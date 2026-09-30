Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant

Il est pas frais, mon poisson

Avec The Shores, Little Nightmares III nous embarque dans une nouvelle épopée en compagnie de Low et Alone, qui devront traverser des environnements humides avec des ruelles parfois complètement inondées.

L’horreur sous-marine promet donc de rajouter un peu de tension ici, surtout avec un nouvel ennemi à vos trousses, le Monstre-sangsue. Pas question de s’approcher de trop près de cette bestiole donc, mais vous devrez ici vous frayer un chemin jusqu’à un phare pour savoir où le duo doit se diriger ensuite. On découvre un avant-goût de ce DLC dans une nouvelle bande-annonce.

Allez savoir si cela sera suffisant pour réhausser l’opinion publique au sujet de ce troisième opus, qui souffre de la comparaison avec les deux premiers. Vous pouvez acheter The Shores dès aujourd’hui, au prix de 7,99 €. Si vous disposez déjà du Season Pass secrets de la Spirale, vous le débloquerez automatiquement.

Little Nightmares III est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2. Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.