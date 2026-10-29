Aniimo Saison 1 Partie 2 : Nouvelle région, nouvelles créatures et nouveaux secrets… Toutes les nouveautés de cette mise à jour

La maintenance, d’une durée de 9h, semble s’être déroulée sans accroc. Le lancement de cette deuxième partie a donc eu lieu ce 29 octobre comme prévu, clôturant tout ce qui touchait à la première partie. Cela veut dire que votre Manuel du compagnon ainsi que vos tampons de saison ont été réinitialisés, que vous ayez tout terminé et récolté, ou non. En guise de compensation, vous devriez obtenir 500 x Scintille, à récupérer dans votre messagerie en jeu.

Voyons maintenant tout ce que cette mise à jour nous a apporté. Au passage, n’oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos guides sur les événements à durée limitée ou encore notre guide du débutant dans notre wiki complet dédié à Aniimo.

Les îles Murmillon s’ouvrent à vous

Cette Partie 2 est principalement dominée par l’apparition d’une toute nouvelle région sur la carte d’Idylle, à savoir les Îles Murmillon, un archipel entouré par l’océan. Composées de 4 zones distinctes, ces Îles constituent votre prochain étape dans votre découverte de ce monde étonnant, et vous donnera plusieurs dizaines d’heures de jeu supplémentaires, si l’on en croit tout ce qui nous y attend. On retrouvera dans ces 4 zones tous les éléments de leur description officielle :

La Baie du croissant (niv 54-59) : Des bulles géantes, telles un rêve cristallin, enveloppent doucement l’arbre solitaire au milieu du lac. La famille des Algobulle dérive tranquillement à la surface de l’eau de la baie de la Lune. Dans le village paisible et serein de Mirmer, perché sur la falaise, les insulaires et les Aniimo vivent ensemble en harmonie.

Des bulles géantes, telles un rêve cristallin, enveloppent doucement l’arbre solitaire au milieu du lac. La famille des Algobulle dérive tranquillement à la surface de l’eau de la baie de la Lune. Dans le village paisible et serein de Mirmer, perché sur la falaise, les insulaires et les Aniimo vivent ensemble en harmonie. Les Marécages rosés (niv 60-62) : La rivière nourrit des zones humides et des forêts luxuriantes.La substance visqueuse et merveilleuse de la famille des Poissucre ajoute des couleurs oniriques aux berges, tout en causant des soucis aux autres Aniimo vivant dans les zones humides.

La rivière nourrit des zones humides et des forêts luxuriantes.La substance visqueuse et merveilleuse de la famille des Poissucre ajoute des couleurs oniriques aux berges, tout en causant des soucis aux autres Aniimo vivant dans les zones humides. Les Gorges des Eaux sauvages (niv 61-63) : Il s’agit d’une gorge traversée par des rapides rugissants. Endurcis par les courants, des Aniimo pleins de puissance et d’énergie vivent parmi les rapides et les rochers. La famille des Sciéleron chevauche les vagues à travers les eaux déchaînées, tandis que la famille des Gambaston considère cet endroit comme un terrain d’entraînement naturel.

Il s’agit d’une gorge traversée par des rapides rugissants. Endurcis par les courants, des Aniimo pleins de puissance et d’énergie vivent parmi les rapides et les rochers. La famille des Sciéleron chevauche les vagues à travers les eaux déchaînées, tandis que la famille des Gambaston considère cet endroit comme un terrain d’entraînement naturel. Les chutes de Nuage-Lointain (niv 62-64) : L’eau du lac, au sommet de la falaise, déborde par des fissures, créant une cascade spectaculaire. Sous cette immense chute d’eau, seuls les Aniimo qui n’abandonnent jamais peuvent escalader cette cascade qui s’élève jusqu’au ciel. Avec la famille Jebond, remontez le courant, explorez la falaise recouverte par la cascade et continuez à grimper avec persévérance pour atteindre le sommet de la cascade.

