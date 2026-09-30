Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam

Geralt accueilli en fanfare

Sans surprise, The Witcher 3 Remastered a donc été l’un des jeux les plus joués sur Steam hier lors de la sortie de la mise à jour gratuite. Les fans de Geralt se sont rués vers cette nouvelle version, en témoigne le pic de personnes connectées simultanément, qui explose le record de l’ancien The Witcher 3.

Le jeu avait atteint son plus haut pic en 2020 lors de la sortie de la série The Witcher sur Netflix, avec plus de 103 000 personnes. Le remaster aurait permis de dépasser ce score, car selon SteamDB, le jeu a maintenant atteint un record à plus de 120 000 personnes connectées en même temps sur Steam. Imaginez donc maintenant ce qu’il en est si l’on prend également en compte les chiffres des autres plateformes, aussi bien des consoles que de GOG et de l’Epic Games Store.

Il est tout à fait possible que ce chiffre soit dépassé dans le week-end, lorsque tout le monde aura un peu de temps pour jouer. Même en 2027, le jeu pourrait établir un nouveau record avec la sortie de son extension Songs of the Past, que certaines personnes attendent avant de relancer leur partie.