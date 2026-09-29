GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos

Une faune riche et variée avec quelques secrets

GTA 6 promet de mettre en scène un monde particulièrement vivant, et cela ne passera pas que par la population humaine. Les animaux seront aussi présents en grand nombre dans le jeu, puisque Rockstar indique que ce sont pas moins de 170 espèces animales qui seront représentées.

On y retrouvera 60 types d’oiseaux différents, mais aussi 30 espèces de mammifères terrestres, tandis que les eaux seront également bien habitées par différents poissons et reptiles. Michael Kane, vice-président de Rockstar dans le département artistique, déclare :

« La Floride a un écosystème très varié que nous voulions reproduire fidèlement à travers les différents biomes de Leonida, que ce soit dans l’environnement urbain, la vie aquatique près des îles et vers l’océan, et dans les marais et les Everglades. Les équipes en charge des animaux et de la population sont incroyablement passionnées à propos de bien représenter la faune grâce à leurs recherches poussées pour accoucher d’une représentation fidèle dans chaque aspect, avec des animations soignées qui leur donnent vie. »

En plus des alligators ou des pélicans et des autres espèces vues dans les différentes vidéos, on y retrouvera aussi des chats errants, des singes et même des armadillos. Lorsque l’on enfilera notre tuba pour explorer les fonds marins, on croisera des pieuvres, des tortues et parfois des baleines. Ces animaux seront classés en trois catégories de rareté, dont des animaux « légendaires ». On ignore lesquels se cachent derrière cette appellation, même si l’on imagine que Rockstar n’hésitera pas à se montrer un peu exotique ici. On pourra en tout cas croiser pas mal d’espèces dans les zoos, puisque ces parcs figurent dans la liste des activités qui s’offriront à Jason et Lucia.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.