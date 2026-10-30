Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse

En marge de cette preview, nous avons également eu l’occasion d’interviewer Hideo Suzuki, producteur du développement sur A.O.T. 3.

Une nouvelle perspective sur une histoire bien connue

Même s’il y a évidemment une demande de la part des fans, il est toujours compliqué de réaliser un jeu issu d’un manga encore en cours de parution et souvent cloisonné au rythme de son adaptation en anime. L’un des avantages d’Attack on Titan 3 (ou A.O.T. 3), c’est justement de proposer l’adaptation la plus complète de la licence à ce jour. En effet, la Saison Finale a été diffusée chez nous en 2023, il n’y a donc plus vraiment de raison de se retenir, que ce soit en matière de contenu ou de spoilers.

Le jeu promet d’ailleurs un programme particulièrement ambitieux puisque les développeurs estiment qu’il faudra entre 30 et 40 heures pour terminer l’histoire principale. Pour accompagner cette nouvelle adaptation, le studio a choisi de changer de perspective. Comme dans A.O.T. 2, il sera possible de créer son propre personnage avec différentes options de personnalisation. Cette fois, notre protagoniste appartient toutefois à la même génération que Livaï et Hansi et occupe notamment une place de mentor auprès des membres de la 104e Brigade d’entraînement.

Le fait d’incarner un avatar un peu plus âgé permet effectivement une approche assez rafraichissante lorsque l’on redécouvre les grands événements de l’intrigue. Sans évidemment pouvoir changer le cours des choses, notre rôle n’est pas relégué pour autant au second plan. Omega Force propose également un background suffisamment travaillé pour que l’on s’investisse un minimum dans l’évolution de notre personnage. Le jeu dispose d’ailleurs d’un éditeur assez complet pour le personnaliser, même si l’on a déjà vu mieux dans le genre.

D’autre part, la progression ne se limitera pas à enchaîner les missions principales du scénario. Entre deux affrontements, le quartier général du Bataillon d’exploration permettra de préparer son équipement, de développer ses relations avec les autres personnages et surtout de gérer son escouade. Celle-ci sera divisée en quatre équipes : combat, planification, ravitaillement et technique. Chacune disposera d’une fonction spécifique, allant de l’accompagnement sur le terrain à l’amélioration des équipements, en passant par la collecte d’informations et la gestion des ressources.

Au delà des murs

Bien que nous ayons à peine effleuré tout ce que le système propose, il s’avère déjà très complet, avec une marge de progression qui promet de nous motiver à enchaîner les expéditions. Perdre les membres de son escouade pourra éventuellement être frustrant, mais encore une fois, on reste pleinement dans l’esprit du manga où la mort est légion au sein du Bataillon d’exploration.

Autre nouveauté mise en avant : la possibilité d’explorer des territoires plus vastes au-delà des Murs. On pourra ainsi établir des bases après avoir sécurisé certaines zones, ce qui débloquera de nouveaux points de voyage rapide, des possibilités de ravitaillement et de nouvelles activités. Les missions spéciales extra-muros proposeront également des objectifs à court et long terme, tout en demandant de surveiller le moral de son équipe. Une orientation qui rappelle le mode de reconquête des territoires introduit dans Final Battle. Mais cette fois, Omega Force semble vouloir donner davantage de place à ces activités dans le déroulement même de l’aventure.

Par exemple, l’une des premières missions spéciales consiste à aider Hansi à capturer des Titans. Un passage obligé pour progresser dans l’aventure, en plus d’être cohérent avec l’univers du manga. D’autres objectifs sont également présents, mais il semble n’y avoir aucune limite de temps ou de tentatives (si l’on ne progresse pas dans le scéanrio). Il est surtout nécessaire de bien gérer ses ressources (lames, gaz, etc.) en évitant d’être trop gourmand. Néanmoins, le principe risque de devenir répétitif à la longue, malgré un gameplay qui tient très bien la route.

Il y a aussi le cas des décors situés à l’extérieur des Murs, qui se révèlent assez pauvres techniquement. Le titre ne brille déjà pas particulièrement par ses graphismes, mais c’est beaucoup plus frappant ici. La direction artistique a également connu quelques changements par rapport aux précédents épisodes, notamment du côté du character design. Les personnages bénéficient de modèles retravaillés et de traits plus marqués. On sait que ce changement divise, mais on s’y fait assez rapidement. Les personnages sont bien plus expressifs et le rendu général se rapproche davantage du manga.

Des déplacements qui ne manquent pas de gaz

L’équipement de manœuvre tridimensionnelle constitue toujours le cœur de l’expérience. C’est d’ailleurs sur ce terrain que le studio apporte plusieurs améliorations. Parmi les ajouts figurent les mouvements d’ancrage qui permettent de s’accrocher aux bâtiments ou aux arbres afin de préparer sa prochaine trajectoire sans retourner au sol. Nous avons des sauts accélérés qui facilitent la prise d’altitude, ou encore la glissade accélérée qui permet de descendre rapidement, de passer sous certains obstacles ou encore de se faufiler entre les jambes d’un Titan pour attaquer dans son dos.

