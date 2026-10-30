Crimson Desert a droit à une démo limitée dans le temps sur PS5 et Xbox Series, mais pas gratuite pour tout le monde

Une démo à faire avant 2027

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur votre PS5 ou votre Xbox Series pour essayer Crimson Desert avec un essai presque gratuit (le « presque » à son importance). Plus qu’une démo, c’est le jeu au complet qui vous est offert ici, si ce n’est que vous aurez uniquement le droit de jouer durant 5 heures. Ce qui est évidemment trop peu pour faire ne serait-ce qu’un dixième du jeu, tant celui-ci est massif. Mais vous pourrez ensuite transférer votre sauvegarde vers le jeu final pour reprendre l’aventure de Kliff.

Sur Xbox, sachez que cet essai gratuit est vraiment gratuit, et ne nécessite aucun abonnement. Sur PS5, c’est un peu plus compliqué. Cette démo de Crimson Desert entre dans le cadre des démos limitées liées au PlayStation Plus Premium, ce qui veut dire que seuls les abonnés peuvent aujourd’hui en profiter. Dans tous les cas, il va falloir faire vite, car cet essai n’est pas seulement restreint en temps de jeu, il est aussi disponible uniquement pour une période limitée qui s’étend jusqu’au 6 janvier prochain. Ne tardez donc pas trop.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.