Deux nouveaux types de forme font aussi leur apparition, la Forme des tempêtes et la Forme des cascades.

 

Evénements et autres nouveautés

Parmi les autres nouveautés, on remarquera l’arrivée d’un mode Opération : Chasse aux œufs, un nouveau mode JcJ compétitif où 3 équipes s’affrontent pour décrocher l’oeuf géant, tous les jours en soirée. Pour y participer, votre personnage devra être de niveau 50 minimum, et vous devrez être de rang Dénicheur d’œufs en herbe atteint dans le mode Chasse aux œufs.

Une course d’Aniimo aura lieu dès le 12 novembre sur trois circuits au total, avec un nouveau circuit ouvert toues les deux semaines, en solo ou à plusieurs. La Parade nocturne vous demandera aussi de décorer la Maison des Bonbons grâce à votre activité quotidienne, cela sera le cas jusqu’au lancement de la prochaine saison. Dès le 20 novembre avec Résonance fantastique, un Aniimo co-crée par les Nomades, Jagaura, sera disponible à travers des quêtes évenementielles. Vous aurez jusqu’à la fin de la saison pour y arriver, regardez ci-dessous pour tout savoir.

Viennent ensuite les traditionnels événements Quel est cet Aniimo ? ou encore Abondance de veine, qui vous permettra de débloquer les Prismana de la semaine, à savoir Farfabourse, Royabeye, Jeyser et Algoglam. Suivez nos guides là aussi pour les débloquer au bon moment. L’événement Découverte d’Aniimo vous permettra de débloquer Voltibond (évolution de Voltige) du 6 au 19 novembre, tandis que Eklepto (évolution d’Eko) et Hypnotou pourront être déverrouillés grâce aux succès de saison et au Manuel du compagnon respectivement. On retrouvera aussi quelques nouveautés pour le Logis ou le Nexus d’Holo-Combat.

Que ce soit Jagaura, Hypnotou ou encore Voltibond, chacun dispose de conditions précises pour être débloqué dans les Souvenirs de la Saison 1 :

  • Voltibond (#10004), de type Vent et Foudre dispose d’un rôle DPS. Il s’agit de la seconde évolution de Voltige, en plus de Voltignasse.
    • Voltige évolue en Voltibond au niveau 33 contre une Pierre de rafale, une fois terminé les missions liées à l’événement « Découverte d’Aniimo » qui aura lieu du 6 au 19 novembre.
  • Hypnotou (#10006), de type Vent et de rôle DPS. Il s’agit de la seconde évolution d’Hypnibou, en plus de Magnibou. L’évolution se fait au niveau 57 contre une Pierre de rafale et l’objet Âme de l’œil envoûtant. Il vous faudra disposer pour cela du Manuel du compagnon pour cette Partie 2 de la Saison 1.
  • Jagaura (#10007), de type Foudre et de rôle RUPTURE . Il ne possède pas d’évolution. Il s’agit du premier Aniimo co-créé avec la communauté et sera disponible avec une série de quêtes dédiées à partir du 20 novembre dans l’événement « Résonance fantastique« .
Aniimo partie2 saison 1 evenements 10

Tous les événements de Aniimo Saison 1 Partie 2 // Source : ActuGaming

Il est grand temps de vous lancer dans cette deuxième Partie de la Saison 1 d’Aniimo. Rendez-vous sur la Côte d’Echoflux pour découvrir le lancement de cette nouvelle région éblousissante.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Aniimo
Aniimo
pc ps5 xbox series ios android

Date de sortie : 16/09/2026

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Aniimo maintenance 28 et 29 octobre 2026 : Impossible de se connecter et état des serveurs, que faire ?

pc ps5 xbox series ios android
Aniimo maintenance 28 et 29 octobre 2026 : Impossible de se connecter et état des serveurs, que faire ?