Mais, pour accéder à cette nouvelle région, il va vous falloir d’abord disposer de quelques prérequis, dont accéder à la quête principale L’histoire des Îles murmillon. Il s’agit de la quête « Un chant venu de la mer » disponible dans la Côté d’échoflux. Les Nomades seront alors guidés par un chant mystérieux et emportés par les vagues jusqu’aux Îles murmillon, aux côtés de la petite Aniimo Lyrelle et du jeune Thesseo. Ce n’est qu’une fois les quêtes d’histoire préalables terminées que le contenu lié aux Îles murmillon sera débloqué, y compris le Pèlerinage des Quatre Marées. Pour être plus précis, il vous faudra également disposer du niveau de personnage 55 (soit Avant-Garde I) pour pouvoir débloquer ces quêtes.

De nouvelles quêtes de Voyage vous y attendent, intitulées Légende de la forêt des Salasouche, La septième princesse dont on murmure le nom, La preuve des rapides, Qui a volé le miel doré ? et Itsy dans un premier temps, pour appprendre à connaître ce nouvel environnement et quelques espèces d’Aniimo qui y vivent, puis de nouvelles seront ajoutées ultieurement, comme La mer de corail des rêves, Poème de la révolution, Ode à la tranquillité ou encore Trésor doré.

De plus, pour vous faire une idée du contenu annexe attendu, les Îles Murmillon vous proposeront une nouvelle météo, le Vent, et disposent de :

9 x Floraison

7 x Borne Lumine + 12 x Collection de Lumine + 32 x Ambre lumin, soit 51 nouveaux Ambre lumin des îles Murmillon

197 x Coffres

2 x Oeufs

4 x Aniimo Alpha

13 x Défis de Nomade

La progression enfin débloquée

Si vous aviez atteint le plafond de progression des rangs délivrés par le Dr. Lewis lors de la Partie 1, cette mise à jour vous permet enfin de disposer de nouveaux rangs glorifiant votre progression, à savoir les grades Avant-garde II (plafond de niveau d’Aniimo 60 à 65) et Avant-garde III (niveau maximum des personnages 65 à 70, niveau maximum des Aniimo 65 à 70), ainsi que le déblocage de nouvelles compétences actives et de nouveaux talents passifs pour votre personnage. 70 est le dernier niveau de cette mise à jour, bien que le menu des niveaux affiche déjà jusqu’à une échelle jusqu’à 100. Mais cette évolution demandera un nouveau titre (Avant-Garde IV éventuellement, qui n’existe pas encore).

Attention désormais, à partir du niveau 60, vous devrez désormais disposer d’un objet d’évolution de l’élément principal de l’Aniimo pour le faire évoluer (cela s’appelle l’Ascension). Toujours à partir du niveau 60, l’Éveil de talent permet une réinitialisation qui consomme le nouvel objet Carte de réinitialisation du potentiel. De plus, au niveau 65, le Gain d’étoiles de Résonance ouvrira le palier stellaire 6.

De plus, l’entraînement d’élite débloque désormais le nouveau chapitre de Murmillon, disponible qu’une fois le rang Avant-garde I atteint et que les premières quêtes de l’histoire des Îles murmillon ont suffisamment progressé. L’entraînement d’élite fonctionne comme précédemment, si ce n’est que ce Chapitre est classé à part de celui des Plaines venteuses, pour mieux vous y retrouver. Ce sera d’ailleurs le cas de pas mal de choses, notamment les ambres lumins qui disposent d’un sous-titre relatif aux îles Murmillon par exemple.

Tout un tas de nouveaux Aniimo

Avec l’arrivée des Îles Murmillon, c’est un total de 32 nouvelles espèces et 51 nouveaux Aniimo qui font leur apparition, ainsi que de nouvelles formes Prismana à travers le monde ouvert (les 4 régions abritent de nouveaux Prismana exclusifs à savoir Gachapoulpe, Sucrini, Crustabasse et Morsquale) ainsi que d’autres qui constitueront les Prismana exclusifs à l’Abondance de veine chaque semaine du 30 octobre au 7 décembre prochain (Jeyser, Algoglam, Farfabourse et Royabeye). Regardez d’ailleurs le planning des événements prévus en fin d’article pour en savoir plus. Deux nouveaux types de forme font aussi leur apparition, la Forme des tempêtes et la Forme des cascades.

