Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Il n’y a sans doute pas meilleure période pour découvrir Crimson Desert aujourd’hui, car le jeu vient tout juste de recevoir son premier DLC majeur, après des tas de mises à jour gratuites d’envergure. Si vous n’avez pas encore sauté le pas et que l’immensité du jeu vous terrifie, sachez qu’il est désormais possible de profiter d’une démo conséquente sur consoles.

Crimson Desert // Source : Pearl Abyss

Une démo à faire avant 2027

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur votre PS5 ou votre Xbox Series pour essayer Crimson Desert avec un essai presque gratuit (le « presque » à son importance). Plus qu’une démo, c’est le jeu au complet qui vous est offert ici, si ce n’est que vous aurez uniquement le droit de jouer durant 5 heures. Ce qui est évidemment trop peu pour faire ne serait-ce qu’un dixième du jeu, tant celui-ci est massif. Mais vous pourrez ensuite transférer votre sauvegarde vers le jeu final pour reprendre l’aventure de Kliff.

Sur Xbox, sachez que cet essai gratuit est vraiment gratuit, et ne nécessite aucun abonnement. Sur PS5, c’est un peu plus compliqué. Cette démo de Crimson Desert entre dans le cadre des démos limitées liées au PlayStation Plus Premium, ce qui veut dire que seuls les abonnés peuvent aujourd’hui en profiter. Dans tous les cas, il va falloir faire vite, car cet essai n’est pas seulement restreint en temps de jeu, il est aussi disponible uniquement pour une période limitée qui s’étend jusqu’au 6 janvier prochain. Ne tardez donc pas trop.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Crimson Desert : à quelle heure sort le DLC Charting the Unknown ?

pc ps5 xbox series
Crimson Desert : à quelle heure sort le DLC Charting the Unknown ?

Crimson Desert fait le point sur son gros DLC, et il y a beaucoup de choses à voir

pc ps5 xbox series
Crimson Desert fait le point sur son gros DLC, et il y a beaucoup de choses à voir

Crimson Desert : Pearl Abyss donne sa vision sur les raisons de l’écart entre la réception du jeu par la presse et par le public

pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Pearl Abyss donne sa vision sur les raisons de l’écart entre la réception du jeu par la presse et par le public

La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours

pc ps5 xbox series
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3
Electronic Arts a en partie fermé BioWare pour privilégier le développement de Star Wars Battlefront 3
HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like
pc switch ios android switch 2
HoYoverse (Genshin Impact) vous invitera sur sa P’tite Planète le 4 décembre pour découvrir cet Animal Crossing-like
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.7 (Aha, personnages 5 étoiles gratuits…)
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
pc ps5 xbox series switch 2
« Nous ne voulions pas simplement raconter la Saison Finale » : Hideo Suzuki revient sur les ambitions d’Attack On Titan 3
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
pc ps5 xbox series switch 2
Attack On Titan 3 : On y a joué, une adaptation de L’Attaque des Titans plus complète et plus ambitieuse
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock
pc xbox series
Hideo Kojima a partagé une nouvelle affiche pour son jeu d’horreur OD: Knock
La série animée Death Stranding Isolations se dévoile avec un premier teaser
La série animée Death Stranding Isolations se dévoile avec un premier teaser
Gears of War: E-Day ne se serait vendu qu’à 400 000 exemplaires selon The Verge
pc xbox series
gears of war: e-day-durée-de-vie
L’acteur Patrick Stewart (X-Men, Star Trek) est décédé à l’âge de 86 ans
L’acteur Patrick Stewart (X-Men, Star Trek) est décédé à l’âge de 86 ans
Netflix prépare une série PUBG en live-action, Donald Glover sera la tête d’affiche et mène le projet
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
pubg
Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Assassin’s Creed : Pas de remake en développement, Hexe, jeu multijoueur… Ubisoft fait le point sur l’avenir de la série pour ses 20 ans
La sortie de Gears of War: E-Day ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur les ventes de Xbox Series dans certains pays
pc xbox series
gears-of-war-eday-mods2
The Elder Scrolls VI : Sentinel serait le nom complet du prochain opus, une annonce officielle ne devrait pas tarder
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
Virtua Fighter Crossroads invite le frenchie Lionel Rafale à rejoindre ses rangs
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
pc
World of Warcraft Forever : L’arrivée du support pour les manettes est le premier pas vers d’autres plateformes pour le MMO
Pardon My French Toast : 5 raisons de ne pas rater une miette de ce jeu de plateforme complètement décalé et français
pc switch
Pardon My French Toast
Aniimo Saison 1 Partie 2 : Nouvelle région, nouvelles créatures et nouveaux secrets… Toutes les nouveautés de cette mise à jour
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo Saison 1 Partie 2
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
Zelda: Ocarina of Time s’offre une réédition de sa musique sur vinyle avec Hero of Time, voici où l’acheter au meilleur prix
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
switch 2
The Duskbloods ne tiendra pas sa promesse et ne sortira pas cette année, le jeu Switch 2 est repoussé en 2027
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
ps5 xbox series
GTA 6 : L’album de Justice va lui aussi sortir en physique le 11 décembre avec des éditions CD et vinyles
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
Le rachat d’EA par l’Arabie saoudite était le « dernier clou dans le cercueil » de BioWare selon le cofondateur du studio
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la septième Team Of The Week
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
pc ps5
Phantom Blade Zero cartonne déjà sur Steam avec des premiers chiffres ahurissants
[MAJ] Le RPG Resonance of Fate a déjà eu droit à son remaster, mais ce dernier vient aussi d’être remasterisé à son tour sur PC et PS5
pc
Resonance of Fate 4K / HD Edition - Liste des guides et astuces