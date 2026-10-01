Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)

Reacher à la rescousse

Ce qui était un bruit de couloir est désormais confirmé par The Wrap : Alan Ritchson va remplacer Jason Momoa à l’affiche de Helldivers. L’acteur est aujourd’hui connu pour ses gros biceps son rôle dans la série Reacher, l’un des cartons d’Amazon Prime Video. On le retrouvera donc à la tête de ce film Helldivers, qui ne fait décidément rien pour s’éloigner de l’inspiration Starship Troopers.

Maintenant que l’acteur principal est trouvé, il faut désormais s’attarder sur le reste du casting. Cela va demander du temps, et puisque le calendrier de production de Sony Pictures est déjà bien chargé, le film Helldivers voit sa sortie être repoussée. Au lieu de sortir en novembre 2027, l’adaptation arrivera finalement dans les salles américaines le 9 juin 2028.

Un retard important pour la stratégie du studio puisque le film s’inscrira ici dans la période des blockbusters de l’été, très porteuse mais aussi très concurrentielle. Et justement, dans la même période, le film Call of Duty devrait lui aussi être diffusé (dès le 30 juin 2028) en salles. À voir laquelle des adaptations brillera le mieux au box-office.