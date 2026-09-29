Deux nouveaux projets The Last of Us sont en préparation chez Naughty Dog, mais ne les attendez pas avant longtemps

Un remake des deux premiers jeux sur PS6, c’est ça ?

Pas question pour Naughty Dog d’abandonner la poule aux œufs d’or qu’est The Last of Us. C’est ce que Neil Druckmann a fait passer comme message dans la nuit à l’occasion du Last of Us Day 2026, événement durant lequel la tête pensante du studio a indiqué que deux nouveaux projets The Last of Us étaient en préparation. Seul hic, ces derniers sont encore à des stades très peu avancés, et ne devraient pas voir le jour avant un bout de temps :

« Nous avons deux nouveaux projets très enthousiasmants qui n’en sont qu’à un stade très peu avancé, donc nous ne pouvons pas en dire grand-chose pour l’instant. Je peux toutefois vous dire que ces deux projets viendront enrichir l’univers de The Last of Us au-delà de Part I et Part II.L’univers de The Last of Us compte énormément pour nous, et nous n’y reviendrions pas sans avoir quelque chose de significatif à dire. Nous pensons que ces histoires méritent d’être racontées. »

Il y aura donc de nouveaux projets The Last of Us… mais reste encore à savoir s’il s’agit là de jeux. On se doute que l’un des deux est au moins The Last of Us Part III tant ce troisième épisode est une évidence, mais si Druckmann parle de projets et non de jeux, ce n’est peut-être pas pour rien. L’attente promet en tout cas d’être longue jusqu’à ce que le studio soit prêt à en dire un peu plus.