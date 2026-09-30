Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu

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Marvel’s Wolverine aura malgré lui réveillé le débat autour des indications visuelles trop présentes dans un jeu, qui peuvent se révéler gênantes pour l’immersion. Si ces aides existent encore, c’est sans doute car plusieurs tests ont montré qu’elles répondent à un besoin, notamment lorsque le décor offre beaucoup d’informations à prendre en compte. Ce type de level-design, on le retrouve dans Control Resonant, et pourtant, Remedy a choisi de se passer de la controversée « peinture jaune », sans pour autant laisser le public se débrouiller. Son réalisateur explique pourquoi.

Control Resonant // Source : Remedy

Laisser au public son autonomie

Dans Control Resonant, se repérer peut parfois être un casse-tête dans la mesure où le jeu joue avec la gravité, vous faisant changer de plan assez régulièrement. Si l’on retrouve bien quelques aides visuelles pour ne pas vous perdre en chemin, celle-ci s’avère moins criante que dans d’autres productions du moment. Au micro du podcast Dropping Frames, Mikael Kasurinen a expliqué qu’il était important pour Remedy que le public ait de l’autonomie et qu’il puisse découvrir les choses par lui-même (propos retranscrits par Kotaku) :

« Il est important que les joueurs aient le sentiment de trouver eux-mêmes les solutions. […] Il faut trouver le juste équilibre entre présenter l’univers et mettre en avant les thèmes et les éléments auxquels prêter attention. Mais il faut faire en sorte que vous ayez l’impression que c’est vous qui prenez les décisions en fonction de ce que vous voyez dans ce monde. Si l’on a l’impression qu’on nous dit simplement d’aller à un endroit, ce n’est plus une décision qui appartient au joueur. Quelqu’un a déjà décidé à votre place. »

Pour lui, il est question d’implication dans un jeu et de faire en sorte qu’un joueur puisse pleinement participer à l’expérience plutôt que la subir. Cela amène aussi à davantage de rejouabilité :

« C’est un pari risqué, mais je reste convaincu que c’est la bonne approche, et que c’est ce qui permettra au jeu de résister à l’épreuve du temps. Les joueurs reviendront vers ce jeu pour explorer, pour essayer de découvrir des choses. Ce n’est pas une expérience qu’on traverse simplement en suivant les consignes avant de passer à autre chose. On se dit plutôt : « J’ai fait des choix dans ce jeu », et on se demande si on a fait les bons. C’est justement cette putain de question que je souhaite créer. Je veux que les gens réfléchissent comme ça. Je veux qu’ils doutent, qu’ils reviennent en arrière, qu’ils vérifient à nouveau, qu’ils envisagent d’autres chemins parce que c’est ça, la vie. C’est ce qui rend l’expérience intéressante. »

Control Resonant est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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