Il faut bien avouer qu’Omega Force a réalisé un travail remarquable dans les sensations de déplacement qui sont tout simplement grisantes. Il y a une véritable satisfaction à maîtriser les différentes manœuvres et à varier les approches sur le terrain. Rien à redire non plus sur les mouvements de caméra malgré la vélocité des acrobaties aériennes.

Cela nous permet ainsi de profiter d’un système de combat aux petits oignons. De plus, il est possible d’équiper des techniques de combat qui déclenchent de puissantes attaques après avoir rempli une jauge en infligeant des dégâts. Elles se débloquent progressivement en augmentant son rang de soldat et nous donne l’impression d’être aussi féroce que Livai. Le titre ne manque pas de moments épiques durant les affrontement, notamment avec les attaques en duo qui nous laisse réaliser une attaque avec l’un des personnages principaux de l’anime.

Si les combats sont aussi plaisant, c’est également grâce aux Titans qui ont du répondant. Certains pourront attraper vos soldats, ce qui vous obligent à réagir rapidement pour les libérer. D’autres déclencheront des attaques incandescentes impossibles à parer et qu’il faudra interrompre en ciblant des parties précises de leur corps. L’intérêt de la parade nous a d’ailleurs paru assez dérisoire dans la mesure où elle grignote la durabilité de vos lames, mais surtout quand l’esquive est beaucoup plus intéressante puisqu’elle permet de contre-attaquer immédiatement.

La jauge de neutralisation joue également un rôle important dans ces joutes. Une fois remplie, elle permet de rendre un Titan temporairement vulnérable, ce qui ouvre la voie à une attaque décisive sur sa nuque. Les adversaires les plus puissants pourront toutefois entrer dans un état enragé, augmentant leur vitesse et la dangerosité de certaines attaques. Il faudra alors exploiter leurs points faibles, les déséquilibrer ou sectionner leurs membres pour reprendre l’avantage.

Un avant goût de la Saison Finale

Ce qui a toutefois conforté notre bonne impression du titre, c’est lorsque nous avons pu jouer une partie plus avancée dans l’histoire. Nous avons ainsi vécu l’assaut de Revelio et affronté successivement le Titan Marteau, le Titan Bestial et le Titan Mâchoire. Trois antagonistes majeurs du manga qui nous ont offert un véritable défi avec des affrontements aux dynamiques bien différentes. Le Titan Marteau était relativement facile à atteindre, mais se montrait évidemment bien plus solide et dangereux avec ses nombreuses attaques. De son côté, le Titan Mâchoire était beaucoup plus mobile et donc plus difficile à toucher.

On profitait également d’une version améliorée de l’équipement tridimensionnel, notamment avec les lances-foudres. Le déroulement des missions du scénario se veut d’ailleurs assez varié, avec de l’escorte (comme lorsque Eren rebouche le mur à l’aide de l’énorme rocher), de la défense, du sauvetage et bien sûr des affrontements contre les Titans. Sur cette séquence, on commençait d’abord à rejoindre Eren en affrontant des ennemis humain. Comment nous le suspections après notre interview, il ne s’agit pas du plus gros point fort du jeu étant donné qu’il faut les attaquer comme avec les Titans.

Le plus grand plaisir là-dedans est bien évidemment de revivre ces moments forts de l’anime manette en main. Le titre gagne du temps en racontant les passages les moins riches en action à l’aide d’images et d’une narratrice, tout en conservant les scènes clés. Par exemple, on revit l’intégralité de la scène des retrouvailles entre Eren et Reiner. Chaque personnage retrouve d’ailleurs son doublage japonais d’origine, pour notre plus grand plaisir. Attack on Titan 3 nous a en tout cas convaincus sur cet aspect et brille par sa fidélité à l’anime (ici l’adaptation du studio Mappa).

Après ces quelques heures passées sur Attack on Titan 3, cette nouvelle adaptation nous a laissé une impression franchement positive. Omega Force ne s’est clairement pas contenté pas de recycler les précédents épisodes en y ajoutant la fin de l’histoire, mais cherche réellement à faire évoluer son gameplay. Les déplacements tridimensionnels sont toujours aussi grisants, les combats profitent de nouvelles mécaniques intéressantes et les affrontements contre les Titans les plus importants semblent capables d’apporter davantage de variété. Le fait de pouvoir enfin parcourir l’ensemble de l’histoire de L’Attaque des Titans constitue évidemment l’un des principaux arguments du jeu, d’autant que le studio semble avoir particulièrement soigné les moments majeurs de l’anime. La gestion de l’escouade et les expéditions au-delà des Murs sont intéressants pour l’immersion, mais il faudra voir si ces activités parviennent à éviter une certaine répétitivité sur plusieurs dizaines d’heures. La réalisation technique reste aussi assez modeste, surtout dans les environnements extérieurs. Malgré ces quelques réserves, A.O.T. 3 semble bien parti pour devenir l’adaptation la plus complète et la plus aboutie de l’œuvre de Hajime Isayama.