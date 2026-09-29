Deux nouveaux projets The Last of Us sont en préparation chez Naughty Dog, mais ne les attendez pas avant longtemps

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Une fois n’est pas coutume, Naughty Dog avait des choses à dévoiler lors du Last of Us Day de cette année. D’ordinaire, l’événement se contente de nous balancer des tas de produits dérivés au visage, mais cette année, le studio avait besoin de rassurer. C’est pourquoi Neil Druckmann a bien voulu faire un point sur les projets en cours au sein de Naughty Dog, en adressant un mot sur Intergalactic tout en évoquant le futur de The Last of Us.

The Last of Us Part II // Source : Naughty Dog

Un remake des deux premiers jeux sur PS6, c’est ça ?

Pas question pour Naughty Dog d’abandonner la poule aux œufs d’or qu’est The Last of Us. C’est ce que Neil Druckmann a fait passer comme message dans la nuit à l’occasion du Last of Us Day 2026, événement durant lequel la tête pensante du studio a indiqué que deux nouveaux projets The Last of Us étaient en préparation. Seul hic, ces derniers sont encore à des stades très peu avancés, et ne devraient pas voir le jour avant un bout de temps :

« Nous avons deux nouveaux projets très enthousiasmants qui n’en sont qu’à un stade très peu avancé, donc nous ne pouvons pas en dire grand-chose pour l’instant. Je peux toutefois vous dire que ces deux projets viendront enrichir l’univers de The Last of Us au-delà de Part I et Part II.L’univers de The Last of Us compte énormément pour nous, et nous n’y reviendrions pas sans avoir quelque chose de significatif à dire. Nous pensons que ces histoires méritent d’être racontées. »

Il y aura donc de nouveaux projets The Last of Us… mais reste encore à savoir s’il s’agit là de jeux. On se doute que l’un des deux est au moins The Last of Us Part III tant ce troisième épisode est une évidence, mais si Druckmann parle de projets et non de jeux, ce n’est peut-être pas pour rien. L’attente promet en tout cas d’être longue jusqu’à ce que le studio soit prêt à en dire un peu plus.

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Jaquette de The Last of Us Part II Remastered
The Last of Us Part II Remastered
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Date de sortie : 19/01/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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