Fortnite : Cauchemars 2026 démarre aujourd’hui, à quoi s’attendre pour l’événement d’Halloween ?

Maudites soient ces cartouches

La Saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite « Système Hacké » bat son plein depuis maintenant 6 semaines et si vous n’avez pas encore chassé tous les Esprits que le jeu met à votre disposition, rassurez-vous, la saison n’est pas prête à se terminer puisqu’il faudra attendre jusqu’au 1er novembre pour découvrir la suite de Fortnite (qui vient d’accueillir en ses rangs Kingdom Hearts), hypothétiquement dans une mini-saison thématique avant le lancement d’un nouveau chapitre en décembre, si l’on se fit aux dernières années écoulées. Fortnite : Cauchemars est donc de retour avec une bande-annonce qui en dit long sur l’une des attractions phares de cet événement : une toute nouvelle cartouche maudite.

Une cartouche qui semble corrompre son petit monde et faire apparaître tout un tas de personnages connus issus du métavers, à savoir Freddy Krueger et ses horribles griffes (Les Griffes de la nuit), mais aussi plusieurs personnages de Five Nights At Freddy’s (FNAF pour les intimes, qui disposera d’une pizzeria en jeu en qualité de son propre lieu notable au sein du Quartier cauchemardesque), ou encore BeetleJuice et Slender Man, entre deux références à La Purge.

On a aussi pu apercevoir dans les fichiers des références à Hazbin Hotel (l’anime de Prime Video), les cerfs de 99 nuits dans la forêt (Roblox), une mascotte Hornet (Hollow Knight), Yautja (Predator) tandis que de tout nouveaux Esprits en rapport avec Halloween feront leur apparition. Du beau monde, qui prouve une fois de plus la puissance marketing (et pécuniaire) de l’éditeur qui ne recule devant rien pour faire revenir du monde sur ses serveurs.

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