14 conseils pour bien débuter sur Aniimo

pc ps5 xbox series ios android
14 conseils pour bien débuter sur Aniimo

Carnaval Prismana Abondance de veine Aniimo : comment obtenir les Prismanas en cette fin de saison 1.0 ?

pc ps5 xbox series ios android
Aniimo

Quel est cet Aniimo ? – Notre guide pour la semaine du 16 octobre

pc ps5 xbox series ios android
Aniimo
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Pardon My French Toast : 5 raisons de ne pas rater une miette de ce jeu de plateforme complètement décalé et français
pc switch
Pardon My French Toast
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
switch 2
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
ps5 xbox series
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
pc ps5
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
Le RPG Resonance of Fate a déjà eu droit à son remaster, mais ce dernier vient aussi d’être remasterisé à son tour sur PC
pc
Resonance of Fate 4K / HD Edition - Liste des guides et astuces
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar diffuse du gameplay inédit… dans un épisode de South Park
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif
xbox series
Chez Xbox, le chiffre d’affaires lié aux ventes de consoles et au Game Pass est à la baisse, mais Asha Sharma veut voir le positif
No Man’s Sky révèle Forsaken, sa dernière mise à jour à l’ambiance inquiétante
pc ps5 xbox series switch ios ps4 xbox one switch 2
No Man’s Sky révèle Forsaken, sa dernière mise à jour à l’ambiance inquiétante
Exodus : 40 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Mass Effect, où l’on part à la rescousse de grenouilles aliens
pc ps5 xbox series
Exodus : 40 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Mass Effect, où l’on part à la rescousse de grenouilles aliens
Cronos: Lazarus, le DLC de Cronos: The New Dawn, annonce en vidéo sa sortie pour le 3 décembre
pc ps5 xbox series switch 2
Cronos: Lazarus, le DLC de Cronos: The New Dawn, annonce en vidéo sa sortie pour le 3 décembre
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en novembre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Winds of Viridia, un charmant et coloré jeu d’action-aventure, s’annonce sur Switch 2 et PC
pc switch 2
Winds of Viridia, un charmant et coloré jeu d’action-aventure, s’annonce sur Switch 2 et PC
Indie World : Winds of Viridia, Sword of the Sea, Tenjutsu… Voici les 15 jeux Switch et Switch 2 à retenir de cette édition
switch switch 2
Indie World : Winds of Viridia, Sword of the Sea, Tenjutsu… Voici les 15 jeux Switch et Switch 2 à retenir de cette édition
PlayStation révèle la collection Prism, proposant trois nouveaux coloris de DualSense et de façades PS5
pc ps5
PlayStation révèle la collection Prism, proposant trois nouveaux coloris de DualSense et de façades PS5
Xbox admet que tester un jeu sur sa plateforme peut être compliqué pour la presse et promet d’y remédier
pc ps5 xbox series switch 2
call-of-duty-modern-warfare-4-gamepass3
Rayman Legends Retold annonce un skin Astro Bot exclusif à la version PlayStation
pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Legends Retold annonce un skin Astro Bot exclusif à la version PlayStation
Valve reconnaît que Steam est infesté de jeux IA qui polluent le Steam Next Fest et promet d’enquêter sur le problème
pc
Valve reconnaît que Steam est infesté de jeux IA qui polluent le Steam Next Fest et promet d’enquêter sur le problème
« C’est le dernier, donc il faut tout donner » : Notre interview de Naoki Hamaguchi sur Final Fantasy VII Revelation
pc ps5 xbox series switch 2
« C’est le dernier, donc il faut tout donner » : Notre interview de Naoki Hamaguchi sur Final Fantasy VII Revelation
Crimson Desert : à quelle heure sort le DLC Charting the Unknown ?
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : à quelle heure sort le DLC Charting the Unknown ?
Juste avant la sortie de GTA 6, les employés de Rockstar vont voter pour la création d’un syndicat
ps5 xbox series
Juste avant la sortie de GTA 6, les employés de Rockstar vont voter pour la création d’un syndicat
« Un lieu froid et mort, qui se décompense lentement » : Chez EA, le moral est au plus bas depuis les derniers licenciements
« Un lieu froid et mort, qui se décompense lentement » : Chez EA, le moral est au plus bas depuis les derniers licenciements