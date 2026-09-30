GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés

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Même si le jeu se vendra comme des petits pains, Rockstar doit forcément ressentir une légère pression en raison des attentes folles du public envers GTA 6. Dans une interview accordée à Game Informer, Aaron Garbut, qui co-dirige aujourd’hui le studio, a bien conscience de cela, et il explique que c’est pour cette raison que le studio n’a fait aucun compromis.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Rockstar a poussé tous les curseurs

Si vous avez attendu autant de temps pour GTA 6, c’est en partie car Rockstar a décidé de ne sacrifier aucun détail (enfin, en dehors de la santé de ses employés). Aaron Garbut explique que tout a été revu à la hausse pour ce projet, qui est naturellement le plus ambitieux du studio :

« La pression qui pesait sur nous pour ce projet est énorme, nous avons donc choisi d’y répondre en faisant de notre mieux pour aller au-delà des attentes. Normalement vous faites des compromis sur l’échelle pour favoriser le niveau de détail, ou vous sacrifiez le détail au profit de l’interactivité, mais pour ce projet nous sommes allez dans le sens inverse en poussant tous les curseurs à fond, que ce soit le niveau de détail, l’échelle, l’envergure, l’interactivité ou la densité. Je ne pense pas que nous avons réalisé quelque chose de comparable auparavant. »

Même Take-Two avait déclaré ne faire aucun compromis du côté du budget du jeu, en allouant toutes les ressources financières nécessaires lorsque Rockstar en ressentait le besoin. De ce que l’on a pu en voir, à défaut de s’étouffer avec de l’originalité, GTA 6 a effectivement un niveau de détail particulièrement impressionnant pour un monde ouvert aussi vaste. Un sacré défi technologique que peu de monde pourra égaler dans l’industrie, mais reste encore à savoir si le jeu sera plaisant manette en mains ou non.

Pour cela, il faudra attendre le 19 novembre prochain, pour y jouer sur PS5 ou Xbox Series.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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