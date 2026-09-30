C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant

Suda51 ne répondra plus de personne

Un communiqué nous apprend aujourd’hui que Grasshopper s’apprête à retrouver son indépendance, après une aventure de 5 ans sous le giron de NetEase. Si Suda51, la figure de proue du studio, est un électron libre qui n’aime pas forcément être dirigé, difficile de penser que cette rupture n’a rien à voir avec l’échec de Romeo is a Dead Man. Même si le studio veut sauver la face ici en déclarant que le jeu a bien été reçu, commercialement, on imagine que c’est une autre histoire.

Puisque NetEase a aujourd’hui la fâcheuse tendance de retirer chacun de ses investissements, on comprend rapidement la logique derrière cette séparation. Et ce même si le studio déclare que tout cela est de son initiative :

« Après avoir mené à bien ce projet [Romeo is a Dead Man] mobilisant l’ensemble de nos équipes, pendant que nous réfléchissions à l’avenir de Grasshopper Manufacture, nous avons le désir de proposer des titres aux styles encore plus variés au public. C’est pourquoi Grasshopper Manufacture a choisi de poursuivre son activité en tant que développeur indépendant. Cette décision a été prise à l’issue de discussions approfondies avec NetEase Games et grâce à leur précieuse collaboration. »

Même si Grasshopper a vraiment voulu redevenir indépendant, on imagine que cela a soulagé NetEase, toujours prompt à faire des économies en ce moment. Le studio retrouve en tout cas son indépendance, et Suda51 ne compte sans doute pas freiner ses ambitions. À voir comment il financera son prochain projet, et si toute l’équipe a pu être sauvée.