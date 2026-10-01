Fortnite : Cauchemars 2026 démarre aujourd’hui, à quoi s’attendre pour l’événement d’Halloween ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Comme chaque année, la période d’Halloween permet au Battle-Royale d’Epic Games d’innover et de positionner un événement de quelques semaines en rapport avec nos pires cauchemars. Zombies, bêtes monstrueuses, modifications sur la carte ou nouveaux objets inspirés de thématiques horrifiques, Fortnite : Cauchemars est bien de retour cette année, dans une version rallongée puisqu’il démarrera pour la première fois dès ce 1er octobre.

Fortnite : Cauchemars 2026
Illustration officielle de Fortnite : Cauchemars 2026 // Source : ActuGaming

Maudites soient ces cartouches

La Saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite « Système Hacké » bat son plein depuis maintenant 6 semaines et si vous n’avez pas encore chassé tous les Esprits que le jeu met à votre disposition, rassurez-vous, la saison n’est pas prête à se terminer puisqu’il faudra attendre jusqu’au 1er novembre pour découvrir la suite de Fortnite (qui vient d’accueillir en ses rangs Kingdom Hearts), hypothétiquement dans une mini-saison thématique avant le lancement d’un nouveau chapitre en décembre, si l’on se fit aux dernières années écoulées. Fortnite : Cauchemars est donc de retour avec une bande-annonce qui en dit long sur l’une des attractions phares de cet événement : une toute nouvelle cartouche maudite.

Une cartouche qui semble corrompre son petit monde et faire apparaître tout un tas de personnages connus issus du métavers, à savoir Freddy Krueger et ses horribles griffes (Les Griffes de la nuit), mais aussi plusieurs personnages de Five Nights At Freddy’s (FNAF pour les intimes, qui disposera d’une pizzeria en jeu en qualité de son propre lieu notable au sein du Quartier cauchemardesque), ou encore BeetleJuice et Slender Man, entre deux références à La Purge.

On a aussi pu apercevoir dans les fichiers des références à Hazbin Hotel (l’anime de Prime Video), les cerfs de 99 nuits dans la forêt (Roblox), une mascotte Hornet (Hollow Knight), Yautja (Predator) tandis que de tout nouveaux Esprits en rapport avec Halloween feront leur apparition. Du beau monde, qui prouve une fois de plus la puissance marketing (et pécuniaire) de l’éditeur qui ne recule devant rien pour faire revenir du monde sur ses serveurs.

D’autres infos en vrac :

  • Les premières heures musclées auront lieu ce samedi 3 octobre avec des armes spécifiques.
  • Les codes de triche en jeu pourront dézsormais vous donner des friandises supplémentaires avec l’Esprit délivré.
  • Ce 1er octobre marque aussi la fin de Rocket Racing, l’expérience à quatre roues intégrée à Fortnite et qui n’a pas rencontré son public, probablement suite à l’écrasante popularité d’un certain Rocket League appartenant aussi à Epic Games.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fortnite
Fortnite
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2

Date de sortie : 25/07/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Les personnages de Kingdom Hearts débarquent dans Fortnite cette semaine, avec Sora, Riku, Kairi et Roxas

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Les personnages de Kingdom Hearts débarquent dans Fortnite cette semaine, avec Sora, Riku, Kairi et Roxas

Tous les codes de hacks – Fortnite Chapitre 7 Saison 4

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite chapitre 7 sasion 4 Keyart 2

Fortnite Chapitre 7 Saison 4 : Collaborations, Gameplay, Codes de triche… Toutes les nouveautés de la saison Système Hacké

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite chapitre 7 saison 4 système Hacké keyart

Fortnite Chapitre 7 Saison 4 : Découvrez la nouvelle carte dévoilée à l’occasion du lancement de Système Hacké

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite chapitre 7 sasion 4 Keyart 2
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
pc ps5 xbox series ios android
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
pc ps5 xbox series
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
Massive Entertainment reprend la main sur The Division, Ghost Recon, Splinter Cell et le MOBA March of Giants
Massive Entertainment reprend la main
« Xbox n’est pas à vendre » : Asha Sharma met les points sur les i malgré la restructuration en cours
xbox series
Asha-Sharma-CEO-Xbox
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
pc ps5 xbox series
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
xbox series xbox one
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
pc
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
pc ps5 xbox series
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
Guillermo del Toro a eu envie de réaliser un film BioShock, mais les négociations se sont très mal passées
BioShock
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
pc ps5 xbox series
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
ps5 xbox series
GTA 6 : 12 nouvelles images nous montrent différents paysages de Leonida
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
ps5 xbox series
GTA 6 confirme ses ouragans et détaille une météo dynamique impressionnante
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
ps5 xbox series
GTA 6 aura plus de 170 espèces d’animales représentées en jeu, avec la possibilité de visiter des zoos
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
xbox series
Xbox dévoile son propre trophée Platine, un nouveau succès qui sera bientôt mis en place pour tous les jeux
Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 réhausse ses configurations PC, votre machine peut-elle le faire tourner ?
Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Si The Elder Scrolls n’a peu eu de spin-off majeur depuis Skyrim, c’est surtout à cause de Todd Howard
La licence Sonic n’a pas encore atteint son plein potentiel selon le directeur de Sonic Team
La licence Sonic n’a pas encore atteint son plein potentiel selon le directeur de Sonic Team
Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026