Intergalactic: The Heretic Prophet ne se montrera pas avant 2027, mais un nouvel artwork a été révélé

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Chaque année, Naughty Dog organise le Last of Us Day pour annoncer tout un tas de produits dérivés autour de sa licence fétiche. Mais 2026 est une année spéciale puisque le studio a la tête tournée vers les étoiles, avec un Intergalactic: The Heretic Prophet qui se fait attendre de pied ferme. Alors pour l’occasion, Neil Druckmann a bien voulu adresser un mot sur l’état de ce projet, et nous dire de patienter encore quelques mois.

Intergalactic: The Heretic Prophet // Source : Naughty Dog

Naughty Dog ne dira rien avant l’année prochaine

On pensait qu’avec une sortie prévue pour 2027, les prochains Game Awards seraient l’occasion idéale pour célébrer le retour d’Intergalactic: The Heretic Prophet. Loupé. Neil Druckmann prévient que l’équipe en charge du jeu n’est pas encore tout à fait prête à nous en montrer davantage cette année, même si le tournage est désormais bouclé, et promet donc une présentation complète du jeu pour 2027, pas avant :

« Nous tenons à clarifier les choses : nous resterons muets pour le reste de l’année. En 2027, ça changera. Nous dévoilerons alors pleinement Intergalactic: The Heretic Prophet et vous donnerons un véritable aperçu de l’aventure de science-fiction dans laquelle s’embarque Jordan. Nous savons que cela fait un moment que nous n’avons rien partagé avec vous. Nous ne tenons pas votre soutien pour acquis. Nous travaillons d’arrache-pied pour créer quelque chose qui soit à la hauteur de votre patience. D’ici là… Endurez et survivez ! »

Néanmoins, on peut se consoler avec un nouvel artwork qui, il est vrai, ne montre rien de véritablement neuf par rapport au premier teaser. On y voit Jordan, protagoniste de cet Intergalactic: The Heretic Prophet, s’aventurer sur une planète sans doute très hostile, avec quelques bouts de technologies cachés. On se contentera de cela en attendant 2027, en espérant que le jeu sorte bien l’année prochaine.

Intergalactic 1 scaled 1

Intergalactic: The Heretic Prophet // Source : Naughty Dog

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Jaquette d'Intergalactic: The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet
ps5

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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