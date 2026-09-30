Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde

Votre disque vous octroie désormais une licence numérique

Pour rappel, cette fonctionnalité permet d’introduire un jeu dans votre console Xbox pour obtenir automatiquement une licence numérique de ce même jeu. Ainsi, vous n’aurez plus besoin du disque pour lancer une partie, mais si le disque est placé dans une autre machine, vous perdez cette licence (ça serait trop facile sinon, voyons). Cela permet au moins d’avoir accès à une copie numérique de jeux qui ne sont plus vendus sur les boutiques en ligne, et donc, quelque part, de préserver un peu plus les jeux en question. Et vous pouvez en profiter dès maintenant.

Il convient de noter que tous les jeux ne sont pas éligibles ici. La plupart le sont (on parle au moins de plus de 1 000 jeux), mais il existe encore des petites exceptions à vérifier au compte-gouttes, Xbox ne voulant pas révéler la liste officielle pour le moment.

L’arrivée de cette fonctionnalité met la puce à l’oreille concernant l’avenir du format disque chez Xbox. On imagine que cela prépare le terrain vers une console sans lecteur, comme chez Sony. Au moins, vous pourrez ici retrouver tous vos jeux (ou presque), de quoi améliorer la rétrocompatibilité de la prochaine plateforme.