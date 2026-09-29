GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos

0

Game Informer a surement eu droit à sa plus belle audience de la décennie en décrochant un article exclusif concernant GTA 6. Rockstar a bien voulu dévoiler des informations inédites à propos du jeu, comme des détails sur la faune que l’on croisera aux côtés de Jason et Lucia.

GTA 6 // Source : Rockstar

Une faune riche et variée avec quelques secrets

GTA 6 promet de mettre en scène un monde particulièrement vivant, et cela ne passera pas que par la population humaine. Les animaux seront aussi présents en grand nombre dans le jeu, puisque Rockstar indique que ce sont pas moins de 170 espèces animales qui seront représentées.

On y retrouvera 60 types d’oiseaux différents, mais aussi 30 espèces de mammifères terrestres, tandis que les eaux seront également bien habitées par différents poissons et reptiles. Michael Kane, vice-président de Rockstar dans le département artistique, déclare :

« La Floride a un écosystème très varié que nous voulions reproduire fidèlement à travers les différents biomes de Leonida, que ce soit dans l’environnement urbain, la vie aquatique près des îles et vers l’océan, et dans les marais et les Everglades. Les équipes en charge des animaux et de la population sont incroyablement passionnées à propos de bien représenter la faune grâce à leurs recherches poussées pour accoucher d’une représentation fidèle dans chaque aspect, avec des animations soignées qui leur donnent vie. »

En plus des alligators ou des pélicans et des autres espèces vues dans les différentes vidéos, on y retrouvera aussi des chats errants, des singes et même des armadillos. Lorsque l’on enfilera notre tuba pour explorer les fonds marins, on croisera des pieuvres, des tortues et parfois des baleines. Ces animaux seront classés en trois catégories de rareté, dont des animaux « légendaires ». On ignore lesquels se cachent derrière cette appellation, même si l’on imagine que Rockstar n’hésitera pas à se montrer un peu exotique ici. On pourra en tout cas croiser pas mal d’espèces dans les zoos, puisque ces parcs figurent dans la liste des activités qui s’offriront à Jason et Lucia.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
ps5 xbox series

Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante

ps5 xbox series
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante

GTA 6 : En réponse à un article sur la répartition des précommandes du jeu sur PS5 et Xbox Series, Xbox serait « très content » des résultats

ps5 xbox series
GTA 6 : En réponse à un article sur la répartition des précommandes du jeu sur PS5 et Xbox Series, Xbox serait « très content » des résultats

GTA 6 : Rockstar va sortir un immense coffret collector à 400 €… mais sans le jeu

ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar va sortir un immense coffret collector à 400 €… mais sans le jeu

Chez Take-Two, le marché PC devient de plus en plus important, rendant un portage de GTA 6 évident

ps5 xbox series
Chez Take-Two, le marché PC devient de plus en plus important, rendant un portage de GTA 6 évident
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
xbox series
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?
Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard
La licence Sonic n’a pas encore atteint son plein potentiel selon le directeur de Sonic Team
La licence Sonic n’a pas encore atteint son plein potentiel selon le directeur de Sonic Team
Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026
Stranger Than Heaven nous fait visiter la ville de Kokura en 1915 avec une nouvelle vidéo de gameplay
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven nous fait visiter la ville de Kokura en 1915 avec une nouvelle vidéo de gameplay
Monster Hunter Outlanders nous invitera à chasser des monstres sur mobiles dès la fin du mois d’octobre
ios android
Monster Hunter Outlanders nous invitera à chasser des monstres sur mobiles dès la fin du mois d’octobre
Deux nouveaux projets The Last of Us sont en préparation chez Naughty Dog, mais ne les attendez pas avant longtemps
pc ps5 ps4
Deux nouveaux projets The Last of Us sont en préparation chez Naughty Dog, mais ne les attendez pas avant longtemps
Intergalactic: The Heretic Prophet ne se montrera pas avant 2027, mais un nouvel artwork a été révélé
ps5
Intergalactic: The Heretic Prophet ne se montrera pas avant 2027, mais un nouvel artwork a été révélé
Strange Scaffold (I Am Your Beast) vous demande de ranger une bibliothèque très angoissante dans son prochain jeu
pc
Strange Scaffold (I Am Your Beast) vous demande de ranger une bibliothèque très angoissante dans son prochain jeu
Voici la liste complète de toutes les nouveautés de The Witcher 3: Remastered
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Voici la liste complète de toutes les nouveautés de The Witcher 3: Remastered
The Last of Us : La saison 3 fait le plein de talents, avec Laura Bailey et Ian Alexander, qui ont joué Abby et Lev dans le jeu
The Last of Us : La saison 3 fait le plein de talents, avec Laura Bailey et Ian Alexander, qui ont joué Abby et Lev dans le jeu
Nocturnal 2 : Le metroidvania nous donne enfin rendez-vous pour le mois de novembre
pc switch
Nocturnal 2 : Le metroidvania nous donne enfin rendez-vous pour le mois de novembre
Sony dévoile un brevet qui transforme votre manette en lecteur de carte bleue pour payer plus facilement
ps5
Sony dévoile un brevet qui transforme votre manette en lecteur de carte bleue pour payer plus facilement
God of War: Laufey ouvrira ses précommandes le 29 septembre, de nouvelles images ont été révélées
ps5
God of War: Laufey ouvrira ses précommandes le 29 septembre, de nouvelles images ont été révélées
Marvel’s Wolverine : Une nouvelle mise à jour permet de désactiver certaines aides visuelles très controversées
ps5
Marvel’s Wolverine : Une nouvelle mise à jour permet de désactiver certaines aides visuelles très controversées
The Witcher 3 Remastered : À quelle heure la mise à jour sera-t-elle disponible en France ?
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered : À quelle heure la mise à jour sera-t-elle disponible en France ?
Physint : Un budget de 400 millions de dollars pour le jeu de Kojima ? Xbox aurait signé pour beaucoup moins que cela
Physint : Un budget de 400 millions de dollars pour le jeu de Kojima ? Xbox aurait signé pour beaucoup moins que cela
Xbox : Le patron de Microsoft trouve que « le travail de rationalisation » effectué par Asha Sharma est « beau à voir »
Xbox : Le patron de Microsoft trouve que « le travail de rationalisation » effectué par Asha Sharma est « beau à voir »
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 28 septembre (The Witcher 3 Remastered, Minecraft Dungeons II…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 28 septembre (The Witcher 3 Remastered, Minecraft Dungeons II…)
Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient
Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient
Minecraft Live 2026 : Nouvelle dimension, nouveau biome, parc d’attractions… Toutes les annonces à retenir
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360 switch 2
Minecraft Live 2026
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Destined for Glory
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Destined for Glory
Dressmaker est un jeu indépendant dans lequel vous confectionnez des robes, et le concept cartonne sur Steam
pc
Dressmaker est un jeu indépendant dans lequel vous confectionnez des robes, et le concept cartonne sur Steam