Guillermo del Toro a eu envie de réaliser un film BioShock, mais les négociations se sont très mal passées
Après de multiples essais qui n’ont rien donné, BioShock va enfin avoir droit à son adaptation en film pour le compte de Netflix. C’est Francis Lawrence qui a été choisi pour ce challenge, et si le réalisateur de The Long Walk a un CV qui parle pour lui, on aurait tout de même aimé voir ce que le film aurait pu donner sous la houlette de Guillermo del Toro.
Une envie tuée en un coup de fil
Fut un temps où le film BioShock aurait pu être entre les mains de Guillermo del Toro. Pas celui produit aujourd’hui par Netflix, mais un autre dont l’idée remonte à des années. C’est ce que le réalisateur lui-même a confié à IGN, et s’il avait déjà exprimé son intérêt auparavant pour une telle adaptation, avec Gore Verbinski (Pirates des Caraïbes) aux commandes, il déclare aujourd’hui qu’il a bien tenté de porter BioShock sur grand écran.
Malheureusement, le défi était complexe, et Guillermo del Toro n’a pas été aidé par des relations… compliquées :
« Nous avons eu des échanges très houleux au sujet de quelques jeux. Je trouve que la dynamique d’un jeu vidéo est très différente de celle d’un film. Certes, il peut y avoir des similitudes cinématographiques pour ce qui est des mouvements de caméra et d’autres choses, mais la narration est très différente car dans un film, vous n’êtes pas en train de résoudre un puzzle pour avancer. […] Pour ce qui est d’adapter BioShock, nous avons passé quelques coups de fil. C’était probablement l’un des appels les plus désastreux de toute ma carrière. »
On se demande maintenant forcément qui était à l’autre bout du fil ici pour aboutir à un tel résultat avec un réalisateur si respecté. On ne risque donc pas de voir del Toro à la tête d’une adaptation de jeu, donc, à moins que ce soit son ami Kojima qui lui demande, allez savoir.