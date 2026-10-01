Massive Entertainment reprend la main sur The Division, Ghost Recon, Splinter Cell et le MOBA March of Giants

Le grand ménage d’automne

Hasard du calendrier, probablement pas, mais un an jour pour jour après la création de Vantage Studios, une nouvelle entité censé chapeauter les licences Assassin’s Creed, Far Cry ou encore Rainbow Six, c’est donc au tour de la Creative House 2 d’Ubisoft de changer d’identité et de se voir réunie sous l’égide d’un studio historique de l’éditeur, déjà parent de jeux comme Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora ou encore Tom Clancy’s The Division (on rappelle que The Division 3 est toujours en développement). Il s’agirait là du « prochain chapitre pour Massive Entertainment ». C’est en tout cas ce qu’évoque le communiqué de presse officiel émanant du studio d’origine suédoise, avant de monter des antennes à Montréal, Paris et Toronto.

« Massive Entertainment a toujours été synonyme de passion, d’ambition et de talent exceptionnel, et nous nous concentrons désormais sur l’avenir. Le regroupement de nos équipes sous une même bannière nous permet de conjuguer l’énergie créative et l’expertise des équipes de Montréal, de Paris, en Suède et à Toronto afin de façonner la prochaine génération de ces franchises emblématiques, de créer de nouveaux jeux et de nouvelles propriétés intellectuelles, et de faire progresser notre savoir-faire et nos technologies. » Christoph Hartmann, directeur général de Massive Entertainment.

A partir d’aujourd’hui, le studio reste une filiale de l’éditeur français et devient donc le label officiel des licences Tom Clancy’s telles que Ghost Recon, Splinter Cell ou encore The Division, toujours accompagné d’Ubisoft qui continuera d’éditer et de distribuer tous les jeux produits par les équipes dirigées par Christoph Hartmann depuis le début de l’année. Massive Entertainment en profite également pour reprendre le contrôle de March of Giants, le MOBA récemment racheté à Amazon et qui ouvre par la même occasion ses prochains playtests sur Steam.