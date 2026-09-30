Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam

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Hier sortait le remaster de The Witcher 3, et puisque CD Projekt Red a eu la décence de le rendre gratuit pour tous les possesseurs du jeu (ce que tout le monde n’aurait pas fait), beaucoup de personnes se sont jetées sur cette mise à jour pour vérifier les changements effectués.

The Witcher 3 Remastered // Source : CD Projekt Red

Geralt accueilli en fanfare

Sans surprise, The Witcher 3 Remastered a donc été l’un des jeux les plus joués sur Steam hier lors de la sortie de la mise à jour gratuite. Les fans de Geralt se sont rués vers cette nouvelle version, en témoigne le pic de personnes connectées simultanément, qui explose le record de l’ancien The Witcher 3.

Le jeu avait atteint son plus haut pic en 2020 lors de la sortie de la série The Witcher sur Netflix, avec plus de 103 000 personnes. Le remaster aurait permis de dépasser ce score, car selon SteamDB, le jeu a maintenant atteint un record à plus de 120 000 personnes connectées en même temps sur Steam. Imaginez donc maintenant ce qu’il en est si l’on prend également en compte les chiffres des autres plateformes, aussi bien des consoles que de GOG et de l’Epic Games Store.

Il est tout à fait possible que ce chiffre soit dépassé dans le week-end, lorsque tout le monde aura un peu de temps pour jouer. Même en 2027, le jeu pourrait établir un nouveau record avec la sortie de son extension Songs of the Past, que certaines personnes attendent avant de relancer leur partie.

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Jaquette de The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
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Date de sortie : 19/05/2015

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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