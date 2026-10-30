La série animée Death Stranding Isolations se dévoile avec un premier teaser

Diffusion en 2027

C’est un très court teaser de Death Stranding Isolations qui vous attend ici, et qui ne vous dit finalement pas grand-chose de ce que la série aura à vous proposer. On peut néanmoins en déduire que l’aspect angoissant des jeux sera bien retranscrit ici, tandis que la « tagline » de la série est assez évocatrice : « Ma mère est devenue un cratère ».

Au lieu de relier le monde, la série raconte ce qu’il se passe lorsque l’on s’isole. Le synopsis de la série est le suivant :

« L’histoire se déroule en Amérique du Nord, juste après que Sam, le protagoniste du jeu, a reconnecté le continent grâce au Réseau Chiral. Cependant, alors que l’Amérique renaît de ses cendres, ces nouveaux liens qui la soudent entraînent des conséquences inédites et imprévues. Dans ce paysage tourmenté, certains suivent une voie différente de celle choisie par Sam et ses compagnons de Bridges : un vieil homme sage qui relie les individus par une méthode défiant toute logique ; une femme soldat prisonnière d’un cycle de guerre et de destruction ; un garçon rongé par la rage face à l’absurdité de son existence… et, bien sûr, une jeune femme ayant fait le choix de rompre tout lien avec le monde extérieur. Le destin a d’autres plans pour elle, et ses rencontres vont la faire découvrir un monde qu’elle ne reconnaît plus. »

La diffusion de Death Stranding Isolations est programmée pour 2027 sur Disney+, sans plus de détails. Une nouvelle affiche est visible ci-dessous.