C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant

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La boulimie de NetEase n’est pas sans évoquer celle qu’a eue Embracer. Durant la période de la pandémie, l’éditeur chinois s’est mis en tête de financer tout un tas de jeux et d’acquérir des studios à ne plus savoir quoi en faire. Quelques années plus tard, l’heure est au tri, et NetEase a déjà retiré ses billes de bon nombre de projets. Dans son escarcelle, il lui restait encore Grasshopper Manufacture, mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

Romeo is a Dead Man // Source : Grasshopper Manufacture

Suda51 ne répondra plus de personne

Un communiqué nous apprend aujourd’hui que Grasshopper s’apprête à retrouver son indépendance, après une aventure de 5 ans sous le giron de NetEase. Si Suda51, la figure de proue du studio, est un électron libre qui n’aime pas forcément être dirigé, difficile de penser que cette rupture n’a rien à voir avec l’échec de Romeo is a Dead Man. Même si le studio veut sauver la face ici en déclarant que le jeu a bien été reçu, commercialement, on imagine que c’est une autre histoire.

Puisque NetEase a aujourd’hui la fâcheuse tendance de retirer chacun de ses investissements, on comprend rapidement la logique derrière cette séparation. Et ce même si le studio déclare que tout cela est de son initiative :

« Après avoir mené à bien ce projet [Romeo is a Dead Man] mobilisant l’ensemble de nos équipes, pendant que nous réfléchissions à l’avenir de Grasshopper Manufacture, nous avons le désir de proposer des titres aux styles encore plus variés au public. C’est pourquoi Grasshopper Manufacture a choisi de poursuivre son activité en tant que développeur indépendant. Cette décision a été prise à l’issue de discussions approfondies avec NetEase Games et grâce à leur précieuse collaboration. »

Même si Grasshopper a vraiment voulu redevenir indépendant, on imagine que cela a soulagé NetEase, toujours prompt à faire des économies en ce moment. Le studio retrouve en tout cas son indépendance, et Suda51 ne compte sans doute pas freiner ses ambitions. À voir comment il financera son prochain projet, et si toute l’équipe a pu être sauvée.

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Jaquette de Romeo is a Dead Man
Romeo is a Dead Man
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Date de sortie : 11/02/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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