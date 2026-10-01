Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)

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Le problème des adaptations de jeux au cinéma, c’est souvent qu’elles finissent par arriver bien trop tard, lorsque la licence n’est plus aussi populaire que lorsque le projet a été validé. Surtout quand des retards de production s’en mêlent, à l’image du film Helldivers. Celui-ci devait initialement sortir dès l’année prochaine, mais sa star Jason Momoa a quitté le projet pour des soucis de planning. Il fallait donc retrouver un nouvel acteur principal, repoussant ainsi le début du tournage.

Helldivers 2 // Source : Sony

Reacher à la rescousse

Ce qui était un bruit de couloir est désormais confirmé par The Wrap : Alan Ritchson va remplacer Jason Momoa à l’affiche de Helldivers. L’acteur est aujourd’hui connu pour ses gros biceps son rôle dans la série Reacher, l’un des cartons d’Amazon Prime Video. On le retrouvera donc à la tête de ce film Helldivers, qui ne fait décidément rien pour s’éloigner de l’inspiration Starship Troopers.

Maintenant que l’acteur principal est trouvé, il faut désormais s’attarder sur le reste du casting. Cela va demander du temps, et puisque le calendrier de production de Sony Pictures est déjà bien chargé, le film Helldivers voit sa sortie être repoussée. Au lieu de sortir en novembre 2027, l’adaptation arrivera finalement dans les salles américaines le 9 juin 2028.

Un retard important pour la stratégie du studio puisque le film s’inscrira ici dans la période des blockbusters de l’été, très porteuse mais aussi très concurrentielle. Et justement, dans la même période, le film Call of Duty devrait lui aussi être diffusé (dès le 30 juin 2028) en salles. À voir laquelle des adaptations brillera le mieux au box-office.

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Jaquette de Helldivers II
Helldivers II
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Date de sortie : 08/02/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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