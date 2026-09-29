Intergalactic: The Heretic Prophet ne se montrera pas avant 2027, mais un nouvel artwork a été révélé

Naughty Dog ne dira rien avant l’année prochaine

On pensait qu’avec une sortie prévue pour 2027, les prochains Game Awards seraient l’occasion idéale pour célébrer le retour d’Intergalactic: The Heretic Prophet. Loupé. Neil Druckmann prévient que l’équipe en charge du jeu n’est pas encore tout à fait prête à nous en montrer davantage cette année, même si le tournage est désormais bouclé, et promet donc une présentation complète du jeu pour 2027, pas avant :

« Nous tenons à clarifier les choses : nous resterons muets pour le reste de l’année. En 2027, ça changera. Nous dévoilerons alors pleinement Intergalactic: The Heretic Prophet et vous donnerons un véritable aperçu de l’aventure de science-fiction dans laquelle s’embarque Jordan. Nous savons que cela fait un moment que nous n’avons rien partagé avec vous. Nous ne tenons pas votre soutien pour acquis. Nous travaillons d’arrache-pied pour créer quelque chose qui soit à la hauteur de votre patience. D’ici là… Endurez et survivez ! »

Néanmoins, on peut se consoler avec un nouvel artwork qui, il est vrai, ne montre rien de véritablement neuf par rapport au premier teaser. On y voit Jordan, protagoniste de cet Intergalactic: The Heretic Prophet, s’aventurer sur une planète sans doute très hostile, avec quelques bouts de technologies cachés. On se contentera de cela en attendant 2027, en espérant que le jeu sorte bien l’année prochaine.