Evénements et autres nouveautés

Parmi les autres nouveautés, on remarquera l’arrivée d’un mode Opération : Chasse aux œufs, un nouveau mode JcJ compétitif où 3 équipes s’affrontent pour décrocher l’oeuf géant, tous les jours en soirée. Pour y participer, votre personnage devra être de niveau 50 minimum, et vous devrez être de rang Dénicheur d’œufs en herbe atteint dans le mode Chasse aux œufs.

Une course d’Aniimo aura lieu dès le 12 novembre sur trois circuits au total, avec un nouveau circuit ouvert toues les deux semaines, en solo ou à plusieurs. La Parade nocturne vous demandera aussi de décorer la Maison des Bonbons grâce à votre activité quotidienne, cela sera le cas jusqu’au lancement de la prochaine saison. Dès le 20 novembre avec Résonance fantastique, un Aniimo co-crée par les Nomades, Jagaura, sera disponible à travers des quêtes évenementielles. Vous aurez jusqu’à la fin de la saison pour y arriver, regardez ci-dessous pour tout savoir.

Viennent ensuite les traditionnels événements Quel est cet Aniimo ? ou encore Abondance de veine, qui vous permettra de débloquer les Prismana de la semaine, à savoir Farfabourse, Royabeye, Jeyser et Algoglam. Suivez nos guides là aussi pour les débloquer au bon moment. L’événement Découverte d’Aniimo vous permettra de débloquer Voltibond (évolution de Voltige) du 6 au 19 novembre, tandis que Eklepto (évolution d’Eko) et Hypnotou pourront être déverrouillés grâce aux succès de saison et au Manuel du compagnon respectivement. On retrouvera aussi quelques nouveautés pour le Logis ou le Nexus d’Holo-Combat.

Que ce soit Jagaura, Hypnotou ou encore Voltibond, chacun dispose de conditions précises pour être débloqué dans les Souvenirs de la Saison 1 :

Voltibond (#10004), de type Vent et Foudre dispose d’un rôle DPS. Il s’agit de la seconde évolution de Voltige, en plus de Voltignasse. Voltige évolue en Voltibond au niveau 33 contre une Pierre de rafale, une fois terminé les missions liées à l’événement « Découverte d’Aniimo » qui aura lieu du 6 au 19 novembre.

(#10004), de type Vent et Foudre dispose d’un rôle DPS. Il s’agit de la seconde évolution de Voltige, en plus de Voltignasse. Hypnotou (#10006), de type Vent et de rôle DPS. Il s’agit de la seconde évolution d’Hypnibou, en plus de Magnibou. L’évolution se fait au niveau 57 contre une Pierre de rafale et l’objet Âme de l’œil envoûtant. Il vous faudra disposer pour cela du Manuel du compagnon pour cette Partie 2 de la Saison 1.

(#10006), de type Vent et de rôle DPS. Il s’agit de la seconde évolution d’Hypnibou, en plus de Magnibou. L’évolution se fait au niveau 57 contre une Pierre de rafale et l’objet Âme de l’œil envoûtant. Il vous faudra disposer pour cela du pour cette Partie 2 de la Saison 1. Jagaura (#10007), de type Foudre et de rôle RUPTURE . Il ne possède pas d’évolution. Il s’agit du premier Aniimo co-créé avec la communauté et sera disponible avec une série de quêtes dédiées à partir du 20 novembre dans l’événement « Résonance fantastique« .

Il est grand temps de vous lancer dans cette deuxième Partie de la Saison 1 d’Aniimo. Rendez-vous sur la Côte d’Echoflux pour découvrir le lancement de cette nouvelle région éblousissante.