Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3

Priorité aux licences juteuses

Du point de vue d’un joueur ou d’une joueuse, voir BioWare rayé de la carte de l’industrie sonne comme une injustice profonde. Pour Electronic Arts, c’est une épine financière retirée de son pied. Le rachat de la boîte américaine pour 55 milliards, mené par le fonds d’investissement saoudien, l’a frappé d’une jolie dette de 18 milliards d’euros.

Et, vous le savez, quand des économies doivent être faites, cela passe en priorité par le fait de licencier, comme les 400 personnes mises à la porte la semaine dernière, dont les 50 de chez BioWare donc. Mais un autre levier a favorisé cette décision, et c’est l’arrivée sur la table de l’opportunité d’un Star Wars Battlefront 3, comme nous le rapporte Jason Schreier à l’occasion d’un nouvel article pour Bloomberg.

Ce qui s’est passé, vous allez voir, est bête comme chou : après un examen du catalogue EA à venir, les dirigeants ont jugé qu’il fallait soit couper le développement de Mass Effect Universe, soit ne pas entreprendre davantage celui de Battlefront 3. Une proximité entre les deux projets réalisée non seulement par le genre grossièrement partagé de jeu d’action de science-fiction, mais surtout par les centaines de millions de dollars de budget qu’ils impliqueraient.

Et quand vous avez le choix entre la machine à billets sur pattes universelle qu’est Star Wars, ou une licence vouée à devoir rebondir au sein d’un studio en difficulté depuis plusieurs années, alors le pragmatisme froid a fait son œuvre. Star Wars Battlefront 3, toujours pas officiellement annoncé mais c’est tout comme, a donc facilement gagné les faveurs d’EA.

Une somme de facteurs défavorables pour BioWare

Ce cheminement débouchant sur une telle décision a une expression formelle, de la part d’un porte-parole d’Electronic Arts interrogé sur ce dossier. En version éléments de langage, la justification prend la forme suivante :

« Bien que cela ne soit jamais simple, nous devons prendre des décisions difficiles afin de concentrer nos équipes sur les meilleures opportunités pour notre avenir, notamment en investissant dans de nouveaux projets au sein de notre portefeuille. »

Et puis on pourrait également mettre en avant les échecs commerciaux qu’ont été Mass Effect : Andromeda, Anthem et Dragon Age: The Veilguard, en rappelant toutefois les nombreuses difficultés rencontrées par Bioware au fil des années. C’est le cas des bâtons dans les roues mis par EA lui-même en voulant au départ faire du dernier titre cité un jeu service.

Enfin, l’article de Schreier nous parle aussi de la politique en interne, démontrant que le mouvement affectant la direction cet été a favorisé l’abandon de BioWare. Les promotions de David Tinson et Cam Weber, vétérans de la branche EA Sports, au détriment de Laura Miele ont pu jouer. Cette dernière a en effet été une grande défenseure du studio et de Mass Effect, toujours d’après ce qui a été rapporté par des anonymes proches du dossier.

Bref, on croirait presque qu’Electronic Arts attendait le « bon moment » et les « bonnes raisons » pour enfin se débarrasser de BioWare. Et quelle meilleure occasion qu’une nouvelle entrée dans une IP populaire à double titre : Star Wars, et Battlefront.