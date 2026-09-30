GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés

Rockstar a poussé tous les curseurs

Si vous avez attendu autant de temps pour GTA 6, c’est en partie car Rockstar a décidé de ne sacrifier aucun détail (enfin, en dehors de la santé de ses employés). Aaron Garbut explique que tout a été revu à la hausse pour ce projet, qui est naturellement le plus ambitieux du studio :

« La pression qui pesait sur nous pour ce projet est énorme, nous avons donc choisi d’y répondre en faisant de notre mieux pour aller au-delà des attentes. Normalement vous faites des compromis sur l’échelle pour favoriser le niveau de détail, ou vous sacrifiez le détail au profit de l’interactivité, mais pour ce projet nous sommes allez dans le sens inverse en poussant tous les curseurs à fond, que ce soit le niveau de détail, l’échelle, l’envergure, l’interactivité ou la densité. Je ne pense pas que nous avons réalisé quelque chose de comparable auparavant. »

Même Take-Two avait déclaré ne faire aucun compromis du côté du budget du jeu, en allouant toutes les ressources financières nécessaires lorsque Rockstar en ressentait le besoin. De ce que l’on a pu en voir, à défaut de s’étouffer avec de l’originalité, GTA 6 a effectivement un niveau de détail particulièrement impressionnant pour un monde ouvert aussi vaste. Un sacré défi technologique que peu de monde pourra égaler dans l’industrie, mais reste encore à savoir si le jeu sera plaisant manette en mains ou non.

Pour cela, il faudra attendre le 19 novembre prochain, pour y jouer sur PS5 ou Xbox Series.